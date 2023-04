Szabályosan ellepik a magyar turisták a nyáron ezeket a tengerpartokat: még nem késő foglalni

Idén még népszerűbb a horvát tengerpart az egyik legnagyobb hazai szállásportál foglalói körében. Az április 20-áig beérkező foglalások darabszámban 81 százalékos növekedést mutatnak időarányosan tavalyhoz képest. A legtöbb honfitársunk 5-7 éjszakára foglal, egy főnek egy éjszaka átlagosan 12 ezer forintba kerül.

Mivel a tengerpartok, strandok és programok vonzzák a vendégeket, a Szallas.hu elkészítette horvátországi élménytérképét, és egy több mint 60 oldalas e-bookot is, ami segíti az utazás megtervezését - közölték.

Minden harmadik válaszadó tervez idén horvátországi nyaralást – derült ki a portál friss felméréséből. Harmaduk 2-3 hónappal előre foglal szállást, 27 százalékuk pedig már 4-6 hónappal előre rögzítette foglalását. A különböző szállástípusok közül az apartman kategória a legnépszerűbb, a Horvátországba utazó válaszadók 45 százaléka választja.

„Négyből három horvátországi foglalás apartmanba szólt” – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. A felmérésből az is kiderült, hogy a 2-5 csillagos hotelek is népszerűek, a horvát nyaralást tervezők 35 százaléka keresi ezeket.

A magyar utazók körében a korábbi évekhez képest fokozódott a kereslet a magasabb kategóriás és kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtó szálláshelyek iránt Horvátországban, ezért a Szallas.hu hotelkínálatának bővítésén folyamatosan dolgozunk. Jelenleg már több mint 150 hotel foglalható a horvátországi kínálatunkban, a legtöbb saját wellnessrészleggel rendelkező, közvetlen tengerparti szálloda, és all inclusive ellátást nyújtó hotel is elérhető már az oldalon. Összességében pedig 2019 óta 36 százalékkal több horvátországi szálláshely foglalható jelenleg nálunk

– árulta el Molnár Tímea, a cég Horvátországért felelős menedzsere. A portál foglalási adatai szerint az idei szezonban (június-szeptember) egy főnek egy éjszaka átlagosan 12 ezer forintba kerül Horvátországban.

Ellátás tekintetében a félpanzió (44,3%) iránt a legnagyobb a kereslet, jóval kevesebb a kizárólag reggelit kérők aránya (17,8 %), és 2 százalék választja a teljes / all inclusive ellátást. „A válaszadók zöme (47,7%) augusztusra időzíti a horvát vakációt, harmaduk júliusra, negyedük szeptemberre. A többség (23,5%) 7 éjszakára, 23 százalékuk 5-re, ötödük pedig 6 éjre foglal – mondta Kelemen Lili. – Ez egyébként trendszerű, az előző években is az 5-7 éjszakás tartózkodás volt a legjellemzőbb a magyarok körében.”

A létszámra adott válaszok alapján minden második utazó másodmagával érkezik a horvát tengerpartra. „A saját foglalási adatainkból az látszik, hogy bár nőtt a párok foglalási aránya tavalyhoz képest, még mindig a családosok utaznak túlnyomó többségben” – tette hozzá a sajtószóvivő. A felmérés szerint – csak úgy, mint korábban –

az Isztriai-félsziget, a Krk sziget és a Dalmácia–Split régió a legvonzóbb úti cél.

Az ár mellett az ingyenes lemondás, az előleg nélkül foglalható opciók és a nagyszámú pozitív vendégértékelés alapján döntenek, és sokan keresik a magyarul beszélő szállásadókat. A szállás kiválasztásakor a tengerpart, a strand, a kikötő közelsége, a kirándulási lehetőségek és látnivalók megközelíthetősége, a kilátás a tengerre és a parkolási lehetőség a vezető szempontok.

„A vendégek döntését az idén megjelent Adria TOPlistával, ami egy hiánypótló élménytérkép, és egy több mint 60 oldalas e-bookkal segítjük, amelyben összegyűjtöttük a legjobb 222 horvát programot” – mondta Dobronoki Mercédesz, a cég turizmus marketingmenedzsere. A szállásportál foglalási statisztikái is összecsengenek a felmérés eredményeivel. Az év eleji előfoglalási akció során, mely január közepétől február közepéig tartott, az eddigi horvátországi foglalások 39 százaléka futott be. Az idén április 20-áig megtett horvátországi foglalások 81 százalékkal lekörözték időarányosan a tavaly április 20-áig beérkező foglalásokat.

Top horvátországi úti célok a magyarok körében 2023 nyarán, a Szallas.hu előfoglalási adatai szerint: