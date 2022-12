Ezekbe az országokba szinte ingyen utazhatsz: mutatjuk a legjobb ajánlatokat 10 ezer forint alatt

Az elmúlt hetekben mindenki tapasztalhatta, hogy a repülőjegyárak az egekbe szöktek a karácsonyi időszakra tekintettel. Azonban most, az ünnepek után a repjegyek árai is hirtelen lezuhantak. Mutatjuk, hogy hová lehet eljutni 10 ezer forint alatt januárban.

Sokan próbálják bepótolni a pandémia miatt elmaradt utazásokat még mindig, főleg most, hogy egész Európában megkötések nélkül repkedhetünk végre. Azonban köszönhetően részben a különadónak, részben a karácsony előtti időszaknak az elmúlt hónapokban az egekbe szöktek a repülőjegyárak.

Ennek azonban a jelek szerint végre vége. A Pénzcentrum kiszúrta az utazoom TikTok videóját, aminek segítségével összeszedtük azt, hogy hová is tudunk eljutni 10 ezer forint alatt. Mi pedig most ezekből a retúrjegyekből szemezgettünk.

A magyarok egyik kedvenc célpontja – már csak azért is, mert sokunknak él kint rokona, vagy barátja – London, ahová most 8555 forinttól el tudunk utazni pár napra. Ha Brüsszelt választjuk, akkor a repjegyet oda-vissza 9648 forintért is megvehetjük akár, ráadásul innen indulva fillérekből össze lehet hozni egy Benelux-államok túrát, ha nem csak 1-2 napra tudunk elutazni a Belga fővárosba.

Az olasz ételek és a romantika szerelmeseinek Velence a legjobb választás, ahová budapesti indulással és érkezéssel mindössze 9270 forintért el tudunk repülni, míg Pisa-ba már 8651 forintért találni jegyet.

Bulgária fővárosába, Szófiába 8241 forintba kerül egy retúr repjegy. De aki inkább északabbra menne az is tud miből választani. Egy nünbergi útért jelenleg ugyanis mindössze 8343 forintot kell fizetünk, de találni repülőjegyet Göteborg-ba is 9323 forinttól.