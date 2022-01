Mégsem kellenek a magyaroknak a fogyasztóbarát hitelek: mégis mitől ijedtek meg ennyien?

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint tavaly év végén durván visszaesett a magyaroknak folyósított lakossági hitelek összege. Bár 2020-as mélypontnak köszönhető alacsony bázisnak hála az esés nem tűnik drasztikusnak, az év eleji felívelés után nagyon is szembetűnő a változás. Vajon tartós lehet a visszaesés? Miért fordítottak hátat a magyarok az eddig népszerű hiteleknek, és mennyire határozza meg sorsukat az MNB kamatemelési ciklusa? Vajon a kamatok elszállásának előszelét érezték meg az igénylők?

A jegybank a héten publikálta a lakossági hitelpiac novemberi eredményeit. A friss adatok alapján pedig úgy látszik, a tavalyi év végén tartós esésnek indult a magyarok hitelfelvételi kedve. De mi állhat a folyamat hátterében?

A Magyar nemzeti bank nemrég közzétett statisztikái szerint az októberben kiutalt 40,59 milliárdos összeggel szemben novemberben már csak 38,33 milliárd forintnyi összegű személyi hitelt folyósítottak a magyar bankok lakossági ügyfeleiknek. Ez egyetlen hónap alatt 5,5 százalékos visszaesést jelent. De talán sokat mondóbb, hogy április óta nem teljesített ilyen gyengén a szegmens.

Grafikonunkon látszik, hogy az előző évvel összevetve ez még mindig magas összegnek látszik. Akkor egyedül januárban és februárban utaltak ki ennél több pénzt a lakosságnak. A 2019 novemberi számoktól viszont (hiába volt a szezonális hatások miatt a 11.-ik már akkor is az év egyik leggyengébb hónapja) viszont a most kiutalt összeg jócskán elmarad. 3 évvel ezelőtt 43,40 milliárd forintnyi új személyi hitel szerződés született, ami 11 százalékkal haladta meg a tavalyi, 38,33 milliárdos számot.

Az év utolsó előtti hónapjában a személyi kölcsönökhöz hasonló visszaesésnek indult a babaváró hitelek iránti érdeklődés is. A hamarosan kifutó támogatott kölcsön iránti érdeklődés az év eleji alacsony bázis közeli szintre esett vissza.

A népszerű lakossági hitelformák közül egyedül a jelzáloghitelek zárhatták jól az évet. A lakáshitelekre kifizetett 111,41 milliárdos összeg nem csak az előző hónap 108,24 milliárdjához képest jelent 3 százalékos emelkedést. Az egy évvel korábbi, 83,31 milliárdos összeget ugyanis közel 34 százalékkal haladta meg.

Tartós lehet a visszaesés

Nyáron a lakosságnak folyósított személyi hitelek összegéből még az látszott, a hitelforma hamarosan teljesen kilábalhat a válságból. Úgy tűnt tartósan a korábbi években megszokott szinten teljesít majd a szegmens. Bár a válságot megelőző két év legerősebb hónapjainak számaitól a szegmens rendre elmaradt, számos biztató jel volt, és több tényező hatott az ellen, hogy visszaesésnek induljon a magyarok érdeklődése a hitelek iránt.

Az egyik ilyen a magyarok fizetőképességének állandó növekedése volt. Az Intrum és a GKI második negyedéves lakossági fizetőképességi indexéből ugyanis kitűnt, hogy igen gyors ütemben javult a magyar háztartások pénzügyi helyzete. A jövedelmeket, megtakarításokat, adósságokat és más mutatókat egyesítő mérőszám 2021 második negyedévében átlagosan 47 pont volt, ami nem sokkal maradt el a koronavírus járvány betörését megelőző két negyedév átlagától.

A második negyedéven belül is növekedő tendenciát mutatott a fizetőképesség: áprilisban 42,2, májusban 46,9, júniusban pedig 51,6 ponton állt az Intrum-GKI indexének értéke. Az idei júniusi érték már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó, 2019 júniusi index.

