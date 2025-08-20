2025. augusztus 20. szerda István
Budapest, 2022. június 9.Zivatar Budapesten a budai oldalról, a Margit híd alól fotózva 2022. június 9-én.MTI/Máthé Zoltán
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 10:30

A HungaroMet tizenegy megyére adott ki citromsárga, egyes fokozatú zivatarfigyelmeztetést, miközben az ország nagy részén még napos, meleg idő várható.

Szerdán napközben még napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de a délutáni óráktól nyugat, délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik. A csapadék a kora esti óráktól jelenhet meg, elsősorban az ország északnyugati felén, ahol helyenként zápor, zivatar alakulhat ki.

A meteorológiai szolgálat Pest, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adott ki egyes fokozatú, citromsárga figyelmeztetést. A riasztások szerda éjfélig maradnak érvényben.

Csütörtöktől a figyelmeztetések már az egész országra kiterjednek, öt déli megyében pedig (Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna) narancssárga, kettes fokozatú riasztás lép életbe.

A délnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében erős, esetenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 30-35 fok között alakul, majd késő estére 18-25 fokra csökken.
