Komoly változás a Balatonnál: lassan rá sem fogunk ismerni kedvenc tavunkra

A Balaton kezdi kinőni a „csupán egy nyaralóhely” státuszt. Egyre több szezonon kívüli rendezvényt, kirándulós és szabadidős programot találunk. Egész évben nyitva tartó – egyre magasabb színvonalú - éttermek sora is vár minket. Az őszi- téli kínálatot a We love Balaton portál főszerkesztője, Talabér Dominika mutatja be a Pénzcentrumnak.

Az utóbbi néhány évben megnőtt az igény a tó körüli életre szezonon kívül is, mind a vendéglátóhelyek, szolgáltatók mind a vendégek, kirándulók részéről. A „kitolódás” a járvány okozta átrendeződés következménye is. A fellendülés fontos motorja a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, melynek köszönhetően több balatoni településen is zajlanak fejlesztések. A We Love Balaton szerkesztőségének sem nem titkolt célja, hogy hozzájáruljon a tópart négy évszakossá válásához.

Talabér Dominika a természetjárásra leginkább alkalmas őszi-téli szezon miatt elsők között a vezetett sétákat, túrákat ajánlja. Egyre több szervezett programon lehet részt venni. A számtalan bortúra mellett népszerűek a településeken belüli tematikus séták. Sok urbánus érdekességet mutat be a Túrajó, a Túrafalók csapata, a Balaton Guide és a helyi Tourinform irodák programjai. Érdemes felkeresnünk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapját is.

Ma már nem ritkák a téli extrém sportok, csak jól fel kell öltözni egy szervezett SUP-, vagy evezős túrához, például a Hévízi-csatornán, a futó- és kerékpárversenyekhez – ez utóbbi sokak szívügye, hogy a balatoni tekerés szezonon kívül is népszerű hobbi legyen. A vitorlázás is egyre inkább „kicsúszik” a nyárból, a balatonlellei BL YachtClub Téli Regatta Vitorlás Versenysorozata például mindig komoly induló számot produkál. A YachtClubnak jégpályája is van, vagyis egy téli korcsolyázásra is érdemes leugrani. De a Szigliget Várudvaron például idén nyílik egy teljesen új koripálya.

A konkrét helyszínek közül fontos célpont a badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászat, amelynek gyönyörű kertjét már a negyedik nemzedék gondozza. Megcsodálhatjuk az összes világtáj növényeit, élvezhetjük a csodás panorámát, míg a gyerekek izgalmas programokba kóstolnak bele. A sokféle bor mellett a Balaton-parton is hódít a kézműves sörök világa: a balatonvilágosi Hedon Sörfőzdében például rendszeresen tematikus programokat szerveznek a kóstolás, bejárás mellett.

Ha pedig Badacsony, akkor természetesen bor! A szezonon kívüli időszakot teljesen lefedő, konkrét programsorozatok közül kiemelkedik a Gasztrohegy. Ez egy, 2018 óta havonta megrendezett gasztrohétvége, több remek badacsonyi borászat és vendéglátóhely részvételével. A résztvevők az italok mellett a különleges ételeket is megkóstolhatják. A következő Gasztrohegy november 27–28-án „Halak a hegyen” tematikával jelentkezik.

Ebben a hónapban újraindult a Borbarangolás is, mely szintén a Badacsony néhány borászatát lefedő, borvacsorákat szervező és a környék felfedezésére buzdító programsorozat. A következő ilyen esemény november 20-án, éppen a Folly Arborétum és Borászatból jelentkezik. Egészen 2022 május végéig, havonta 2-4 alkalommal barangolhatunk a borvidéken.

Hasonló célt tűzött ki maga elé a Balatoni Kör - a tóhoz tartozó 3 megyét és 6 borvidéket összefoglaló egyesület - havonta jelentkező gasztrorendezvény-sorozata, a „Kóstold körbe – Bor & Gasztrofeszt”. Az eseményen több vendéglátóhely, borászat, pezsgő- és pálinkaműhely standol. A soron következő alkalommal december 11-én Balatonfüreden a Vitorlás térre települ ki több mint 25 vendéglátóhely.

Az őszi programoknál a fő mozgatórugó mindig valamilyen aktualitás, amelyre felfűzve szerveznek tematikus programokat: ilyenek a szüretekhez köthető események, a Murci Fesztiválok, az újborkóstolók vagy a Márton-napi gasztrohétvégék. A különleges ételeket kulturális programok is fűszerezik. Népszerű a tihanyi Gardália Napok, vagy a tavaszi Füredi Tavaszi Fesztivál is.

Felkapottnak számít (a nyári levendulaszüret után szabadon) az áprilisi tulipánszüret is a déli parton, a Kőröshegyi Levendulásban, amit ősszel több hétvégén át tartó tulipánhagyma-vásár előz meg. Reneszánszukat élik a termelői piacok is: Veszprémben nyolcvanöt év szünet után nyitott újra az Óváros Piac, amely kéthetente kézműves workshopokkal és zenével bővíti a kínálatát – télen is. A káptalantóti Liliomkert pedig ikonikus hellyé nőtte ki magát.

Egyre többen költöznek le állandó lakosként a Balatonhoz, ami újabb lökést ad a szezonon kívüli életnek. Sok fővárosi üzlet nyit új helyeket a tóparton, sőt a „kirendelés” is elég gyakori akár egy pop-up hétvége erejéig. A sokasodó népesség természetesen megnöveli az igényeket, aminek árnyoldala is van: a járvány kezdete óta több település tette ki a „megtelt” táblát, az építkezési tilalom elrendelésével.