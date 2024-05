Itt a MÁV étkezőkocsik 2024-es árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé

Rohamtempóban közeledik a nyár, így hamarosan érvénybe lép a MÁV-nál is a főszezoni menetrend. Akár az Adria, akár a Balaton partjaihoz utazna valaki vonattal, idén is igénybe veheti az utasellátó étkezőkocsik szolgáltatásait. A Pénzcentrum ahogy minden évben, idén is végignézte a büfékocsik árlapját, és megvizsgáltuk mennyit drágultak az ételek, italok az elmúlt évek árszabásához képest. Mutatjuk a kínálatot.

Idén is közlekednek a MÁV étkezőkocsis vonatok a Balaton déli partján, Budapest és Keszthely között. A Balaton InterCity vonatok étkezőkocsijában hűtött, illetve meleg italokkal, harapnivalókkal, többféle főétellel, desszertekkel és rágcsálnivalókkal várja az utasokat a MÁV-START vendéglátási szolgáltatója az Utasellátó - írja honlapján a vasúttársaság. 2024. május 25-től a Balaton IC járatain már igénybe is vehetjük az étkezőkocsik szolgáltatásait, június 18-tól pedig heti 3 alkalommal az Adria IC járatain is találkozhatunk ezzel a szolgáltatással.

A Budapest – Székesfehérvár - Siófok - Fonyód – Keszthely útvonalon közlekedő Balaton IC étkezőkocsijában hűtött, illetve meleg italokkal, harapnivalókkal, többféle főétellel, desszertekkel és rágcsálnivalókkal várja az utasokat az Utasellátó. A MÁV tájékoztatója szerint az étkezőkocsiban lehet bankkártyával és SZÉP-kártyával is fizetni, készpénzben viszont a Balaton felé csak forinttal.

Tavaly nyáron már tíz étkezőkocsiból – amelyek a Balaton IC-kben is közlekednek – hat már kívülről és belülről is megújult. Nemcsak az utaskomfort javult: a járművekbe új konyhatechnikát, modern berendezéseket szereltek - közölte múlt év végén a MÁV. Azt is elárulták, hogy a Balaton InterCity-ken 2023. június eleje óta 2500 hamburger és 4375 korsó sör fogyott augusztus közepéig: ezek az étkezőkocsik legnépszerűbb termékei közé tartoznak.

Drágult a Balaton IC étkezőkocsija

A reggelik közül egy tükörtojásokból / rántottából álló fogás két szelet kenyérrel1250 forintba kerül 2024 nyarán, tavaly még 1100 forint volt. Egy pár virsli két szelet kenyérrel 950 forintba kerül, 2023 nyarán még 690 forint volt. Egy hot dog 2024-ben a Balaton felé 850 forintba kerül az étkezőkocsiban, tavaly még 690 forint volt. Az amerikai hot dog 1090 forint, pedig tavaly még 890 forint volt. Egy nachos tál 1590 forint. A különböző lepények 1990 forintba kerülnek, 100 forinttal többe, mint tavaly. A csomagolt szendvicseket 1190 forintért lehet vásárolni.

A levesek nagyot drágultak. Meggyleves helyett - ami tavaly 1090 forint volt - idén őszibarack krémleves van a kínálatban, ami 1950 forintba kerül. A gulyásleves 2990 forint, míg tavaly még 1790 forint volt. Az instant levesek 450 forintért vásárolhatók, 2023 nyarán még 380 forintba kerültek.

Egy Cézár saláta 2024-ben 1900 forint - tavaly 1790 forint volt -, grillezett csirkemell csíkokkal ugyanez már 2650 forint, 560 forinttal több, mint tavaly. A tonhal saláta szintén 2650 forint, és 2090 forintról drágult meg ennyire.