Emellett a január 1-jétől igényelhető felújítási támogatás, és a februártól elérhető felújítási kölcsön hatására is sokan gondolhatták át tavaszi-nyári felújítási terveiket és döntöttek úgy, hogy hitelt vesznek fel ezek megvalósítására. A támogatásokkal viszont mostanra az ezzel tervező magyarok nagy részének valószínűleg sikerült élni, ezért az év második felére ennek élénkítő hatása is enyhülhet. Ezt erősítették a minden évben jelen lévő szezonális hatások is, azaz az, hogy a családok egyébként is inkább nyárra időzítik a költözést és a felújítási munkálatokat.

Egy másik fontos faktor az alapkamat állandó emelése volt. Borítékolható volt, hogy az emelési ciklus, ami a jegybank ígéretei szerint az infláció megfékezéséig folytatódni fog, a pénzintézeteket is a hitelek drágítására készteti majd.

Az alapkamat ugyanis az a ráta, amit a bankok kapnak betéteikért a jegybanktól, ha ez nő, akkor a bankok a megszerzett pénzt is drágábban hitelezik tovább ügyfeleinknek, valamint a hazai betétek kamatai is lesznek. Bár ennek hatása elhúzódott, december elején elindultak a kamatemelések a hazai hitelintézeteknél.

Búcsút mondhatunk a kedvező kamatoknak?

Az átlagos kamatok már év elején visszaugrottak a 2019 végi, 2020 eleji szintre. A szakértők azon várakozása viszont, hogy a pandémia által okozott válságból kifelé tartva berobban majd a hitelek ára nagyon sokáig nem jött be. Meglepő, de szeptemberben még egy csökkenés is bekövetkezett, ami után a hitelek átlagos kamatlába egészen novemberig stagnált.

A kamatok tehát tartósan a tavaly februári szint alatt maradtak, bár a nyár végén rövid időre megközelítették azt. A pénzpiaci szakértők által rebesgetett hosszú távú emelkedésre azonban vélhetően decemberig kellett várni, így ez a jegybank novemberi statisztikáiban még nem látszik.

Annak fényében pedig, hogy a lakosság pénzügyi helyzete javulásnak indult, a bankok költségei pedig hónapról hónapra növekednek, elkerülhetetlen volt a hitelek drágulása, ami a lakáshitelek esetében már be is következett.

A Bankmonitor elemzőinek várakozásai szerint a közeljövőben jelentősen, 6 százalék körüli értékre emelkednek az új, 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata. Az egyetlen dolog ami a drágulást egyelőre visszafogja a félév végéig életben lévő kamatstop. A személyi kölcsönöknél is várható hasonló korrekció, ez pedig hiába valószínű, kisebb mértékű lesz, a kamatstop sem tudja majd visszafogni.

Kamatstop A képet árnyálja, hogy ahogy a Pénzcentrum is megírta, Október végi szinten rögzítették a lakossági jelzáloghitelek kamatait A decemberben megjelent kormányrendelet szerint referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés esetén 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig a referencia-kamatláb nem lehet magasabb a 2021. október 27. napján érvényesnél. Az e rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegét nem lehet "hozzácsapni" a tartozáshoz. Mindezt az állami kamattámogatott szerződésekre is alkalmazni kell.

Nem mindegy, hol bankolsz

2021 egyik hatalmas hitelpiaci újdonsága a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök januári megjelenése. Ezen hitelek egyik legvonzóbb tulajdonsága a futamidő végéig fix törlesztő. A korai hónapok tapasztalati alapján az ilyen minősített hiteleket jellemzően hosszabb futamidőre, magasabb hitelösszeggel és alacsonyabb THM-mel folyósítják. A medián teljes hiteldíj mutató a minősített hitelek esetében 13,1 százalékos, ami közel 2 százalékkal alacsonyabb, mint az összes hiteltermékre vetítve.

A pénzügyi téren óvatosabbak számára tehát kimondottan vonzóak lehetnek az ilyen kölcsönök, kiszámíthatóságuk miatt. A hitelek MSZH minősítésén felül viszont számos egyéb faktor érdemes figyelembe venni a hiteligénylés előtt. A törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek terén is drasztikus méretű különbség lehet, akár fogyasztóbarátnak hirdetett egy ajánlat, akár nem.

