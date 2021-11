Csak így lehet igazán nagy pénzt szakítani Magyarországon: rengetegen már a legelején hibáznak

Vállalkozni felnőttként sem könnyű, nemhogy fiatalon, nulla tapasztalattal. Az üzlet kemény munka, és többnyire jóval több áldozatot követel, mintha bérből és fizetésből élnénk. Speciális készségekre és a kiválóság iránti elkötelezettségre van szükség az üzlet minden területén. Na meg kreativitásra, rugalmasságra és alkalmazkodóképességre. Kíváncsiak voltunk, miért választja ezt az utat ma egy fiatal, ezért pályakezdő vállalkozókkal beszélgettünk.

A bátorság szintje gyakran fontosabb, mint a mögöttük lévő évek száma. A sikertörténetek attól lesznek igazán maiak, hogy átüt rajtuk az Y-generáció szellemisége: számukra alapvető és magától értetődik a fenntarthatóság, a közösségi élmény, az egyediség, az, hogy az érvényesüléshez egyszerre több területen kell profinak lenni, és hogy nincsenek tabuk.

Riportalanyaink között van, aki merte kölcsönkérni a család spórolt pénzét, hogy elindulhasson. Más ügyes volt, és viszonylag hamar befektetőre talált vagy megkereste azt. Alkotni valamit, kitalálni egy új dolgot, a magunk urának lenni, vagy akárcsak elhinni, hogy az álmainkat megvalósíthassuk mindig nagyon jó érzés.

Kata, a nyughatatlan vállalkozó

A sikert nem feltétlenül pénzben mérik. Ráadásul sokkal nehezebb sikeresnek lenni egy idegen országban, mint itthon. Külföldön nehezebb boldogulni, mert ismeretlen a terep, ahol nincs meg a családi, kapcsolati és kulturális háttér, amely elengedhetetlen a kiemelkedéshez.

Vida Kata 35 éves. Egy igazi nyughatatlan típus, akit mindig hajt valami erő a világ megismerésére, új dolgok kipróbálására. Kettős karrierje van, ezért gyakorlatilag kétféle vállalkozása is. Egyrészt tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta és EMDR-terapeuta. Az egyetemi diploma megszerzés óta, 10 éve dolgozik gyakorló pszichológusként. Másrészt szintén 10 éve írja a Babramegy nevű gasztroblogot, 2020 nyarától pedig a 444.hu egyetlen gasztrobloggere lett.

Zöldségkrémjei olyannyira nagy sikert arattak, hogy 'Idei, hazai, zöld' címmel múlt évben jelent meg szakácskönyve a HVG gondozásában. Most októberében pedig nagy álma vált valóra azzal, hogy pár hetet a világhírű szakács és író, Yotam Ottolenghi londoni éttermében főz.

„Már a húszas éveim elején tudtam, hogy engem mindkét világ érdekel, ezért egyikről sem akartam lemondani. A magánrendelés megadja nekem azt a szakmai és anyagi biztonságot, hogy hogyan és mikor dolgozom, milyen klientúrával foglalkozom és hány szabadnapot adok magamnak. Hétfőtől csütörtökig dolgozom a rendelőben, a péntek a gasztronómiáé és a blogé. Könyvem írásakor úgy éreztem, hogy lassan mindent megtanultam, amit könyvekből lehetett, de ismerősöm tanácsolta, hogy stázsoljak valahol (konyhai szakmai gyakorlat, ingyen munkáért cserébe - a szerk)" - árulta el a Pénzcentrumnak Kata.

Itthon egyetlen konyha sem fogadott, akit megkerestem. Aztán 2020 februárjában megláttam álmaim szakácsának Ottolenghi étterem facebook-ján, hogy fogadnak stázsolókat. Megírtam, hogy nincs hivatalos végzettségem, de van egy csomó tapasztalatom és lelkesedésem, hajlandóak lennének-e fogadni engem. Két nap múlva válaszoltak, hogy várnak.

- tette hozzá a fiatal vállalkozó.

