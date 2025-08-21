2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
21 °C Budapest
Zárva tábla egy kirakatban
Vásárlás

Ennyi volt, lehúzza a rolót sokak kedvenc hazai ruhaboltja: eddig lehet vásárolni az üzletben

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 15:33

Hétfőn már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe, és ezt is csak egyetlen lapon közölték a bolt kirakatában.

Ugusztus 24-én. vagyis most vasárnap van utoljára lehetőség vásárolni a budapesti Allee bevásárlóközpontban található Zara-üzletben, másnap ugyanis a bolt véglegesen bezár - ez úgy derült ki, hogy valaki észrevette az üzlet kirakatába kitett tájékoztatást.

Ebben az üzlet vezetése tájékoztatja a vásárlókat a bezárás tényéről, és arról is, hogy augusztus 25-én már a bezárás kerül sorra ebben az egységben. Arról hivatalosanem semmit nem közölt eddig a cég, hogy mi okozza a bezérést, a csökkenő forgalom vagy a bérleti díj emelkedése, esetleg teljesen más állhat a döntés mögött.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Budapest #bolt #üzlet #zara #bezárás #hazai #kedvenc #boltbezárás #ruhavásárlás #fast fashion #budapesti

