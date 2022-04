Így lesznek nyitva a boltok húsvét alatt: itt az Aldi, Auchan, CBA, Lidl, Metro, Penny, Spar, Tesco ünnepi nyitvatartása 2022-ben

Húsvétkor, a négynapos hosszú hétvégén a megszokottól eltérően tartanak majd nyitva az élelmiszerboltok. Mivel a boltok ünnepi nyitvatartását jogszabály szabályozza, a legtöbb üzlet zárva lesz pénteken, vasárnap és hétfőn. Mutatjuk, hogy alakul az Aldi, Auchan, Príma, Lidl, Metro, Penny, Spar, Interspar, Tesco ünnepi nyitvatatása, milyen boltok lehetnek nyitva húsvétkor. Egyes CBA, Coop és Reál boltok húsvéti nyitvatartása eltérhet, ezekről érdemes külön tájékozódni.

Magyarországon 2017 óta már nemcsak a húsvéthétfő, hanem a nagypéntek is munkaszüneti nap, így négynapos hosszú hétvégévé bővült a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Ráadásul nagycsütörtöktől kezdődik a tavaszi szünet is a tanulóknak, valamint rengetegen terveznek utazást is, így érdemes tudni, hogy melyik boltban mikor lehet bevásárolni, vagy az ünnepek alatt leugrani valamiért, ami lemaradt a listáról. A nagyobb magyarországi élelmiszerláncok már mind közzétették a húsvéti nyitvatartásukat, a Pénzcentrum pedig most összegyűjtötte, hogyan lesz nyitva az Aldi, Auchan, CBA, Lidl, Metro, Penny, Spar, Interspar, és a Tesco az ünnepek alatt.

A húsvéti ünnepek alatt az élelmiszerüzletek jellemzően zárva tartanak pénteken, vasárnap, és hétfőn, a négynapos ünnep alatt egyedül szombaton tartanak nyitva. Vannak azonban kivételek: egyes CBA, Coop, és Reál boltok, vagy kisebb üzletek nyitva lehetnek az ünnepnapokon is - a nyitvatartásról a konkrét boltra keresve érdemes tájékozódni az interneten, illetve az üzletben kihelyzett tájékoztatókat figyelni.

Az ünnepi hétvége valamennyi napján nyitva lesznek a benzinkutas Sparok az OMV- és Lukoil-kutakon, hasonlóképp a Mol-töltőállomásokon található Fresch Cornerek, illetve a Shell-Tesco Minishopok. Várhatóan a non-stop üzletek egy része sem pihen a négynapos hétvégén, így a Manna- és a Roni-hálózat egységei is felkereshetők.

Az Aldi boltok húsvéti nyitvatartása:

2022. április 15-én, (nagy)pénteken zárva van az Aldi,

van az Aldi, 2022. április 16-án, (nagy)szombaton a megszokott nyitvatartás szerint nyitva vannak,

a megszokott nyitvatartás szerint vannak, 2022. április 17-én, (húsvét)vasárnap és április 18-án, (húsvét)hétfőn zárva tartanak.

Az Auchan üzletek húsvéti nyitvatartása:

Az Auchan áruházak 2022. április 15-én (nagy)pénteken, április 17-én (húsvét)vasárnap és április 18-án, (húsvét)hétfőn zárva tartanak.

2022. április 16-án, (nagy)szombaton a megszokott rend szerint nyitva lesznek.

A CBA és Príma üzletek nyitvatartás húsvét alatt:

A CBA, illetve Príma hálózat boltjai üzletenként eltérő nyitvatartással várják vevőiket az ünnepi időszakban. A pontos nyitvatartásról érdemes a konkrét boltra keresni az interneten, illetve figyelni az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat.

A Lidl üzletek ünnepi nyitvatartása:

2022. április 15-én (nagy)pénteken, április 17-én (húsvét)vasárnap és április 18-án, (húsvét)hétfőn a Lidl boltok zárva tartanak.

2022. április 16-án, (nagy)szombaton az üzletek változatlan nyitvatartással működnek.

A METRO nyitvatartása húsvét alatt:

A Metro üzletek szintén zárva lesznek nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn. Szombaton nyitva tartanak a szokásos rend szerint.

A PENNY üzleteinek húsvéti nyitvatartása:

2022. április 15-én, pénteken (nagypéntek) valamennyi bolt zárva tart

2022. április 16-án, szombaton az üzletek szokásos nyitvatartási rend szerint működnek

2022. április 17-én, vasárnap (húsvét) a boltok zárva tartanak

2022. április 18-án, hétfőn (húsvét) a boltok zárva tartanak

2022. április 19-től az üzletek a szokásos nyitvatartási rend szerint tartanak nyitva.

A SPAR szupermarketek, és INTERSPAR hipermarketek nyitvatartása húsvétkor:

A Spar és Interspar boltok 2022. április 15-én (nagy)pénteken, április 17-én (húsvét)vasárnap és április 18-án, (húsvét)hétfőn zárva tartanak.

2022. április 16-án, (nagy)szombaton a megszokott rend szerint nyitva lesznek.

A SPAR partner és a SPAR market üzletek nyitvatartása eltérő lehet. A pontos nyitvatartási információk a konkrét boltra keresve találhatók meg az üzletlánc honlapján, illetve érdemes figyelni a kihelyezett tájékoztatókat.

A zárvatartás alól kivételt képeznek az OMV SPAR express és a DESPAR üzletek.

A Tesco Extra, Tesco hipermarketek, szupermarketek húsvéti nyitvatartása:

A Tesco üzletek, akárcsak a legtöbb bolt, április 15-én nagypénteken, április 17-én húsvétvasárnap és április 18-án, húsvéthétfőn zárva lesznek.

Nagyszombaton a megszokott rend szerint nyitva tartanak.

A benzinkutas Shell-Tesco Minishopok feltehetően nyitva lesznek az ünnepek alatt is.