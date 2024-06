Vallott a MÁV-Volán: erre folynak el a cég tízmilliói, amit jobb célra is lehetne költeni

Évente több mint 100 millió forint kárt okoznak a rongálók MÁV-Volán-csoport járműveiben - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága a vasúttársaság honlapján vasárnap.

Azt írták: a MÁV-Start vonatain 2023-ban a jelzések szerint 157 lopást és rongálást követtek el, több mint 83 millió forintos kárt okozva.

Az idei első negyedévben már több mint 30 lopásról van tudomása a vasúttársaságnak, az okozott kár 17 millió forint felett van, továbbá a bejelentett rongálások száma is 20 feletti, ami több mint 3,6 millió forint kárt jelent. Kiemelkedően nagy problémát okoznak a járművekből eltulajdonított vezetékek - ismertették.

Hozzátették: az elmúlt évekhez képest nő a graffitizések száma is. Tavaly összesen 153 graffitis rongálás történt, ez 12 millió forint költséget jelentett, csak a vonatok külső felületén több mint 2500 négyzetmétert kellett letakarítani. Idén az első negyedévben már 70 esetről kapott jelzést a vasúttársaság és 6 millió forint feletti a kár, csaknem 800 négyzetméternyi külső graffitit távolítottak el.

A MÁV-HÉV hálózatán és motorvonatain is jelentős, évente több millió forintos kárt jelentenek a rongálások. A legtöbb a H7-es, csepeli vonalon történik. Jellemzően az ablakokat rongálják meg, karcolják össze vagy törik be, de az utastérben a paravánok sérülése és a jegykezelő készülékek leszerelése is gyakran előfordul. A legnagyobb szándékos kárt a HÉV-szerelvényeknél is a külső vagy belső felületeken elhelyezett graffitik okozzák.

A Volánbusznál a leggyakoribb károk közé tartozik az ülések összefirkálása, beszennyezése, a kárpit felhasítása, ilyen esetek hetente öt-hat alkalommal is előfordulnak. Csak az ülések újrakárpitozása évente 13-14 millió forintba kerül. A kárpitot, függönyt sokszor speciális tisztítószerekkel sem lehet kitisztítani, ilyenkor csak a csere jelent megoldást. Szintén gyakori, hogy rágógumit nyomkodnak az USB-csatlakozóba, amit ki sem lehet szedni, ezért ezeket az elemeket is cserélni kell - részletezték.

Kitértek arra: egyes esetekben az autóbuszon kialakult szóváltás vagy fizikai atrocitás részeként rongálják meg járműveket, máskor pedig üzemanyaglopással összefüggésben tesznek kárt a buszokban.

Kiemelték, hogy a vonatok, Volánbusz-járművek és HÉV-szerelvények megrongálása bűncselekménynek minősül. Az elkövetett károkozások nemcsak az utazás körülményeit rontják, hanem fennakadásokat okozhatnak a közlekedésben, hiszen a sérült járműveket a helyreállítás idejére ki kell venni a forgalomból.

A MÁV-Volán-csoport minden esetben rendőrségi feljelentéssel él, a lopás, rongálás megelőzéséért pedig a hatóságokkal közösen rendszeres akciókat szervez. A járművek technikai védelmének növelése miatt egyre több vonat utasterébe telepítenek vagyonvédelmi kamerákat, és a Volánbusz járműveinek nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek - olvasható a közleményben.