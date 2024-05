Horrortámadás a tengeren: 15 méteres hajót küldtek a mélybe ezek a gigászi vadállatok

Egy ismeretlen számú egyedből álló orkacsapat elsüllyesztett egy vitorlás jachtot a Gibraltári-szoros marokkói vizein, ami az utóbbi négy évben megfigyelt támadási tendencia legújabb eseménye - írja a CNN a spanyol tengeri mentőszolgálat jelentése alapján.

Az Alboran Cognac nevű, 15 méter hosszúságú hajó két utasa arról számolt be, hogy váratlan ütéseket éreztek a hajótesten és a kormánylapáton, miután találkoztak az orkákkal. A támadás következtében víz kezdett beszivárogni a járműbe, ami miatt sürgősen riasztották a mentőszolgálatot. Egy közeli olajszállító tartályhajó mentette ki és vitte őket Gibraltárra.

A jacht végül elsüllyedt. Ez az esemény rávilágít az Európát és Afrikát elválasztó Gibraltári-szorosban, valamint Portugália és Spanyolország északnyugati atlanti-óceáni partjainál ismétlődő orkakalandozásokra. A jelentések szerint egy körülbelül 15 egyedből álló orka alpopuláció állhat a támadások mögött, amelyet "Gladis" néven azonosítottak. A GTOA kutatócsoport, amely az ibériai orka alfaj populációit követi nyomon, közel 700 interakciót jegyzett fel 2020 májusa óta. Ekkor jelentették először az orkák általi hajótámadásokat ebben a régióban.

A kutatók még nem tudják pontosan meghatározni ezeknek a viselkedésformáknak az okát. A vezető elméletek között szerepel, hogy ezek a támadások az emlősök játékos kíváncsiságának vagy egy társadalmi hóbortnak tekinthetők. Egy másik teória szerint az orkák szándékosan célozzák meg ezeket a járműveket, mivel versenytársként tekintenek rájuk saját kedvenc zsákmányukkal - a helyi kékúszójú tonhallal - szemben.

Az orkák, bár gyilkos bálna néven is ismertek, valójában a delfinfélék családján belül helyezkednek el. Méretük akár nyolc méteresre is növekedhet és felnőtt korukban akár hat tonnát is nyomhatnak. Ezek a veszélyeztetett állatok rendkívüli szociális viselkedést mutatnak és csúcsragadozónak számítanak az óceánokban.