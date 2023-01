Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. január 3.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2023. január 3.

Névnap

Genovéva, Benjámin

Deviza árfolyam

EUR: 402.08 Ft

CHF: 407.89 Ft

GBP: 455.1 Ft

USD: 377.09 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 10090 Ft

MOL: 2608 Ft

RICHTER: 8135 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.01.04: A ködös területek zsugorodnak. Rétegfelhős, párás és fátyolfelhős, napos területek is várhatók. Késő délutántól melegfront vastagodó felhőzete húzódhat ránk északnyugat felől. Helyenként előfordulhat szitálás, néhol eső is. Az északnyugati, majd a délnyugati, déli szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között alakul, a borult, szélvédett részeken hidegebb, délnyugaton enyhébb idő is lehet.

2023.01.05: Nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Helyenként előfordulhat szitálás, illetve kisebb eső, zápor. Ködfoltok is lehetnek. A délnyugati, majd északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A PM10 koncentrációja napi átlagban jellemezően nem haladja meg az egészségügyi határértéket. (2023.01.03. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reakció-idő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik. (2023.01.03)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!