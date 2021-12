Hirtelen csap le az országra a tél: kemény fagyokat, havazást hoz a hétvége

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hideg és havazás is várható e hét végén, a meteorológiai tél első hétvégéjén, néhol mínusz 10 Celsius-fokot is mérhetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Ma északnyugat felől reggeltől határozottan és gyorsan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen naposra fordul az idő. Egyre inkább a Tiszántúlon fordulhat elő eső, havas eső, esetleg havazás, majd a déli órákra ott is megszűnik a tartós csapadék. Napközben elszórtan alakulhat ki zápor, hózápor. A délelőtt még nagy területen élénk, erős szél délutántól fokozatosan mérséklődik. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4, napközben plusz 2 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombatra virradó éjjel helyenként ködre kell számítani, de a ködfoltok napközben megszűnnek. Az ország nagy részén néhány órára kisüthet a nap. Estétől észak, északnyugat felől egyre több helyen valószínű eső, néhol esetleg ónos eső, főként a Dunántúl északkeleti részétől Szabolcsig havas eső, havazás is. A Kisalföldön élénk, időnként erős lesz a légmozgás. Hajnalban országszerte fagy lesz: általában mínusz 8 és mínusz 2 fok közötti értékek várhatók, de a fagyzugokban helyenként mínusz 10 fok alá is lehűlhet a levegő. A délutáni órákban 0 és plusz 5 fok közötti értékek lesznek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Vasárnap ismét jellemzően erősen felhős, illetve borult lesz az ég. Sokfelé számítani lehet csapadékra: az ország délkeleti felén inkább eső, az Északi-középhegység térségében és az Észak-Dunántúlon havas eső, havazás lesz a jellemző. Délutántól a Dunántúl nagy részén is havazás váltja az esőt. A minimumok általában mínusz 4 és plusz 2 fok között alakulnak, de a fagyzugos északkeleti tájakon akár mínusz 8 fokot is mérhetnek. A délutáni órákban plusz 1 és 7 fok közé melegszik fel a levegő - olvasható az előrejelzésben.

