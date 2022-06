Irreálisak a bérigények a Balatonnál: újabb brutális áremeléssel számolhatunk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A járványhelyzet végével nem, hogy nem ért véget a vendéglátósok küzdelme a fennmaradásért, de az orosz-ukrán háború kitörésével bekövetkezett gazdasági változások még jobban sújtják az ágazatot, amit már az elmúlt két év is megviselt. A szektort ráadásul nem csak az elszálló anyagárak érintik, de óriási munkaerőhiány is fojtogatja, amit a HelloVidék szerint már diákmunkások segítségével is nehezen tudnak pótolni.

Az elmúlt két évben, az állandó bizonytalanság miatt egyre többen döntöttek úgy, hogy elhagyják az ágazatot: ki átmenetileg, ki véglegesen. A koronavírus miatt bevezetett korlátozások feloldásával szinte megrohamozták a szállodákat, éttermeket és bárokat, de az öröm nem tartott sokáig: az alapanyagárak, az orosz-ukrán háború, valamint a drágább előállítással összefüggő kiadások miatt az infláció az egekbe szökött, így ez a szektor is áremelésre kényszerült. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ha pedig mindez nem lenne elég a vendéglátósok egyre súlyosabb munkaerőhiánnyal is küzdenek, amit igyekeznek a főszezonban alkalmi munkavállalókkal, diákmunkásokkal enyhíteni. Hosszútávon viszont nem tudják, hogy milyen alternatív megoldásokkal tudják majd megoldani a problémát, amit az egyre növekedő bérigények is nehezítenek. Az árak náluk is folyamatosan emelkednek, bő 20% körüli volt az egy év alatti drágulás. Sajnos úgy tűnik, ez még csak a kezdet, hiszen a nyersanyagok, energiaárak drágulása és a turisztikai szektorban tapasztalható bérigények emelkedése embertelen dráguláshoz vezethetnek. Az árakat sok tényező befolyásolja: több helyen az árcédulák átírása a vendéglátó egységek életben maradását szolgálja, a jobb likviditással rendelkező üzletek (pedig) a biztos és kiszámítható működés érdekében emelnek – mondta el Rába Kálmán, a kőszegi Kékfény Étterem & Pizzéria alkalmazottja nem túl kecsegtető jóslatát. Ugyanis szerinte a jelenlegi munkaerőhiányt elsősorban nem a pandémia okozta, ez egy sokkal hosszabb folyamat eredménye. Ez csak az utolsó szög volt a koporsóban. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A Balatonnál indokolatlan bérigények vannak, mert a hírekben folyamatosan arról számolnak be, milyen jól keresnek a Balaton-parti vendéglátósok, Ez viszont igazából rosszul van kommunikálva, mert azt nem közlik, naponta hány órát dolgoznak érte – osztotta meg tapasztalatait Café Maran Siófok tulajdonosa, Losonczy Marcell, aki szerint ők nem emeltek áraikon különösebben, amit pedig igen, azt is a munkabér kifizetésében eszközölték.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK