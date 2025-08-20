Minden harmadik foglalás két éjszakára, minden ötödik három éjszakára szól.
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
A HungaroMet tizenegy megyére adott ki citromsárga, egyes fokozatú zivatarfigyelmeztetést, miközben az ország nagy részén még napos, meleg idő várható.
Szerdán napközben még napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de a délutáni óráktól nyugat, délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik. A csapadék a kora esti óráktól jelenhet meg, elsősorban az ország északnyugati felén, ahol helyenként zápor, zivatar alakulhat ki.
A meteorológiai szolgálat Pest, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adott ki egyes fokozatú, citromsárga figyelmeztetést. A riasztások szerda éjfélig maradnak érvényben.
Csütörtöktől a figyelmeztetések már az egész országra kiterjednek, öt déli megyében pedig (Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna) narancssárga, kettes fokozatú riasztás lép életbe.
A délnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében erős, esetenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 30-35 fok között alakul, majd késő estére 18-25 fokra csökken.
A helyi hatóságok adatai szerint közel 800 ember kényszerült rögtönzött telepeken élni.
Augusztus 20-án napközben még napos, meleg idő várható, de kora estétől az ország északnyugati részén már záporok, zivatarok alakulhatnak ki,
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni.
A kánikula után egy hullámzó hidegfront érkezik, amely heves záporokat, zivatarokat, erős szelet és számottevő lehűlést hoz magával.
Minden harmadik magyar repülővel indulna nyaralni, sokan akár 8–10 órás út megtételét is vállalnák.
Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre.
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
2025. augusztus 20 tűzijáték: mikor lesz a budapesti tűzijáték 2025-ben, hol lesz tűzijáték Balatonnál? Tűzijáték közvetítés 2025: hol nézhető a tűzijáték online vagy tévében?
Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során.
Eger, Visegrád és Pécs vezetik Magyarország legszebb történelmi városainak rangsorát.
Miközben a légiforgalom volumene nagy nehezen visszakapaszkodott a világjárványt megelőző békeév, 2019 szintjére, még mindig elég sok a probléma a reptereken
Itt a friss jelentés az augusztus 20-i időjárásról: a hét második fele viharos, esős lesz - erre kell készülni
Napos, meleg idővel indul a jövő hét, szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható.
Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók
Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén.
A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
