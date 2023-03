Milyen válság? Fullon lesznek jövő héten a szállodák, húsvétra is alig van hely

Annak ellenére, hogy még előre is lehetett tudni a turisztikai szektor vendégéjszakáinak drágulásáról, egyáltalán nem lehet mondani, hogy a magyarok lemondanának a pihengetésről. Éppen egy hét múlva következik egy népszerű ünnep, és a szállodák, apartmanok már régen tele vannak - még úgy is, hogy az ünnep a hét közepére esik.

Egy hét múlva ünnepeljük Magyarországon március 15-ét, az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének napját. Ez a tavaszi ünnepnap a magyaroknak azonban már hosszú évek óta másról is szól: ilyenkor tízezrével indulnak útnak, hogy a szabadnapot - és még többet is - máshol töltsék el, mint a megszokott otthoni környezet. Az ünnep azonban idén szerdára esik, így szabadnapot, napokat is be kell áldozni, ha hosszabb pihenést szeretnénk. Megkérdeztük a turisztikai szakma képviselőit, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is teltház van-e a szálláshelyeken?

Drágulás jön a turizmusban

A több napos pihenés - számos más szolgáltatással együtt - már régen nem számít olcsó mulatságnak. Mint a Turizmus Konjunktúra Indexből nemrég kiderült, februárban a turisztikai cégek 46 százaléka jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát. 38 százalék a közelmúltban is emelt árat és a közeljövőben is emelni fog.

A turisztikai cégek 85%-a az áraik, 90%-a a működési költségek növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan. Az árnövekedés átlagosan 19%-ot, míg a működési költségek növekedése 43%-ot tett ki. Vagyis a cégek nem tudták áthárítani az összes költségnövekedést a fogyasztókra. Ráadásul, ez az olló novemberben és decemberben jelentősen nyílt, míg januárban és februárban enyhén zárult. Ennélfogva a szektornak továbbra is szüksége van támogatásra.

Szabadnapot se kímélnek a magyarok

Mint az egyik legnagyobb magyar szállodalánctól megtudtuk: a magyarok még szabadnapot is kivesznek annak érdekében, hogy péntektől szerdáig, valamint szerdától vasárnapig összefüggően pihenhessenek.

Azt vettük észre, hogy a 15-i napot megelőző hétvége gyorsabban betelt, itt az a jellemző, hogy az emberek akár már pénteken elindulnak a szállodákba, és akár szerdáig is maradnak, vagyis csak az ünnepnap délutánján-estéjén indulnak el hazafelé. Az utóbbi két-három hétben azonban a 15-i ünnepnap és az azt követő napok is szépen kezdtek betelni: itt szerdától vasárnapig tartó napokra jött a legtöbb foglalást. Összességében tehát igenis létezik az a trend, hogy mivel az ünnepnap a hét közepére, szerdai napra esik, a pihenni vágyók akár szabadnapok beáldozásával is elindulnak a szállodába - várhatóan telt házzal működünk majd egész héten

- mondta a Pénzcentrum kérdésére Labossa Lajos, a Hunguest Hotels kommunikációs munkatársa. Vagyis hiába esik szerdára, a hét közepére az ünnepnap, a magyarok nem engednek a jól megszokott pihenésből.

Hiába a drágulás, ez megmarad

Meglepő dolgot is megtudtunk: mégpedig azt, hogy bármennyire is drágul az élet, bármennyire is nehézséget okoz előteremteni a mindennapi kenyeret, a nyaralgatás megmarad. Azok a magyarok, akik eddig is szívesen jártak pihenni, fel sem vetették a családi költségvetés megtervezésekor, hogy ezt a fajta luxust talán el kellene engedni. Mint a Szállás.hu-tól megtudtuk: húsvétra szinte telt ház van belföldön, de a jövő szerdai ünnepnapra is nehéz már szállást találni még a drágulás ellenére is.

Leginkább az apartmanházak és a szállodák voltak kelendők a foglalási hullámban, és elmondható az is, hogy nem szegte kedvünket a turizmusban is tapasztalható drágulást. Egy jellenző adatot említek: a húsvéti hétvégére már sokkal hamarabb beteltek a helyek, mint az előző évben. A jövő heti ünnepre is jellemző volt a foglalás, annak ellenére, hogy egyre drágább egy-egy vendégéjszaka

- mondta lapunknak Kelemen Lili, a Szállás.hu munkatársa.