Kata a blogot önállóan tartja fenn, amilyen bevétele származik belőle azt visszafordítja a következő projektekbe. A magánpraxis jelenti számára a megélhetést, biztos anyagi színvonalat, a gasztronómia pedig a feltöltődést és a kikapcsolódást. A diploma utáni évek nehezek voltak, bizonytalanságban teltek, hogy milyen területen szeretne dolgozni, azonban szép lassan az évek alatt beállt egy biztos rend.

Szeretem az egyéni vállalkozó életmódot, amit kialakítottam, a szabadságát, a rugalmasságát. Szerencsés vagyok, hogy olyan szakmám van, hogy nem kell túlhajtanom vagy kizsákmányolnom magamat

- zárta beszámolóját Vida Kata.

Krisztián, az IT-fenegyerek

Egy egészen különleges, gyorsan ívelő karrier kibontakozását láthatjuk, és biztosak lehetünk benne, hogy még sokat fogunk hallani Török Krisztiánról, aki 21. évével a legfiatalabb vállalkozók közé sorolható. Céltudatossága irigylésre méltó. Már 15 éves kora óta dédelgette magában azt a tervet, hogy saját vállalkozása legyen.

Miután betöltöttem a 18. életévemet, egyből megalapítottam vállalkozásomat. Az informatika és a média világa közel áll a szívemhez, ez mindig is érdekelt, sokat foglalkoztam e témával és azt vettem észre, hogy az informatikai piac szereplői kezdenek sablonosak lenni és elfelejtik mit is jelent valójában az a szó, hogy “egyedi”. Úgy éreztem, hogy kell egy olyan szolgáltató, amely valóban széles informatikai szolgáltatáspalettát kínál és nem ismer lehetetlent. Ebből ered a szlogenünk is: Velünk megvalósítható!

- összegezte piaci profiljukat Krisztián.

Mint azt a Pénzcentrumnak elárulta, a Play All Informatika Szolgáltató Kft. IT és média megoldásokkal foglalkozó cég, melynek célja, hogy letisztultan és érthetően adja át ügyfeleinek korunk kiemelkedő megoldásait. Informatikai szolgáltatásai széleskörű palettája áll ügyfelei rendelkezésére (webfejlesztés, softverfejlesztés, mobilaplikáció fejlesztés, IT távfelügyelet, PA-CDN tartalomszolgáltatás, de ezek mellett lényeges ág a webshopok fejlesztése és üzemeltetése, domain regisztráció, webhoszting) a legegyszerűbb megoldásoktól kezdve, az átfogó - és egyéni komplexebb megoldásokig.

Azt gondolom, egyediségünk záloga, hogy nem sablon modulokból dolgozunk. A legtöbb konkurencia valamilyen már meglévő “összekattintgatós” webmotort használ egy meglévő – legkevésbé egyedi - designkönyvtárral. Ezzel szemben, nekünk erre ott a saját termékünk a PlayAdmin, amely teljes egészében saját fejlesztés és a visszajelzések igazolják, hogy jobban is szeretik az ügyfelek, mint pl.: a WordPress vagy Joomla webmotorokat. Mivel minden ügyfél egyedi és egyéni igényekkel bír, így minden esetben egyedileg kerül bele az, amire esetenként az ügyfélnek szüksége van. A legtöbb esetben ezek viszont egyedi megoldások vagy modulok, amire a többi IT cégnek egyszerűbb az mondania, hogy ez nem megoldható, vagy nem lehetséges. Nálunk viszont nincs olyan egyedi kérés, amely kapcsán be lennénk szűkítve egy rendszer előre legyártott moduljaiba

- fogalmazott Krisztián.

Hozzátette: "Szabadon engedhetjük a fantáziánkat és nincs olyan kérés, amelyet ne tudnánk kivitelezni. Webshop esetén pedig a szintén egyedi PlayShop termékünk nyújt erre hasonlóképp megoldást. Az informatika pont az a szegmens, amely kifejezetten lukratív. Mivel szellemi terméket, szolgáltatást értékesítünk és nem fizikai termékeket, így ez könnyen monatizálható – nagyobb a haszonkulcs. Ugyanakkor azt fontos kiemelni, hogy a szerverek üzemeltetése és a befektetett szellemi energiának is ára van. Viszont különösebb invesztálást ez önmagában nem igényel. Kifejezetten szeretek fiatalokkal dolgozni, lendületes, dinamikus csapatban. Azt gondolom, hogy folytonosan változó világunkban egy olyan piac esetében, amely napról-napra újul, lépést kell tartanunk a fejlődéssel."

