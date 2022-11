Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. november 12.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2022. november 12., szombat.

Névnap

Jónás, Renátó

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 404.87 Ft

CHF: 415.43 Ft

GBP: 463.12 Ft

USD: 391.54 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2022. november 11.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 15, 24, 28, 41



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 11 db

4-es találat: 25 db

3+2-as találat: 25 db

3+1-as találat: 615 db

2+2-es találat: 317 db

3-as találat: 1469 db

1+2-es találat: 1634 db

2+1-es találat: 8632 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10005 Ft

MOL: 2622 Ft

RICHTER: 8310 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.11.13: Az éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet egy része napközben is megmarad, másutt napos idő valószínű fátyolfelhőkkel. Szitálás előfordulhat helyenként. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos tájakon 11 és 15 fok között, a tartósan borult, párás részeken 7 és 10 fok között alakul.

2022.11.14: Az éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet nagy része napközben is tartósan megmaradhat, máshol több-kevesebb napsütés is lehet, ugyanakkor a nap második felében nyugat felől egy vastagabb felhősáv is érkezhet. Szitálás előfordulhat, a délutáni, esti óráktól néhol kisebb eső is várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkülhet meg időnként a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás területeken 7 és 10, a kevésbé felhős részeken 10 és 15 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A nyugodt időjárás kedvezőtlenül befolyásolja a levegőminőséget. A légszennyező anyagok koncentrációjának emelkedő tendenciája várható. A PM10 mennyisége helyenként meghaladhatja az egészségügyi határértéket. (2022.11.12. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Ha az egészségi állapotban mégis különféle panaszok, illetőleg működési rendellenességek jelentkeznek, amelyek most nem írhatók az időjárás számlájára, érdemes háziorvoshoz fordulni, és akár szakorvosi kivizsgálást kérni indokolt esetben. (2022.11.12)

Akciók

