Így kerüld el, hogy súlyos tízezreket bukj a számlád miatt: ne hagyd, hogy lehúzzon a bankod

Ha bankszámlát szeretnénk nyitni, akkor rengeteg apró részletre oda kell figyelnünk, hiszen senki sem szeretne olyan szerződést aláírni, amivel akár felesleges tízezreket veszíthet később. Ilyenkor érdemes részletesen végiggondolni nem csak azt, mi milyen típusú számlacsomagban gondolkodunk, hanem azt is, milyen kisebb költségei lehetnek hosszú távon a választott konstrukciónak, vagy éppen milyen előnyöket kínálnak a különböző bankok az új ügyfeleknek. Most összeszedtük a 10 legfontosabb kérdést, amire választ kell kapnunk, mielőtt új számlát nyitnánk.

1. Van-e online bankolás és saját app?

Ugyan már a Covid előtt is fontos szempont az internetes ügyintézés és az online bankolás, a koronavírus világjárvány óta különösen felértékelődött ennek a fontossága. Nem mellesleg a netes bankolás jól jöhet, ha rendelni szeretnénk valamit, de az utalásokat is sokkal könnyebb lehet magunknak intézni.

Az, hogy online hozzáférésünk legyen a számlánkhoz, ma már szinte alapvető igény az ügyfelek részéről. Ennél még praktikusabb viszont, ha banknak van saját applikációja is, amivel a telefonunkon bármikor tudjuk ellenőrizni az egyenlegünket, a vásárlásainkat, és könnyen jóvá tudjuk hagyni a netes tranzakciókat. Szintén érdemes megkérdezni, hogy a szolgáltatásban van-e lehetőségünk digitálisan hozzáadni a bankkártyánkat, hogy aztán tudjunk vele mobiltelefonnal, vagy akár okosórával is fizetni – írja a Better Money Habits.

Végül pedig arra is fontos kitérni, van-e plusz költsége az online szolgáltatásoknak, vagy az app használatának.

2. Hol vannak a bankfiókok?

Noha rengeteg banki ügyintézést magunk is meg tudunk oldani a neten keresztül, azért még mindig előfordul olyan, hogy fel kell keresnünk személyesen egy bankfiókot. Emiatt pedig érdemes előre megnéznünk, hol van a kiválasztott bank hozzánk legközelebb eső fiókja. Jó tisztában lenni, hová tudunk fordulni probléma esetén, illetve mennyi időt kell szánnunk a személyes ügyintézésre, ha nincs a közelünkben bankfiók.

3. Milyen díjakat számolnak fel?

Talán ez a legegyértelműbb szempont, ha új számlát szeretnénk nyitni. A pénzintézetek nagy része havi díjat von le a számlánkról, de ha teljesítünk bizonyos feltételeket, vagy olyan számlacsomagot választunk, ahol ez az ajánlat része, akkor akár meg is úszhatjuk a számlavezetési díjat. Mindenképpen nézzük meg alaposan, mennyibe kerül az általunk kinézett számlacsomag, milyen időközönként került levonásra ez a díj, és ha elengedik a számlavezetési költséget, akkor az hány hónapra és milyen feltételek mellett lehetséges.

4. Mennyi a minimum egyenleg?

A bankok nagy részénél a számlanyitás feltétele, hogy egy adott összege befizessünk az új számlánkra, de van, ahol az is elvárás, hogy egy bizonyos minimumösszeget mindig tartsunk a számlánkon. Az erre vonatkozó követelményeket sokszor megtalálhatjuk a bankok honlapján, úgyhogy érdemes előre tájékozódni, van-e ilyen követelmény, és kell-e plusz díjat fizetni, ha nem éri el a kötelező minimumot a számlánk egyenlege.

5. Mennyibe kerül a készpénzfelvétel?

Itthon bankhálózattól függetlenül havonta kétszer ingyenes a készpénzfelvétel, amit online vagy személyesen regisztrálnunk kell a bankkártyánkhoz.

Ezután viszont minden egyes készpénzfelvételért pluszban kell fizetnünk, azt pedig érdemes előre megtudnunk, mekkora ennek a díja.

