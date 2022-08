Elmossa az eső augusztus 20-át: másodfokú figyelmeztetés van érvényben, leszakad az ég

Ma hullámzó hidegfront éri el Magyarországot,ami heves záporokat-zivatarokat okozhat országszerte, akár jégeső is lehet. Szombaton több helyen várható zivatar, felhőszakadás és erős szél – figyelmeztet az OMSZ.

A front előtt és a fronton délutántól - jelentős bizonytalanság mellett - a Dunántúlon és a középső országrészben szórványosan már megjelennek zivatarok, heves zivatarok. A zivatarokhoz lokálisan károkozó szélroham (~ 90-120 km/h, egy-egy helyen ennél erősebb lökés sem kizárt), illetve jégeső (ált. 2-4 cm, néhol akár > 5 cm jégátmérő), esetleg felhőszakadás (>30 mm) is társulhat. Este a hidegfront érkeztével a zivatarok várhatóan rendszerbe szerveződnek, így a Dunántúlon és az ország középső sávjában már kiterjedten is előfordulhatnak. Pénteken nyugat felől ugyan mérséklődni kezd a hőség, de még továbbra is nagy területen fordulhat elő 27, míg az Alföld délkeleti területein 29 fok körüli napi átlaghőmérséklet.

Zivatarveszély pénteken az országban forrás: omsz.hu

Szombat napközben több hullámban, több helyen várhatóak zivatarok legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben. A zivatarokat a felhőszakadás (ált. 30-50 mm, néhol > 50 mm) mellett helyenként viharos szél (60-80 km/h) és jégeső (ált. 1-3 cm) kísérheti. Szombaton az ország északkeleti, keleti megyéiben még 25, 26 fok közelében alakulhat a napi középhőmérséklet.