Ilyen luxusórát hord Balogh Levente, a Cápák között multimilliomos befektetője

Egy kisebb lakás árát érheti az a karóra, amit Balogh Levente viselt a Cápák között legutóbbi adásában - szúrta ki egy önjelölt értékbecslő. A Szentkirályi Ásványvíz elnök-tulajdonosa, illetve a Cápák között multimilliomos befektetője amúgy nemrég arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy kevés dologban szereti a luxust, inkább a minőség érdekli.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, múlt héten elindult a Cápák között című üzleti showműsor negyedik évada az RTL Klubon. A befektetők között ebben az évadban is ott ül Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz elnök-tulajdonosa is. Levente, a vállalkozói szemléletmódján és márkaépítési zsenialitásán túl, eleganciájáról is tanúbizonyságot tesz a műsorban. Legutóbb például épp az szúrhatott szemet a szakavatott szemeknek, milyen karóra díszeleg a milliárdos üzletemberen.

Nos, a konkrét választ a "beszeljunkorakrol" néven futó TikTok-csatorna posztolta nemrég. Szerintük a szóban forgó darab egy 'Rolex GMT Master II 126719BLRO'. Amennyiben igaza van az önjelölt óraszakértőknek (valljuk be, nehéz tökéletesen megállapítani a felbontás alapján, de kétség kívül hasonlít), akkor a vállalkozó karját díszítő óra nem olcsó mulatság. Íme:

A TikTok-csatorna közlése szerint, melyet mi is ellenőriztünk az interneten gyorskereséssel, a 'Rolex GMT Master II 126719BLRO' 65 ezer eurót, azaz mai árfolyamon mintegy 23 millió forintot kóstál. Érdekesség, hogy Balogh Levente épp év végén árulta el a Pénzcentrum podcastjában, az Első Yardban, hogy nem kifejezetten jellemző rá a luxus életmód.

Használom a luxusnak azt a részét, ami kényelmessé teszi az ember életét, de nekem ez nem meghatározó

Használom a luxusnak azt a részét, ami kényelmessé teszi az ember életét, de nekem ez nem meghatározó

- fejtette ki az RTL Klub dörzsölt Cápája, aki szerint nagyon fontos, hogy a vállalkozók, gazdasági vezetők a realitás talaján maradjanak.

Repkednek a 10-100 milliós befektetések az új évadban is!

A milliárdos egyébként a Cápák között 4. évadának első részében egy savanyúsággal foglalkozó üzletbe szállt be, 10 millió forinttal. A fermentálással foglalkozó testvérpár helyi termelők zöldségeiből készít savanyúságokat üzemében, egészen kis kiszerelésben is, amelyet könnyen magukkal vihetnek a fogyasztók akár egy hosszabb utazásra is. A meglévő kapacitásukkal már nem tudták kielégíteni a vásárlói igényeket, ezért kérték a Cápák segítségét. A Szentkirályi-vezér mellett Tomán Szabina is látott fantáziát a cégben, ő is beszállt az üzletbe.

Érdemes lesz amúgy nézni a következő részt is. Közel 750 millió forintos befektetési igénnyel érkezik ugyanis egy olyan vállalkozó az RTL Cápái elé, akinek vállalkozása hazánkban egyedülálló tevékenységgel bír. A friss előzetesből kiderült, hogy sikerült meggyőznie a nagyhalakat, repkedtek is az euró-százezrek! Vajon milyen vállalkozás kelti fel a befektetők érdeklődését annyira, hogy közel 750 milliót is adnának érte? Vasárnap 18:50-kor kiderül a Cápák között következő részéből!