Rövid vállalkozói pályafutása már beigazolta ennek létjogosultságát. Krisztián úgy fogalmazott: „Ügyfeleink visszaigazolásai alapján azt gondolom büszkék lehetünk elért eredményeinkre. Statisztikáink azt igazolják, hogy a 98%-os ügyfél elégedettség, ami azt gondolom, kedvező. Ügyfeleink száma pedig közelíti a 250-et. Köztük a legjelentősebb a KKV szektor, de vannak nagyobb cégek, pénzügyi Zrt.-k is és több önkormányzat is. A befektetett munka pedig meghozta gyümölcsét. Szerencsére évről évre túlteljesítjük a legmerészebb elképzeléseinket, ami azt gondolom igazolja sikerünket”.

Arra kérdésünkre, hogy mi az egyéni jövőkép - a növekedés, volt a szálasz. „Bővíteni szolgáltatásainkat és az ügyfélkört. A vállalkozói világban nincs lift, ami felvisz a csúcsra. Viszont, ha elég bátrak vagyunk és hiszünk a céljainkban akkor nem lehet, ami megállítson, saját magunkon kívül. Fontos az is, hogy szeresd, amit csinálsz. Véleményem szerint a sok pénz és a siker önmagában nem cél. Ugyanakkor, ha az a cél, amit szeretnénk és szeretünk csinálni, ami motivál minden nap, akkor az meg fogja hozni a befektetett munka eredményét. Célunk, hogy a Playall Informatika neve még inkább beleíródjon az informatika történelmébe és olyan ismert hazai brandet képviseljen, mely nem nyújtja valamiféle sablonos cég szerepét.”

Vivien, az egészségőr

Varga Vivien 25 éves, 5 éve dolgozik gyógy-és sportmasszőr vállalkozóként. Mindig is egy belső vágy motiválta pályájára, hogy mint mondja, segítsen az embereken. „Úgy gondolom megtaláltam azt a hivatást, ahol mind testileg, mind lelkileg támasza lehetek a vendégeimnek hosszútávon. Kialakult vendégkörrel dolgozom évek óta, mindenkivel heti rendszerességgel találkozom. Az én munkám sikere talán a szeretet erejében rejlik, úgy gondolom néha az embereknek a masszázs mellett szükségük van arra is, hogy kapjanak egy kis lelki támogatást a testi feltöltődés mellett ebben a rohanó, stresszes világban, amiben jelenleg élünk" - fogalmazott Vivien, aki azt is hozzátette, hogy

szerencsére sosem kellett hirdetnem, hogy kialakuljon a vendégköröm, szájhagyomány útján mindenkihez eljutott, akihez kellett. Abba a dologba tudom a legtöbb energiát fektetni, amit szívből csinálok, ehhez pedig elengedhetetlen a szenvedély. Ez számomra a motiváló erő, ami folyamatos tervezésre sarkall, amely kitartásra buzdít a hétköznapokban.

Vivien elmondta, hogy kezdetekben a szülei és nagymamája voltak agyagi támaszai. Alkalmazottal nem rendelkezik és a későbbiekben sem szeretne, inkább a tudása elmélyítésére szeretné fektetni a hangsúlyt. Kitanulta a csontkovácsolás mesterségét is, amit a későbbiekben fokozatosan szeretne bevezetni az eddigi szolgáltatásai mellé.

5 éve indult vállalkozásom ma már fedezi minden kiadásom és költségeim. Ma már én támogathatom a családom és jótékony célra is tudom a fizetésem egy részét fordítani. Mindig szívügyem volt, hogy rászoruló gyermekeken és családokon tudjak segíteni, szeretném, hogy a jövőben ezzel komolyabban is tudjak foglalkozni

- összegezte tapasztalatait Vivien, így az sem meglepő, hogy a külföldre költözés gondolata sosem fordult meg a fejében, itthon megtalálta a számításait, és családjától távol nem tudná elképzelni a mindennapi életét.