Mindent a hosszúhétvégéről: nyitvatartás, közlekedés, itt vannak a tudnivalók

A hétvégén több üzlet is zárva tart majd, valamint a közlekedésben és a szemétszállításban is lesznek változások. Mire számítsunk húsvétkor?

A húsvéti hosszúhétvégén péntekkel kezdve már változnak az üzletek nyitvatartása is, és a közlekedésben is számíthatunk némi változásra.

Hol lesz nyitva a bolt?

Általános szabály szerint nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a boltok zárva tartanak, de akad egy-két kivétel ezeken a napokon is.

A nagy üzletláncok – Aldi, Auchan, Lidl, Metro, Penny, Spar, Tesco – esetében a következő lesz a nyitvatartási rend az ünnep előtt, alatt és után:

április 14-én, csütörtökön: a szokásos csütörtöki nyitvatartás

április 15-én, nagypénteken: zárva

április 16-án, szombaton: a szokásos szombati nyitvatartás

április 17-én, húsvétvasárnap: zárva

április 18-án, húsvéthétfőn: zárva

április 19-én, kedd: a szokásos keddi nyitvatartás

A CBA, illetve a Príma hálózat, valamint a Coop és a Reál boltjai üzletenként eltérő nyitvatartással működnek az ünnepi időszakban, érdemes az interneten vagy az üzletekben kihelyezett tájékoztatók által tájékozódni az adott bolt nyitvatartásáról. Húsvétkor kivételt képeznek az OMV Spar express üzletek is, amelyek az ünnepnapok alatt is nyitva tarthatnak.

A jogszabály szerint nyitva tartó kivételek:

a benzinkutak,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, ha a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

A nem élelmiszert árusító kiskereskedelmi egységek egyéni rendben tarthatnak nyitva az ünnepi hétvégén. Így számos szaküzlet, kereskedés egyéni döntés nyomán péntektől egészen húsvét hétfőig zárva tart, azaz szombaton sem nyit ki. A Nemzeti Dohányboltok húsvéti nyitvatartása eltérhet az általánostól, ezért a pontos nyitvatartásról érdemes az interneten vagy az üzletekben kihelyezett tájékoztatók által tájékozódni a konkrét bolt nyitvatartásáról.

A posta és a gyógyszertárak is zárva lesznek

A Magyar Posta arról tájékoztatta az ügyfeleket, hogy április 15-én, pénteken minden postai szolgáltatóhely zárva tart, viszont április 19-én, kedden egyes megyeszékhelyi posták nyitvatartása az április 18-i húsvéthétfői munkaszünet miatt ideiglenesen meghosszabbodik.

A húsvéti hosszú hétvégén az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról megyénként vagy akár az adott településre kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

Hulladékszállítás

A hulladékszállítást a szokásos munkarend szerint végzi a fővárosban az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió a húsvéti ünnep alatt, a lakossági hulladékudvarok és az ügyfélszolgálati irodák azonban zárva tartanak.

Pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn az adott napnak megfelelő program szerint zajlik majd a hulladékszállítás. Az Ecseri úti központi ügyfélszolgálat és a telefonos ügyfélszolgálat a hétfői hosszított nyitvatartás pótlásaként április 21-én, csütörtökön 8 órától 20 óráig áll az ügyfeleik rendelkezésére.

Közlekedés

A MÁV tájékoztatása szerint a vonatok nagypénteken a szombati, szombaton és vasárnap az ünnepnapi, húsvéthétfőn pedig a vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Keddtől újra a munkanapi menetrend lesz érvényben.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt közölte: Budapesten és az elővárosi kék autóbuszokon nagypénteken: az ünnepnapi, illetve a munkaszüneti; szombaton: a szombati; húsvétvasárnap és húsvéthétfőn: az ünnepnapi, illetve a munkaszüneti, míg kedden: az iskolaszünetben érvényes, munkanapi menetrend lesz érvényben. Felhívták a figyelmet arra is, hogy nagypéntektől húsvéthétfőig a 3-as metró egész nap Újpest-központ és a Lehel tér, valamint a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között jár. A Lehel tér és a Nagyvárad tér között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni.

A Volán járatai nagypénteken a munkaszüneti napon, szombaton a szabadnapon, húsvétvasárnap a munkaszüneti napon, míg húsvéthétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint indulnak a járatok.

A HÉV is máshogy közlekedik

Emellett a H5-ös (szentendrei) és a H7-es (csepeli) HÉV a tanítási szünetben pénteken érvényes menetrend szerint, a H6-os (ráckevei), a H8-as (gödöllői) és a H9-es (csömöri) HÉV a munkanapokon érvényes menetrend szerint jár. Nagypéntektől húsvéthétfőig a HÉV-vonalakon a munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben. Kivétel a csepeli HÉV, amely szombaton a szombati menetrend szerint közlekedik.

A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt csütörtök 10 órától hétfő éjfélig vehetik igénybe. A gyerekek, családosok, tanulók, diák- és felnőttcsoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményeikkel. Jövő kedden az iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben.

A BKK felhívta a figyelmet, hogy a hosszú hétvégén is érdemes használni az utazás megtervezéséhez az új BudapestGO alkalmazást, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, de akár jegyet, bérletet is meg lehet vásárolni az applikáció segítségével.

Ismét autómentes a rakpart a pesti oldalon

Hétvégente ismét autómentes lesz a Margit híd és a Közraktár utca közötti rakpartszakasz a pesti oldalon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel. A pesti alsó rakpartra a mostani hosszú hétvégén, nagypéntekre virradó éjszakától hétfő este 23 óráig nem hajthatnak be a gépjárművel közlekedők. A 105-ös és a 178-as autóbuszok a Gyöngyösi utca végállomás felé a Petőfi Sándor utcán át közlekednek, nem érintik az Eötvös tér és a József nádor tér megállóhelyeket, megállnak azonban a 15-ös és a 115-ös buszok Erzsébet téri megállójánál.

Kamionstop

A húsvéti hétvégén módosított rend szerint alakul a kamionstop: csütörtök este 10 órától pénteken 22 óráig, majd szombaton este 10-től vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Ezt követően 8 órás időablakot nyitottak a kamionosok közlekedését segítve, majd húsvét hétfőn reggel 6 órától este 10 óráig újra kamiontilalom lesz érvényben a hazai utakon.

Tőzsde

A magyar tőzsdén kereskedési szünnap lesz Nagypénteken és Húsvét hétfőn és a fontosabb európai tőzsdéken sem lesz kereskedés. Az ázsiai részvénypiacokon nem lesz szünnap, pénteken és hétfőn is a szokott időrendben zajlik a kereskedés, míg az amerikai tőzsdéken csak pénteken nem lesz kereskedés, hétfőn már kinyitnak a részvénypiacok.