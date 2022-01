Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. január 7.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2022. január 7., péntek.

Névnap

Attila, Ramóna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 360.05 Ft

CHF: 345.79 Ft

GBP: 431.38 Ft

USD: 318.66 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 16910 Ft

MOL: 2610 Ft

RICHTER: 8680 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.01.08: Az ország északnyugati, nyugati felén vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, majd délutántól határozottabban csökkenhet is. Délkeleti, keleti felén jobbára borult idő várható, majd a délutáni, esti óráktól ott is vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet. Hazánk északnyugati, nyugati felén nem valószínű számottevő csapadék, máshol több helyen előfordulhat havazás, a keleti határ közelében néhol havas eső sem kizárt. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban nagyrészt -8, -1 fok valószínű, de a fagyzugokban -12, -9 fokot is mérhetnek. A délutáni órákban -2, +4 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.

2022.01.09: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főleg a keleti, északkeleti megyékben napos időszakok is lehetnek. Reggelig valószínűleg a Tiszántúlon is megszűnik a havazás. Napközben, majd éjjel elsősorban hazánk nyugati, északnyugati felén fordulhat elő szórványosan havazás, helyenként havas eső, eső, ónos eső is. Hajnalban ködfoltok képződhetnek. Helyenként megélénkül a délkeleti, majd északi szél. Hajnalra többnyire -8 és -2 fok közé hűl le a levegő, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. Délután -2, +5 fok valószínű.

ELINDULT A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Napi átlagban kedvezően alakul a levegőminőség, azonban a nyugodt időjárás hatására az esti óráktól romló tendencia várható a PM10 koncentrációjában. (2022.01.07. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg fronthatás fokozatosan megszűnik. (2022.01.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!