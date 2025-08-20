Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 20.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. augusztus 20., szerda.

Névnap

István

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.86 Ft

CHF: 418.73 Ft

GBP: 456.2 Ft

USD: 338.43 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30970 Ft

MOL: 3006 Ft

RICHTER: 10740 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.21: Fokozatosan befelhősödik az ég, de főként délkeleten még több órára kisüt a nap. Összességében többfelé várható zápor, zivatar, heves heves zivatarok is előfordulhatnak. Reggel, délelőtt főként északkeleten eshet, majd délutántól nyugat felől egyre több helyen várható csapadék, estefelé akár már tartós eső is. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra döntően 15, 21 fok közé hűl le a levegő. Napközben nagy lesz a hőmérséklet-különbség: az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban csupán 23, 24, míg a Dél-Alföldön 35, 36 fok körül valószínű a csúcsérték.

2025.08.22: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól a Tiszántúl és északkelet kivételével csökken a felhőzet, kiderül az ég. A nap első felében még többfelé, délután már inkább csak az ország keleti felében fordulhat elő eső, zápor, egy-egy zivatar, majd estefelé mindenütt megszűnik a csapadék. Nagy területen erős, helyenként viharos lökések kísérik az északi, északnyugati szelet. A minimum 14, 20 fok között valószínű. A csúcshőmérséklet általában 20, 26 fok között várható, de a tartósan borult, csapadékos északkeleti, keleti tájakon kevéssel 20 fok alatt maradhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.08.19)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!