Riasztást adtak ki erre a 6 megyére: sok magyar hétvégi programját húzhatja keresztül a zivatar

A szombatra virradó éjjel, illetve napközben és este a Dunántúlon - főként Dél-Dunántúlon - egy-egy zivatar előfordulhat - írja a HungaroMet. Környezetükben átmeneti viharos (~70 km/h) széllökés, intenzív csapadékhullás (15-25 mm) és apróbb szemű jégeső is lehetséges. Az elsőfokú riasztást 6 megyére adták ki.

Péntek este északkelet felől tovább vékonyodik, szakadozik a felhőzet, reggelre már jórészt csak fátyolfelhők lesznek felettünk, a délnyugati tájakon marad felhős az idő. Az ország délnyugati harmadán még elszórtan lehetnek záporok, de ezek reggelre fokozatosan szinte mindenütt lecsengnek. Az északias irányú szelet élénk, hajnaltól északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul, de az északi szélcsendes völgyekben több fokkal hidegebb is lehet.

Szombaton sok napsütésre számíthatunk a kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett. Néhol kialakulhat zápor, zivatar. Délelőtt az Észak-Dunántúlon még lehetnek erős, másutt élénk széllökések, de délután mindenütt veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben viszont elsőfokú riasztás lesz érvényben szombaton. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - írták.

Vasárnap általában sok napsütésre számíthatunk gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel. Elszórtan kialakulhat záporeső, zivatar. Több helyen megélénkül a déli, délnyugati szél, főleg zivatar térségében erős lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 6 és 15, a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű.

Hétfőn hazánk nagy részén sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Élénk, időnként erős lökések kísérik a délnyugati szelet. A hajnali 7, 15 fokról 24 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Rengeteg magyar utazik hétvégén a Balatonhoz az Ultrabalatonra

Több mint huszonötezren vesznek részt Magyarország legnépesebb tömegsport rendezvényén, a 18. alkalommal sorra kerülő NN Ultrabalatonon, amelyet csütörtöktől vasárnapig rendeznek meg balatonfüredi versenyközponttal. A 211 kilométeres távnak közel 300-an vágnak neki egyéniben, de a távot lehet teljesíteni duóban, trióban és többféle összetételű váltóban is, 2500 csapat indul. Huszonhat országból érkeznek versenyzők, többek között Albániából, Kanadából, az Egyesült Államokból, Törökországból és Dél-Koreából - közölték a szervezők még hétfőn.

A versenyzők mellett pedig rengeteg érdeklődő, szurkoló, néző is a Balaton felé veheti az irányt a hétvégén. Szombaton érdemes szeszélyes időjárásra felkészülnie mindenkinek a Balaton környékén.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A HungaroMet előrejelzése szerint jelenleg is elsőfokú viharriasztás érvényes a Balaton nyugati és középső medencéjében. Jelenleg a mérsékelt (10-20 km/h) keleties (ÉK, K, DK) szél időnként megélénkül (25-30 km/h), intenzívebb csapadékzóna környezetében akár meg is erősödhet (35-45 km/h). Kora estére átmenetileg mérséklődik, többfelé változó irányúvá válik a légmozgás. Estétől az északnyugati irányba forduló szél ismét egyre gyakrabban megélénkül (25-35 km/h), majd meg is erősödik (40-50 km/h).

A Balatonnál az éjféli óráktól tovább erősödik, az éjszaka második felében többfelé viharossá is fokozódik a szél (55-70 km/h). Záporok környezetében akár egy-egy 80 km/h körüli széllökés is előfordulhat. Erősen felhős lesz az ég és kelet felől többször záporok érhetik el a térséget. Reggelre csökken a csapadékhajlam, elvékonyodik a felhőzet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12, 13, a Balaton déli partján 14 fok körül alakul.

Tájékoztató időjárás előrejelzés a Balatonnál szombatra

A mérsékelt-élénk (20-35 km/h), helyenként erős (40-50 km/h) alappal fújó északnyugati szelet gyakran erős (40-55 km/h), kora délelőttig a Balatonnál többfelé viharos (60-70 km/h) széllökések kísérik. Délelőtt gyorsan csillapodik a szél, megszűnnek a viharos, majd kelet felől elmaradnak az erős széllökések is. Kora délutánra már az élénk széllökések is elmaradoznak és többfelé változó irányúvá válik a 20 km/h alá mérséklődő légmozgás.

Intenzívebb záporok környezetében azonban átmenetileg megélénkülhet-megerősödhet (30-50 km/h), esetleges zivatarral akár viharossá is fokozódhat (55-65 km/h) a szél. Sok napsütésre számíthatunk, amit délelőtt fátyolfelhők szűrhetnek. A déli óráktól a képződő gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, amelyekből délután (nagyobb eséllyel késő délutántól, a térség keleti felében) egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23, 24 fok körül alakul. Késő estére 15, 16 fok köré hűl le a levegő.