Könnyen megvezetheti az ügyfeleket többek között az úgynevezett kezdő törlesztőrészlet, ezért mindig érdemes alaposan körülnézni és minden tényezőt számításba venni mielőtt hitelfelvételre adjuk a fejünket.

Hitelfelvétel előtt érdemes az ajánlatokat a lehető legtöbb szempont szerint összemérni. Fontos megnézni például, hogy mekkora lesz a futamidő végén visszafizetendő teljes összeg. Ez sokat elárul arról, mennyire is éri meg felvenni az adott kölcsönt. Aki tudja, hogy hamarabb szeretne elő- vagy végtörleszteni nagyobb összeget, mint a futamidő vége, annak pedig már a szerződés megkötésekor érdemes ennek költségével is kalkulálni.

Van olyan hitelkonstrukció, amelynél fix díjat állapítanak meg erre, máshol viszont százalékos rendszer van. Több millió forintnál pedig nem mindegy, hogy 1 vagy 3 százalék ez az összeg.Az is kérdés lehet, hogy jövedelemátutalás nélkül, vagy adott nettó jövedelemmel mit tudnak ajánlani egyes bankok.

Ehhez pedig ma már nem is kell egyesével végignézni a pénzintézetek honlapjait, elég összehasonlítani ajánlataikat a Pénzcentrum kalkulátorában, mellyel gyorsan, egyszerűen, és saját igényeidre szabva listázhatod a bankok legjobb ajánlatait. A kölcsönök legfontosabb pedig most ki is gyűjtöttük neked.

Ahogy grafikonunkon ábrázoltuk, az egyes bankok legjobb ajánlatainak törlesztői között, de különösen a THM tekintetében hatalmasak lehetnek a különbségek. A teljes visszafizetendő összegben pedig ennél is látványosabb a különbség.

Az új fogyasztóbarát hitelek gyakran ezen szempontok szerint is a kedvezőbbek közé tartoznak. Ilyen például a Cetelem ajánlata is, ahol 3 millió forintos kölcsönért "csak" 3 millió 720 ezer forintot kell visszafizetnünk öt éves futamidővel. Ez sokkal kedvezőbb például a Budapest Bank, ilyen minősítéssel nem rendelkező ajánlatánál, ahol ugyanekkora kölcsönért, ugyanilyen hosszú futamidő alatt 4 millió 298 ezer forintot perkálhatunk a banknak.

Az MSZH minősítés azonban nem minden. Az általunk talált legjobb ajánlat például továbbra sem rendelkezik ilyennel. Ráadásul az sem ritka, hogy egy fogyasztóbarát és egy ilyen minősítéssel nem ellátott hitel kamatai és összegei gyakorlatilag megegyeznek. Ilyenek például a Takarékbank kölcsönei is.

A fogyasztóbarát kölcsönök tehát nem jelentenek garanciát a legkedvezőbb ajánlatokra. Erre jó példa az Erste Bank MSZH minősítésű hitele. Azt ugyanis a Budapest Bank és az OTP kölcsönein kívül az összes, ilyen minősítés nélkül ajánlat megelőzi.

Kalkulációnkból kiderül az is Erste, a K&H, a Magnet, a Raiffeisen, a Budapest Bank és az OTP kölcsönei esetében is több mint 4 milliót kell visszafizetni 3 millió forintért cserébe. A többi pénzintézetnél ez alatt a sokaknál lélelktani határnak számító összeg alatt marad még a teljes visszafizetendő összeg.

Sokat mondó, hogy az UniCredit Bank által kínált legjobb és az OTP által hirdetett legkevésbé kedvező ajánlat között pedig a teljes visszafizetendő összegben 949 687 forint, azaz közel egymillió az eltérés. Ezért fontos meggondolni, hogy melyik bank ajánlatát válasszuk.

Ha részletesen is kíváncsi vagy a bankok különböző ajánlataira, a Pénzcentrum hitelkalkulátorában a személyes igényeidre szabva listázhatod a legjobb személyi kölcsön ajánlatokat, sőt a legkedvezőbb bankszámla csomagokat is.