Csúnyán lehúzhatják a nyaraló magyarokat a banok: erre mindenképp figyelj, ha elutazol

Egyre közeledik a nyári szünet, ilyenkor sok család külföldi országokat választ a pihenés helyszínéül. A külföldi nyaralásra érdemes felkészíteni a fiatalokat, különösen akkor, ha már van saját bankkártyájuk vagy szülők nélkül, barátokkal mennek pihenni. Egy kártyás vásárlásnál például számolni kell az árfolyamváltozással, előfordulhat, hogy az alacsony összegű bankkártyás vásárlást megtagadják, de a készpénzfelvételnél is érdemes résen lenni- - figyelmezteti a K&H a külföldre utazókat

Jön a vakáció, várhatóan sokan indulnak külföldre is az idén, miután az utóbbi két évben a járvány miatt erre nem feltétlenül volt lehetőség. Az utazás során azonban előfordulhat, hogy a Magyarországon megszokottól eltérően kell fizetni a különböző termékekért, szolgáltatásokért.

Magyarországon a jogszabályok szerint minimális összegű terméknél - legyen az egy gyufa vagy egyetlen zsemle - is köteles a kereskedő biztosítani a kártyás fizetést. Ez külföldön nem mindenhol van így. Ritkán, de előfordulhat, hogy a boltos nemet mond, ha túl alacsony összegről van szó. Ilyen esetben már szükség lehet a helyi készpénzre - erre megoldás az ATM-es készpénzfelvétel. Utazás előtt azonban érdemes tájékozódni, hogy az adott országban mennyibe kerül egy-egy automatás tranzakció.

Ha készpénzre van szükség, akkor érdemes az árfolyamokkal is tisztában lenni, azok változása miatt kisebb vagy nagyobb is lehet a kiadás, mint amennyivel a nyaralók az utazás előtt számoltak. Természetesen, ahogy belföldön is, külföldön is vigyázni kell a kártyára vagy az okostelefonra, amellyel fizetni lehet. Senkinek nem szabad odaadni, a visszaélések elkerülése érdekében. A készpénzre egyfajta tartalékként kell gondolni, nem szerencsés nagyobb összeget vinni a nyaralásra, pláne nem állandóan magunknál tartani.

Az utazás előtt tanácsos beállítani kártyaköltési limiteket az e-bankon vagy a mobilbankon keresztül, így megelőzhető, hogy komolyabb összeget vonjanak le a kártyához kötött számláról, ezáltal elkerülhetők a kellemetlen meglepetések.

Szintén célszerű megnézni az indulást megelőzően, hogy mikor jár le a bankkártya, nehogy épp a nyaralás közben derüljön ki, hogy “nincs tovább.” Ha a családban van több bankkártya, akkor előnyös legalább kettőt elvinni a biztonság kedvéért. Ha van rá lehetőség, érdemes a nagy kártyatársaságok kártyáiból különbözőket vinni, mert előfordulhat, hogy egy-egy elfogadóhelyen csak egyfajta kártyatípust fogadnak el. Tanácsos a bolt bejáratánál megnézni a kártyacégek logóit, hogy melyeket fogadják el ott.

Bármilyen körültekintő tervezés ellenére előfordulhatnak balesetek, például szenvedhetnek olyan sérülést a tengerparton, amelynél muszáj orvost hívni. Ilyen esetben jön jól a fejenként napi néhány száz forintba kerülő utasbiztosítás. A rendkívüli eseteknél ez garanciát ad arra, hogy ne kelljen súlyos összegeket kifizetni. Egy-egy orvosi ellátás több 10 ezer forintba kerülhet, de egy kórházi kezelés esetén már százezres, milliós nagyságrend sem kizárt.