Nagyon pörög az Aldi utazásközvetítő szolgáltatása: ezek voltak tavaly a legnépszerűbb úticélok

Jelentős mértékben bővült az ALDI UTAZÁS forgalma 2021-ben, az év utolsó részében már több foglalás érkezett, mint a pandémia előtti év hasonló időszakában. A Covid megváltoztatta a célállomások népszerűségét, a belföldi foglalások aránya immár meghaladja az Olaszországba irányuló forgalomét, az ügyfelek 80%-a belföldre, vagy a szomszédos országok egyikébe foglalt. Idéntől már a repülős, hajós és vonatos utakhoz is lehet kérni pénzvisszafizetési garanciát, eddig az utazók 90%-a igényelte ezt a szolgáltatást.

A 2021-es évben dinamikusan bővült a foglalások és az utasok száma az ALDI UTAZÁS-nál. Az osztrák Eurotours által az ALDI Magyarországnak nyújtott szolgáltatás keretén belül az utazók több száz akciós ajánlat közül választhatnak, ezenkívül pedig világszerte 55 000 hotel kínálatából foglalhatnak szállást.

Az év kezdetén a lezárások miatt még elmaradt ugyan a Covid-időszak előttihez képest a forgalom, de a nyár folyamán, illetve az év végével a foglalások száma már többször is meghaladta a 2019-es rekordév eredményét. A legnépszerűbb célország továbbra is Ausztria maradt, a foglalások több mint egyharmada a szomszédos ország egyik népszerű városába, vagy síterepére szólt. A korábban második legnépszerűbb Olaszországba jelentősen kevesebben utaztak, így a második legtöbb foglalás Horvátországba érkezett, míg a dobogó harmadik fokán a belföldi utak végeztek – megelőzve az itáliai desztinációkat.

Ausztriában Salzburg tartomány, azon belül pedig Bad Hofgestein és Rauris, Horvátországban a Split-Dalmácia megyében található Gradac, Magyarországon pedig Tihany és Tapolca voltak a legkedveltebb úti célok. 2021 során az utasok mintegy 80%-a fenti három országot választotta pihenése színhelyéül. A 2020-as visszaesést követően tavaly jelentősen, 50%-kal nőtt a hajós utakra érkező foglalások száma is, az utazásszervező 128 napos világkörüli hajóutat, illetve postahajóval a sarki fényt megfigyelő kirándulást is kínált az év folyamán. Az ügyfelek 40%-a 1-3 napos utakat foglalt, 27%-a pedig egyhetes tartózkodásra keresett szállás. A dinamikus bővülésnek köszönhetően az utazók száma az év során többször, így december hónapban is meghaladta a 2019-es év hasonló időszakának eredményeit, és ugyanez mondható el a 2022 januári adatokról.

Pénzvisszafizetési garancia – autós utak mellett immár hajóra, repülőre és vonatra is

Tovább bővíti a lefoglalt utaknál a pénzvisszafizetési garanciát az utazásközvetítő: a vállalat 2021 márciusától az autós utaknál, 2022 januárjától pedig a repülős és hajós utaknál is lehetővé tette, hogy az utasok gondtalanul foglalhassák le nyaralásukat, hiszen opcionálisan pénzvisszafizetési garanciát is választhatnak a kiszemelt célállomás mellé. Az autós utak esetében személyenként 1500, repülős, hajós és vasúti utazás esetében pedig személyenként 4000 forintba kerülő csomagot kínál a szolgáltató, így az indulás előtt 7 nappal indok nélkül is lemondható a foglalás. Lemondás után az iroda 100%-ban visszatéríti a foglalás díját. Ez a szolgáltatás az utazásszervező minden csomagajánlatára vonatkozik, 17 év alattiak számára pedig díjtalan.

2021-ben már jelentősen többen utaztak velünk, mint 2020-ban. Arra számítunk, hogy a bővülés üteme 2022-ben is kitart, és ebben az évben rekordszámú utas választ minket. A pénzvisszafizetési garancia rendkívül népszerűvé vált utasaink körében, hiszen egy váratlan esemény, vagy betegség esetén teljes mértékben visszakapják foglalásuk díját, az ALDI UTAZÁS egyedülálló szolgáltatás keretében átvállalja a kockázatot, ezért 10-ből 9 utas kérte ezt a szolgáltatást.

– mondta Andreas Hamorszky, az Eurotours osztályvezetője, aki az ALDI Utazás portfóliójáért felel.