A Balaton IC-k slágerterméke a hamburger sem lett olcsóbb. A START Burger ára 2024-ben 2490 forint, míg 2023-ban még csak 1690 forintba került, 2022-ben pedig csak 1490 forint volt. Két év alatt egy ezressel többe kerül. A Classic Burger és a Nyári Burger ugyanennyibe kerül, a Vega Burger kicsit olcsóbb: 2290 forint. Menüben viszont - tetszőleges hamburger + hasábburgonya + csapolt sör (0,5 l) vagy szénsavas üdítő (0,5 l) vagy ásványvíz (0,5 l) - már 3690 forintot kell fizetniük az utasoknak. Tavaly 2470 forint, 2022-ben 2500 forint volt a hamburger menü.

A paprikás csirke galuskával 3890 forint 2024-ben, 2023-ban 3390 forint volt, 2022-ben pedig még 2190 forint. A paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával 2990 forint, a marhapörkölt galuskával pedig 4990 forintba kerül. A gyros tál 2790 forint, menüben pedig sörrel vagy üdítővel és egy Balaton szelettel 3390 forint. A vegán zöldborsó főzelék tükörtojással vagy zöldségpogácsával 2990 forintba kerül. A gyerek menü - dínó alakú rántotthús, sültkrumpli, Dörmi és gyümölcslé - 1890 forint.

A baracklekváros vagy mogyorókrémes palacsinta (2 db) 790 forint, a somlói galuska 1790 forint. A somlói ára nem emelkedett tavaly óta. A marlenka lekerült az étlapról, helyette málnás kesukrémtorta kérhető 1990 forintos áron. Egy presszókávé 550 forint - tavaly 460 volt, és egy cappuccino már 750, míg 2023-ban 680 forint volt.

A fél literes ásványvíz ára 350 forint, akárcsak tavaly. A kóla 610-ről drágult 690-re. Egy korsó csapolt Soproni 2024-ben 750 forint, tavaly még 680 forint volt, 2022-ben pedig csak 450 forint. 4 cent Unicum vagy Jägermaister 1890 forint, 290 forinttal több, mint tavaly.

Az elmúlt évekre visszatekintve az látható, hogy a MÁV Utasellátó étkezőkocsik kínálata kibővült, egyre több a húsmentes, vegán lehetőség is és feltehetően a kereslet alapján cserélnek le, vagy hoznak be bizonyos termékeket a választékba. Vannak azonban állandó termékek, melyek árváltozásából látszik, hogy az infláció a MÁV büfékocsikat sem kerülte el. Gyűjtésünkből látszik, hogy a tavaly nyári árszint sokat nőtt, néhány kivételtől eltekintve minden étel, ital nagyjából 10-20 százalékkal többe kerül. Leginkább a levesek és a burgerek drágultak.

Vonattal a Balatonhoz

2024. május 13-tól az előszezoni menetrend van érvényben a Balaton térségében, ami azt jelenti, hogy a korábbinál több vonat közlekedik a tóhoz Budapestről, és számos – főleg dunántúli – nagyvárosból is közvetlen járatokkal lehet a régióba utazni. Bővülnek a kerékpárszállítási lehetőségek is. A Balatonhoz többször is utazóknak megéri a kedvező árú országbérletet vásárolni - javasolja a MÁV. Felhívják azonban a figyelmet, hogy a kiemelt balatoni vonatok a teljes szezonban csak helyjegy váltásával vehetők igénybe, így garantált az ülőhely. Az InterCity és expresszvonatokon az országbérlet és a Magyarország24 napijegy mellé is kötelező a helyjegyet megváltani. Aki nem rendelkezik helyjeggyel 1000 forintos pótdíjat kell fizetnie a helyjegy ára mellé. A kiemelt balatoni vonatok, melyek mindegyikére kötelező a helyjegy megváltása is:

Budapest és Nagykanizsa között közlekedő Tópart IC,

Budapest és Keszthely között közlekedő Balaton IC,

Budapest és Tapolca között közlekedő Kék Hullám expresszvonatok,

Szob–Vác–Rákospalota-Újpest–Velence és Fonyód között közlekedő Jégmadár expresszvonat

Helikon InterRégiók esetében Pécs és Kaposvár között.

