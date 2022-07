Így lehet rémálom az álomnyaralásból: sok múlhat rajta, ha erre nem figyelsz

A nyár beköszöntével elérkezett a szabadságolási időszak is, amikor az egész évben kitartóan végzett munka fáradalmait igyekszik mindenki a lehető legjobban kipihenni. Az egyik vezető biztosító társaság idei, reprezentatív kutatásának adatai alapján a magyar lakosságnak kicsivel több mint fele tervez külföldi nyaralást, ami azonban alapos körültekintést igényel. A gondosan kiválasztott külföldi álomnyaralás ugyanis hamar rémálommá válhat, ha a pénzügyek tervezésére nem fordítunk kellő figyelmet.

A nyaralási kiadások észszerűsítéséhez a Provident Pénzügyi Zrt. összegyűjtött 3+1 tippet annak érdekében, hogy az anyagiak se tudják megzavarni a felhőtlen kikapcsolódást.

1. Érdemes biztonsági vésztartalékot képezni

A külföldi nyaralás során a kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében nem érdemes a teljes, erre szánt keretet elkölteni a szállásra és programokra, hiszen bármikor adódhat olyan váratlan helyzet, amikor mélyebben zsebbe kell nyúlni. Ilyenkor jó, ha nem a mindennapi megélhetésre fordítandó büdzsé kárára kell ezt megtenni, hanem van olyan aranytartalék, amihez égető szükség esetén hozzá lehet nyúlni. Az igazán biztos megoldás, ha a teljes keret mintegy 20 százaléka a biztonsági tartalékba megy.

2. Készpénz vs. bankkártya

Előfordulhat, hogy az Európai Unió tagországain kívül a kis összegű vásárlások esetében nem, vagy csak felárért használható a bankkártya. Éppen ezért érdemes tájékozódni a célországban bevett gyakorlatról annak érdekében, hogy ne helyben érjen kellemetlen meglepetés. A biztonság kedvéért érdemes utazás előtt ellenőrizni a bankkártya lejárati idejét, illetve felkészülni arra, hogy a nyaralás alatt meg tudjuk változtatni a limiteket – számos bank internetbankjában ezt már pár kattintással el lehet intézni. Feltétlenül jegyezzük fel azt a telefonszámot, amin keresztül a kártya elvesztése esetén a letiltását el tudjuk intézni.

A külföldi készpénzzel történő fizetés tervezésének előnye és egyben hátránya is, hogy pontosan addig enged nyújtózkodni, amíg a takarónk ér. Persze helyben is lehet még pénzt váltani, ha igazán szükséges, de a nyaralóhelyi árfolyamok általában magasabbak a hazaiaknál. Akkor is érdemes egyébként vinni valamennyi készpénzt az útra, ha inkább a bankkártya a preferált fizetőeszköz, hogy annak elvesztése esetén se álljon be fizetésképtelenség. Az erre a célra váltott készpénzt célszerű kisebb címletekben kérni, valamint több külön zsebben vagy tárcában tartani, hogy ha bármi történik, mindig legyen vésztartalék.

3. Célszerű tájékozódni az árfolyamokról pénzváltás előtt

Maga a pénzváltás is egy olyan feladat, amivel kapcsolatban érdemes előre tájékozódni, hiszen kellő körültekintéssel sokat lehet spórolni ezen is. Általános gyakorlat ugyanis, hogy a bankokban magasabb áron számítják a valutát, mint a pénzváltóknál. Külföldi bankkártyás fizetésnél, ha a terminál felkínálja a forintban vagy külföldi pénznemben történő fizetést, akkor, ha a forintban történő fizetést választjuk, pontosan tudni fogjuk, hogy mennyit vonnak le a számlánkról, ha viszont az utóbbit választjuk, akkor egy a vásárláskor nem ismert későbbi árfolyamon kerül átváltásra és levonásra a számláról a vásárlás összege.

Az egzotikus országokba – amelyeknek a fizetőeszköze nehezen beszerezhető – célszerű dollárral vagy euróval utazni, mivel ezek a helyszínen könnyebben beválthatók.

+1. Akkor is érdemes utasbiztosítást kötni, ha felesleges kiadásnak tűnik

Az utasbiztosításra fordítandó pénz felesleges pénzkidobásnak tűnhet, de bármikor adódhatnak kisebb-nagyobb sérülések, balesetek, és ezekben az esetekben a biztosítás díja valójában eltörpül a külföldi országok egészségügyi ellátásának díjai mellett. Mindazonáltal érdemes körültekintően tájékozódni a biztosítók árait illetően, hiszen itt is jelentős eltérések adódnak.