Van élet az árstop után: 8 tuti tipp, amivel legyőzheted a benzinhorrort

A benzinárstop hirtelen eltörlésével rengeteg autóst ért sokként, hogy mostantól a lakossági fogyasztók is az elképesztően megdrágult nem hatósági áras üzemanyagokat kénytelenek tankolni. A változás után a családi kassza méretétől függetlenül mindenkinek érdemes lehet végiggondolni, hogyan racionalizálja üzemanyagfogyasztását. A Pénzcentrum most ehhez hozott néhány egyszerű praktikát.

A benzinárstop eltörlésével brutális teher szakadt a magyar autósokra. December elején ugyanis túlzás nélkül egyik pillanatról a másikra ugrottak vissza az üzemanyagárak a piaci szintre. A korábban a kormányzat által sokat emlegetett statisztika pedig, miszerint hazánkban volt az egyik legolcsóbb a tankolás az egész kontinensen ezzel az egyetlen lépéssel visszájára fordult. Ha nyugatra nézünk, ha keletre, a hazai benzinár-színvonal szinte bármelyik európai országét túlszárnyalja.

Magyarországon most a holtankoljak.net szerint a 95-ös benzin átlagára 638 forint per liter (azaz 1,59 euró), a gázolajé pedig 711,6 forint, tehát 1,78 euró, szerdától pedig a benzin beszerzési ára bruttó 10 forinttal emelkedik, a gázolajért pedig 4 forinttal kell többet fizetni a töltőállomást üzemeltetőknek, ami várhatóan a kiskereskedelmi árakat is érinteni fogja.

A Cargopedia szerint eközben más országokban az alábbiak szerint alakulnak az árak:

Ausztria: Benzin: 1,449 euró/l, Gázolaj: 1,648 euró/liter

Bulgária: 1,280 per liter és 1,516 euró per liter

Csehország: 1,498 euró per liter és 1,557 euró per liter

Horvátország: 1,326 euró per liter és 1,585 euró per liter

Lengyelország: 1,390 euró per liter és 1,633 euró per liter

Románia: 1,315 euró per liter és 1,553 euró per liter

Szerbia: 1,488 euró per liter és 1,742 euró per liter

Szlovákia: 1,489 euró per liter és 1,615 euró per liter

Szlovénia: 1,237 euró per liter és 1,462 euró per liter - itt átszámolva 495 forintba kerül egy liter benzin, azaz majdhogynem az itthoni árstopos áron kapható!

Tehát szinte bármerre járunk Európában, érdemesebb ott megtankolni, mint itthon. A rendszeres külföldre ingázás persze kevesek (leginkább csak a határ közelében lakók) kiváltsága, ezért a magyarok többsége ezzel nincs beljebb, csak szívhatja a fogát, hogy még a kontinens egyik legélhetőbb (és legmagasabb átlagbéreket kínáló munkaerőpiacával rendelkező) Luxemburgban is csak 1,480 euróba kerül egy liter benzin, és 1,592 euróba egy liter gázolaj. Vannak azonban olyan, egyszerű praktikák, amikkel minden sofőr bátran élhet, ha spórolni szeretne kicsit a rekordárú benzinen. A Pénzcentrum most ezekből gyűjtött össze egy csokorra valót.

Tartsuk jó karban a kocsit

A rendszeres karbantartás és szervizelés is segíthet javítani a járművünk működésének hatékonyságán, többek között az üzemanyagfogyasztást is mérsékelheti. Fokozottan fontos, hogy a gumik mindig a megfelelő nyomáson legyenek, a nem megfelelő guminyomás mellett ugyanis a kerekek nem a legideálisabb módon érintkeznek a talajjal és azon túl, hogy romlik az úttartás (ami balesetveszélyes is lehet) az üzemanyagfogyasztás is nőhet. A guminyomás persze változhat az autónk terheltségének függvényében is, ezért nem árt számításba vennünk azt sem, szállítunk e rendszeresen nagyobb csomagot, illetve hogy általában hányan utazunk a gépjárművel. Ha az autó rendszeresen nagy terhelés alatt, az autó típusához ajánlott legmagasabb guminyomást ajánlott kérni a szervizben.

Ne pakoljuk tele a csomagtartót

A spórolás módja lehet az is, ha csökkentjük az autónk által hordott terheket. Érdemes kipakolni a csomagtartóból és az utastérből is minden az utazáshoz nem szükséges tárgyat, ugyanis a szakértők számításai szerint 45 kilónként akár 1-2 százalékkal csökkenhet autónk üzemanyag-takarékosságga. Érdemes tehát minden útra minél kevésbé "felpakolt" autóval és a szükséges legkevesebb csomaggal nekiindulni.