Helyjegy váltása nem szükséges a Balaton partja mentén, a kijelölt helyjegymentes szakaszokon utazva.

A helyjegy váltása érinti a Budapest és Székesfehérvár között vonattal ingázókat is. Nekik érdemes olyan vonatot választani az utazásukhoz, mely helyjegy nélkül is igénybevehető (pl. a Bakony IC, Göcsej IC, Vízipók sebesvonatok vagy a Z30 vonatok) - javasolja a MÁV. A hétvégi időszakban többnyire telített Helikon InterRégiók helyett javasolják a Pécs és Keszthely közötti Fenyves expressz, a Győr és Keszthely közötti Tanúhegy expressz, valamint a Szombathely és Keszthely közötti Lesence expressz választását.

Budapest és a Balaton déli partja között háromféle vonattal lehet utazni: a Balaton és a Tópart InterCity-kkel, valamint a Déli->Parti InterRégió vonattal a MÁV tájékoztatása szerint:

a Balaton InterCity vonattal Budapest és Keszthely között

a Tópart InterCity vonattal Budapest és Nagykanizsa között

a Déli->Parti InterRégió vonattal Budapest és Fonyód (egyes vonatok esetében Balatonszentgyörgy) között

A két InterCity-vonat együttesen óránként közlekedik a tó déli partján, az utasok ezekkel juthatnak el a leggyorsabban a fővárosból Siófokra (Kelenföld-Siófok 73 perc) és a déli part egyéb nagyobb településeire. A kisebb forgalmú megállók a kétóránként közlekedő Déli->Parti InterRégióval érhetők el. A part nyugati felén a Helikon InterRégió vonatokkal is lehet utazni, melyekkel kétóránként Keszthelyen túl Tapolca is elérhető.

Budapest és a Balaton északi partja között is háromféle vonattal lehet utazni:

a Kék Hullámexpresszvonattal Budapestről Balatonfüreden át Tapolcára (egyes vonatok Szombathelyre)

a Vízipók sebesvonattal Budapestről Balatonfüredre

a Katica InterRégió járattal szintén Budapestről Balatonfüredre

A Kék Hullám InterCityvel lehet a leggyorsabban eljutni Balatonalmádiba, Balatonfüredre, valamint a part Balatonfüreden túli településeire, többek között Révfülöpre, Zánkára és Badacsonyba. A part legnyugatibb felén a Helikon InterRégió vonatokkal lehet utazni, melyekkel kétóránként Tapolcán túlra, Keszthely felé is eljuthatnak utasaink. Bővebb információk az egyes járatokról a MÁV honlapján érhetők el.

Budapest mellett számos vidéki nagyvárosból – Győrből, Szombathelyről, Kaposvárról, Pécsről – és a Dunakanyarból is indulnak közvetlen járatok a Balatonhoz, így a tóhoz az ország számos pontjáról el lehet jutni már az előszezonban is. Nagy kapacitású kerékpárszállító kocsikat továbbító járatok az előszezontól kezdve a Balaton mindkét partjára rendszeresen közlekednek:

Az északi partra a Kék Hullám expresszvonat és a Vízipók sebesvonat

A déli partra a Tópart InterCity,

Győrből a Tanúhegy expresszvonat,

Szombathelyről a Lesence és a Kék Hullám expresszvonat, valamint

Pécsről a Fenyves expresszvonatm is kerékpárszállító kocsival közlekedik.

A Balaton24 napijeggyel a part menti települések látnivalói és szórakozóhelyei rendkívül kedvező áron, könnyen és kényelmesen elérhetőek. A normál jegy ára 1090 Ft, 26 éven aluliaknak 750 Ft.

Címlapkép: MÁV-START