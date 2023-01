Brutál árakkal indít 2023 a turizmusban: le kell mondanunk a jó árú pihenésről?

Jelentősen megdrágultak a magyarországi szállások 2022-ben, de az iparági szereplők véleménye szerint így is jó évet zárt a magyar turizmusnak ez a szegmense. Szakértőket kérdeztünk arról, megindulhat-e még ettől az olcsósodás idén, vagy a vágtató infláció és energiaválság árnyékában már a megfizethető pihenésről is le kell mondani?

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a belföldi turizmus kis mértékű visszaesésére és a külföldi vendégek számának stagnálására számít az új évben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Flesch Tamás elmondása szerint a 2022-es évben továbbra is Németországból és Nagy-Britanniából érkezett a legtöbb külföldi vendég, bár számuk a korábbi csúcsévhez képest csökkent. Komoly „csapást” jelentett viszont mind Budapest, mind a vidék (legfőképpen Hévíz) szempontjából az orosz vendégkör elmaradása. Minderről Flesch Tamás, a a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségnek megválasztott elnöke beszél az InfoRádiónak.

Hozzátette azt is, hogy a magyar szállodáknál 15-20 százalékos áremelések voltak forintban mérve, és ez meghaladja az európai átlagárakat a gyenge forint miatt.Budapest azonban a külföldieknek szóló eurós árakban még mindig nem tudta elérni a 2019-es átlagokat a gyengélkedő nemzeti valuta miatt.

Forint és rezsi húzták fel az árakat

Hogy pontos képet kaphassunk, megkérdeztük a Magyar Apartmankiadók Egyesületét, mi okozta ezt a brutális drágulást, és mire lehet számítani 2023-ban. A szervezet elnöke leszögezte, hogy a forint romlása is közrejátszott, de ennél is fontosabb, hogy az emelkedő rezsiárak sem tettek jót a szektornak - és még így sincs okuk panaszra a tavalyi évet illetően.

Jelentősen drágultak már a budapesti szállások is 2022-ben, csak ha euróban nézzük, 15 százalék közüli volt az áremelkedés, vagyis a forint gyengülésével párhuzamosan is drágultak a szállások. Viszont a forinttal való fizetés egy versenyelőnyt jelent Budapestnek, hiszen a nyugati turisták sokkal szívesebben költenek nem euróval fizető országokban. Persze az energiaválság közepette a nyugati turisták is sokkal jobban megnézik, hol költsék el a pénzüket, az így is kijelenthető, hogy a magánszállásoknak 2022 jó év volt, annak ellenére, hogy folyamatosan emelni kellett az árakat. Igaz az is, hogy a covid alatt a magánszállások, apartmankiadók háromnegyede eltűnt, tehát volt is honnan felállni

- mondta a Pénzcentrumnak Schumicky Balázs. Hozzátette azt is, hogy megjósolhatatlan, meddig tart még a drágulás, ugyanis ez attól is függ, mennyi turista érkezik Budapestre: az energiaválság beleszólhat ebbe is.

Az oroszok és az ukránok teljesen eltűntek a turisták közül, előbbiek eltűnése nagy csapás, mert jól költő vendégeknek számítanak. A nyugati, mondjuk angol, német vagy francia turistk egyelőre ugyanakkora mértékben érdeklődnek hazánk szépségei és szolgáltatásai iránt mint eddig, de az kérdéses, meddig lesz ez így – ha egyre többet és többet fizetnek majd otthon az energiáért, akkor nagyon meg fogják nézni, hogy mennyit költenek még akkor is, ha olyan olcsó turisztikai célpontot választanak, mint amilyen a magyar főváros

- tette hozzá a szakmai szövetség vezetője.

Még mindig szeretünk itthon nyaralni

De attól sem kell félni, hogy a magyarok hűtlenül elhagyják a belföldi nyaralást: mint a Szállás.hu-tól megtudtuk, 2022-ben ez az utazási mód, a naralásnak, pihenésnek ez a típusa töretlenül népszerű tudott maradni.

17,5 százalékkal nőtt a bruttó szobaár bevétel 2022 nyarán tavalyhoz képest, a foglalások darabszáma 7,4 százalékkal gyarapodott a Szallas.hu adatai szerint. Egy főnek egy éjszaka átlagosan 11 ezer forintba került, ami átlag 11,4 százalékos drágulást jelent. Bár tavalyhoz képest nőtt a külföldre szóló foglalások aránya, még így is jóval több magyar nyaralt idén belföldön, mint 2019-ben

- írta lapunknak a szállás.hu. Kiemelték azt is, hogy már sokkal komolyabb az előfoglalási kedv, amit szintén a covid tépázott meg a maga idejében.

A vendégek újra bátrabbak az előfoglalást illetően, hiszen a lemondási díj nélkül és az előlegfizetés nélkül foglalható opciók anyagi biztonságot jelentenek számukra. Augusztusban foglalási számban ugyan lassulást tapasztaltunk, de ez a 2019-es trendek alapján várható volt, hiszen a COVID előtti időszakban is hangsúlyosabb volt az előfoglalás a nyárra. Ugyanakkor ez az összeredményben nem okozott visszaesést, hiszen az előfoglalás nagyobb ütemű volt, mint az elmúlt két évben, és egyébként 2019-hez képest is erősebbre sikerült

- mondta a Pénzcentrumnak Kelemen Lili, a Szállás.hu szóvivője.