Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. november 20.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2021. november 20., szombat.

Névnap

Jolán

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 367.96 Ft

CHF: 351.02 Ft

GBP: 438.28 Ft

USD: 325.59 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2021. november 19.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 12, 20, 21, 34



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2-es találat: 1 db

4+1-es találat: 36 db

4-es találat: 36 db

3+2-as találat: 46 db

3+1-as találat: 1138 db

2+2-es találat: 679 db

3-as találat: 1908 db

1+2-es találat: 3380 db

2+1-es találat: 14934 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17820 Ft

MOL: 2436 Ft

RICHTER: 8410 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.11.21: Éjjel keleten, északkeleten borult idő valószínű alacsonyszintű rétegfelhőzettel, míg másutt kevés lesz a felhő, ugyanakkor nagy területen képződhet köd. Napközben a köd és rétegfelhőzet fokozatosan zsugorodik, ritkul, azonban elsősorban a nyugati, illetve az északkeleti országrészben tartósan meg is maradhat. Másutt némi fátyolfelhőzet mellett több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, de a ködös részeken szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a déli, délkeleti szél. Hajnalban -3, +6 fok várható, keleten lesz enyhébb, míg a derült fagyzugos helyeken a hidegebb az idő. A hőmérséklet csúcsértéke a kora délutáni órákban általában 9, 14 fok között alakul, de a tartósan borult, ködös tájakon ennél több fokkal alacsonyabbat is mérhetünk.

2021.11.22: Éjszaka ismételten nagy területen képződhet köd, ezzel párhuzamosan nyugat felől elkezd megnövekedni, majd napközben meg is vastagszik a felhőtakaró, országszerte beborul az ég. Estétől, észak felől kezdhet el felszakadozni, csökkenni a felhőzet. Több helyen fordulhat elő szitálás, kisebb eső, erre legkisebb esély az északkeleti országrészben mutatkozik. A kezdetben délies irányú szél északnyugatira fordul és néhol meg is élénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, azonban a fagyzugos tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Szombat délutánig az élénk légmozgás kedvezően befolyásolja a levegőminőséget, majd este már kissé növekedhet a légszennyező anyagok koncentrációja. (2021.11.20. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat, csökkenhet a teljesítőképesség. (2021.11.20)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!