Maradjunk sebességben

Kevés dolog égeti annyira az üzemanyagot, mint a folyamatos sebességváltás, ezért a spórolás egyik módja lehet, hogy óvatosan és a lehető legritkábban váltunk sebességet. Természetesen minden út alatt többször kénytelenek vagyunk a váltóhoz nyúlni, de ez nem jelenti azt, hogy akkorákat kéne rántanunk rajta, mint egy autóversenyen.

A legjobb módszer talán az, ha a körülményekhez képest a lehető legmagasabb sebességben igyekszünk tartani a váltót (természetesen a sebességkorlátozást is betartva). A lényeg az, hogy váltsunk gyorsan és lehetőleg ne pörgessük túl a motort. Az üzemanyagfogyasztás tekintetében optimális sebesség persze minden autónál más, de a legtöbb járműnél 72 és 81 kilométer/óra közé esik.

Vezessünk "taktikusan"

Az, hogy az előző pontunkban említettekhez mennyire tudjuk tartani magunkat persze nagyban függ a forgalmi helyzettől és az általunk választott úttól is, de az általános igazságot, hogy az állandó lassítgatás és visszagyorsítás rohamtempóban égeti az üzemanyagot érdemes mindig szem előtt tartani.

Ahhoz, hogy a "nem gazdaságos" sebességváltások számát a lehető legkevesebbre redukáljuk, érdemes a lehető legsimábban vezetni, finoman kormányozva és óvatosan bánva a gázpedállal, valamit a fékkel is, lassításnál pedig lehetőleg maradjunk sebességben. Fontos nagyon odafigyelni az útra is és megpróbálni időben kiszúrni a piros lámpákat ahhoz, hogy a satufékek helyett ügyesen lassítva akár megállás nélkül áthaladhassunk, ahogy zöldre váltanak.

Óvatosan a tempomattal

A tempomat leginkább akkor segít az üzemanyaggal való takarékoskodásban, ha sima terepen haladunk a kocsinkkal, ezért is használja a többség leginkább az autópályán. Az üzemanyagspórolás egyik kulcsa az, hogy próbáljunk meg tartani egy konstans sebességet. A sebességtartó automata erre remekül alkalmas a sima, egyenes utakon, azzal, hogy leveszi a(z üzemanyagot szörnyű tempóban zabáló) sebességváltások terhét a vállunkról.

Ha azonban meredek úton használjuk, könnyen fordulhat ez az eszköz visszájára. A tempomat ugyanis lassabban reagálja le azt, ha lejtősebb terepre érünk, mint egy ember tenné. Ha tehát elindulunk például egy domb tetejéről (és józan ésszel levennénk a lábunkat a gázpedálról, hogy tartsuk az eddigi sebességet) az automata rendszer erre csak késéssel reagál. Érdemes tehát meggondolni, hogy mikor nyúlunk a tempomathoz és az üzemanyagfogyasztásra gyakorolt hatását is számításba venni minden használat előtt.

A légkondi és a fűtés is nagy benzifalók

A fűtés és légkondi is erőteljesen megnövelheti a benzinfogyasztásunkat, ezért ha fontosnak érezzük a takarékoskodást érdemesebb inkább az időnek megfelelően öltözni az autónkon belül is.

Hogyha egy nyári napon az elmúlt években gyakran tapasztalt elviselhetetlen kánikulával találkozunk persze gondoljunk az egészségünkre és inkább kapcsoljuk be a klímát, mint hogy rosszul legyünk.

Drága lehet a szellőztetés

A kondizás az elviselhető hőmérséklet fenntartására ráadásul még mindig a legtakarékosabb módszer, a magasabb (80 kilométert meghaladó) sebességnél való intenzív szellőztetés ugyanis megnöveli az autónk légellenállását, ezzel a klíma járatásánál is több üzemanyagot égetve el.

Ne járjunk mindenhova autóval

Az üzemanyagon való spórolás leghatékonyabb és talán legkézenfekvőbb módja persze az, ha egyszerűen kevesebb helyre járunk autóval. Városban élve könnyen megoldható, de akár a kisebb településeken lakóknak is kivitelezhető lehet, hogy csak akkor üljenek a volán mögé, ha az feltétlenül szükséges. Egy néhány háztömbnyi, de legalábbis pár kilométeres távot gazdaságosabb biciklivel, vagy gyalog megtenni, de adott esetben még a tömegközlekedéssel is jobban járhatunk anyagilag. Ha pedig mindenképp szükséges autóba ülnünk érdemes rendesen átgondolni a teljes utunkat, a leginkább logikus és kézenfekvő módon megtervezve minden desztinációnkat.