Azt sem árt megkérdezni, mennyibe kerül, ha másik bank automatájából vennénk fel pénzt. Ha havonta többször is szükségünk lehet készpénzre, akkor érdemes olyan bankot választani, mely kiterjedt automatahálózattal rendelkezik, így elkerülhetjük, hogy másik ATM-ből kelljen pénzt kivennünk magas pluszköltségek mellett.

6. Mi történik, ha túlköltekezünk?

Előfordulhat, hogy többet szeretnénk fizetni, mint amennyi pénz a bankszámlánkon van, és emiatt negatív lesz az egyenlegünk. Az viszont bankonként változat, mi történik ilyenkor: engedik-e átmenni a fizetést akkor is, ha nincs elég pénz a számlán rá, vagy visszautasítják a tranzakciót. Az első esetben az is előfordulhat, hogy plusz díjat számolnak fel, amivel szintén jó, ha tisztában vagyunk.

A bankszámláknál sokszor arra is van lehetőség, hogy ilyen esetekre egy másik, például takarékszámláról vonják le a pénzt. Ez a szolgáltatás is plusz pénzbe kerülhet, illetve, ha negatív lesz az egyenlegünk, akkor a tartozás rendezésekor ezért kamatot számolhatnak fel. Ezekre a részletekre szintén ajánlott rákérdezni számlanyitáskor.

7. Mennyibe kerül az utalás?

Sok bank nem számol fel azért külön költséget, ha a számláinkat fizetjük be utalással, vagy ha a saját bankszámláink között utalunk. Ha viszont másnak küldenénk pénzt, például a családtagjainknak vagy a barátainknak, akkor érdemes tisztában lenni vele, mennyi az utalás díja, kaphatunk-e ilyen esetben kedvezményt, és van-e különbség, ha az online felületen vagy appon keresztül utalunk.

Az sem mindegy, hogy a saját bankunkon belül utalunk, vagy más pénzintézethez tartozó számlára küldünk pénzt, az utóbbi ugyanis sokszor többe kerül.

Az utalási költségekről érdemes előre tájékozódni, és arról is, tartalmaz-e valamilyen kedvezményt az általunk választott számlacsomag ezzel kapcsolatban.

8. Mennyibe kerül a kártyadíj?

Ha kérünk bankkártyát is az új számlánkhoz, akkor mindenképpen kérdezzük meg, mennyi magának a bankkártyának a költsége, illetve mekkora az éves bankkártyahasználati díj. Sok esetben a bankok elengedik ezt a kettőt az első évben, azonban később kellemetlen meglepetésként érhet, ha több ezer forintot vonnak le tőlünk emiatt. Szintén fontos tudni, mennyibe kerül az elvesztett bankkártya letiltása, illetve pótlása.

9. Mekkora kamatot fizet a számla?

Általánosságban elmondható, hogy a lakossági számlák kamata elég alacsony, ha egyáltalán fizetnek kamatot. Vannak olyan számlakonstrukciók, ahol magasabb a kamatláb, azonban ezért cserébe gyakran jóval magasabb összeget kell számlánkon tartani. Érdemes megkérdezni, hogy a takarékszámlák mennyit fizetnek ehhez képest, és van-e kedvezmény a számlavezetési díjból, ha megtakarítási céllal azt is nyitnánk ugyanannál a banknál.

10. Kapunk-e jóváírást vagy kedvezményt?

Szintén gyakori, hogy számlanyitáskor a bankok jóváírást kínálnak, ha a számlára befizetett letétünk elért egy bizonyos összeget. Egy másik népszerű bónuszfajta, hogy egy bizonyos elköltött összeg után visszatérítést kapunk, ha hitelkártyát kérünk számlánkhoz. Ilyenkor viszont mindenképpen tájékozódni kell előre, milyen feltételek mellett kell majd visszafizetnünk a hitelkártyával elköltött összeget.

Ezekre az apró részletekre fontos rákeresni vagy rákérdezni a számlakötés előtt, hiszen a kisebb díjak összeadódva olyan összeget húzhatnak ki idővel a zsebünkből, ami miatt akár érdemes számlacsomagot, vagy bankot is váltani.