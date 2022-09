Diákok, figyelem! Fontos határidő közeleg, senki se feledkezzen meg róla

A lejáró diákigazolványokat október végéig kell érvényesíttetni - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.

Kifejtették, hogy a 2021/2022-es tanévre vagy a második félévére szóló érvényesítő matricával ellátott diákigazolványok október 31-éig érvényesek, ahogy azoknak a tanulóknak a diákigazolványai is, akik a 2021/2022-es tanévben töltötték be 16. életévüket. Ez a határidő vonatkozik a később lejáró (éves, negyedéves és szemeszterre szóló) bérletekre is, ezért is fontos, hogy október végéig érvényesítsék a diákigazolványokat a következő tanévre - jelezték közleményükben.

A BKK felhívta a szülők és a diákok figyelmét, hogy a továbbiakban csak így vehetik igénybe kedvezményesen a budapesti közösségi közlekedést. Az október 31-én lejáró diákigazolványokkal vásárolt, legkésőbb október 31-ei érvényességi kezdetű tanulóbérletek azonban a rajtuk megjelölt időszakban, de legkésőbb december 1-én 2.00 óráig használhatók a BKK járatain.