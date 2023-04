Figyelmeztetést adtak ki: hatalmas fennakadásokkal kell számolni a hétvégén Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Most hétvégén, azaz április 29-én érkezdik Budapestre a pápa. Emiatt most a WizzAir figyelmeztetést adott ki, ugyanis a főváros szerte fennakadások és lezárások várhatóak mindenütt, amivel a reptérre való kijutásnak az ideje is könnyen 1 órával is megnőhet.

2023. április 28-án ismét Budapestre látogat Ferenc pápa, így április 28-tól 30-ig több helyen lezárások, fennakadások várhatóak a fővárosban, többek között a Liszt Ferenc Repülőtér környékén is időszakos forgalomkorlátozások lépnek érvénybe. A Wizz Air légitársaság azt tanácsolja utasainak, hogy ebben a három napban a szokottnál is körültekintőbben tervezzék meg utazásukat a budapesti repülőtérre, hogy elkerüljék az utolsó pillanatos rohanást, és kellő idejük maradjon a check-in folyamatra, valamint a biztonsági ellenőrzésre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A légitársaság felhívja utasai figyelmét, hogy a Liszt Ferenc Repülőtér megközelítése során április 28-án 7:00 és 11:00 között, illetve április 30-án 16:00 és 20:00 között legalább egy óra menetidő-növekedéssel számoljanak. A Liszt Ferenc Repülőtérre Budapest belvárosából közlekedő 200E buszjárat módosított útvonal fog járni.

Címlapkép: Getty Images

