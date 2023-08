Itt a MÁV-os büfékocsik idei toplistája: őrült mennyiségben folyt a sör, fogyott a hambi

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az idei nyári szezonban már tíz étkezőkocsiból – amelyek a Balaton IC-kben is közlekednek – hat már kívülről és belülről is megújult, és itt nemcsak az utaskomfort javult, a járművekbe új konyhatechnikát, modern berendezéseket szereltek - közölte a MÁV. A társaság emellett azt is elárulta, hogy mely ételt rendelik a leggyakrabban.

A Balaton InterCity-ken június eleje óta már 2500 hamburger és 4375 korsó sör fogyott, melyek az étkezőkocsik legnépszerűbb termékei közé tartoznak - írja a MÁV közleménye. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nyári szezonban Budapest és Keszthely között kétóránként közlekednek belföldi forgalomban étkezőkocsik a Balaton IC vonatok részeként, amelyekben a jellegzetes magyar fogások mellett új ízekkel kiegészített streetfood jellegű ételek is megtalálhatók az étlapon. A turisztikai szezon ideje alatt naponta 124 járat közlekedik valamely Utasellátó-szolgáltatással, így belföldön találkozhatunk velük a Balaton mindkét partján, valamint Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs felé is. A négy ízben kapható lepényekből országosan összesen 9 ezer fogyott - szolgáltatnak még egy adattal. Külön kitérnek az éjszakai Corona és Adria IC-ékre is, amelyeken étkezőkocsi is közlekedik, ahol éttermi jellegű kínálatból választhatnak vacsorát az utasok.

