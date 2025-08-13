Megelégelték sorsukat az oktatásban dolgozók: ez volt az utolsó csepp a pohárban, lépniük kellett

Az Oktatási Hivatalban súlyos létszámhiány alakult ki az alacsony bérek miatt, ezért a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete azonnali bértárgyalást kezdeményezett a kormánynál - írja a Népszava.

A szakszervezet elnöke, Boros Péterné levélben tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt és Pintér Sándor belügyminisztert, hogy az első félévben 120 dolgozó, a hivatal munkatársainak 10 százaléka mondott fel. Ez a humánerőforrás-krízis vezetett ahhoz, hogy április 23-án már sztrájk-készültségben voltak a hivatal dolgozói.

A munkavállalók több mint fele írásban is nyilatkozott sztrájkszándékáról, amit a kormány akkor törvénytelennek minősített és leállított. Mivel azóta sem történt előrelépés, a szakszervezet most sürgős bértárgyalást kezdeményezett.

Az érdekképviselet azt javasolja, hogy a diplomás szakemberek bérét legalább az oktatási intézményekben dolgozó tanárok keresetéhez igazítsa a kormány. Ellenkező esetben fennáll a veszély, hogy a dolgozók vagy visszamennek tanítani, vagy teljesen elhagyják a szakmát jobban fizető állásokért.

Hasonlóan súlyos a helyzet a szociális ágazatban is, ahol a dolgozók átlagkeresete az országos átlag mindössze 77,5 százaléka. Az MKKSZ a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum összehívását is követelte, de válasz nem érkezett.

A szakszervezet őszre figyelemfelkeltő akciót tervez: a "lyukas cipő" kampányban használhatatlan lábbeliket gyűjtenek, amelyeket majd eljuttatnak a döntéshozóknak.

Időközben Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter bejelentette, hogy a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére szeptembertől 15 százalékkal emelkedik, ami a megyei kormányhivatalok, járási hivatalok és kormányablakok munkatársait érinti.

Címlapfotó: Kovács Attila, MTI/MTVA