Kiderült a féltve őrzött Bitcoin-titok: így lehet nagyot szakítani a kriptopénzen

Megérkezett a Pénzcentrum videóblogjának legújabb epizódja. A CashTag 3 részes crypto sorozatának első részében rengeteg dolog kiderült a cryptovaluták múltjáról, jelenéről és arról, mivel kell tisztában lenni, hogy belevágj a cryptovalutázásba. A műsor vendége ezúttal Honti Roland volt. Pitner Gábor és a Crypto Falka csoport alapítójának beszélgetésében szóba került minden, amit tudni érdemes a Bitcoin-ról, a bányászattól egészen a legmagasabb árfolyam csúcsokig.

Satoshi Nakamoto, a Bitcoin feltalálója igen titokzatos figura, aki soha nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Neve valószínűleg álnév és magyarul körülbelül annyit tesz, "a bölcsesség eredete". Sokak szerint nem is egy emberről, hanem egy csapatról van szó. Egy dolog azonban biztos, Nakamoto, vagy a név mögött álló csoport, 2007-ben kezdett el a Bitcoin protokollal foglalkozni, 2008-ban pedig kiadta "Fehér Könyv" című könyvét, melyben a jövő elektronikus pénzügyi rendszerét írta le. 2009-ben pedig kibányászta az első, az úgynevezett genesis blokkot, ezzel indult útjára a Bitcoin-sztori.

Időrendben haladva, 2008-ban a Lehman Brothers csődjével kezdetét vette a globális pénzügyi válság, ami rávilágított a mai, úgynevezett fiat pénznemek gyengeségeire és veszélyeire is. A fiat pénz az a pénz, amit ma mind használunk, aminek használatát kormányzatok és rendeletek alakítják, és aminek mennyiségét a gazdaságban a pénzügyi felügyeleti szervek határozzák meg. A válság alatt megfogalmazódott a gondolat, hogy a pénzt lehetne máshogy is értelmezni, például cryptopénzként. 2009-ben aztán létrehozták a blokklánc alapú pénznem első blokkját, a genesis blokkot.

Tegyük fel, hogy érdekel a Bitcoin, mint fizetőeszköz, vagy mint befektetés. De kell ahhoz ismerni a blokklánc működését, hogy használni tudd? Sok egyéb mellett erről kérdeztük meg a műsor vendégét, Honti Rolandot, a Crypto Falka csoport alapítóját és vezetőjét, akivel a Bitcoin Bar-ban beszélgettünk.

A beszélgetésből kiderült, hogyan is indult világhódító útjára 2009-ben a Bitcoin, és Roland azt is elmesélte, hogy mint oly sok jelentős dolog, a cryptovaluta legelső vásárlása is egy tengeren túlra szakadt magyar nevéhez kötődik, aki egy pizzát vásárolt a mára brutális árfolyamokon mozgó fizetőeszközzel.

A BTC árfolyama ettől fogva erősen ingadozott, a háttérben szépen lassan növekedő vásárlások száma, de a negatív hangok is megjelentek, főleg a “hagyományos pénzügyi szektor” szereplőitől, akik a mai napig gyakran ekézik a cryptopiacot, sőt a cryptopénzt övező botrányok sem maradtak el. 2012-ben, miután már a dollárral azonos árfolyamon mozgott a Bitcoin, elkövették a mai napig legnagyobbnak számító, 50 000 coinos rablást, ami komoly biztonsági kérdéseket vetett fel, ez pedig nem tett jót az árfolyamnak.

Na, de hogy hogyan heverte ki a Bitcoin ezt a megingást és milyen rekordok kísérték még a pályafutását, és hogyan vált mára mainstreammé, hogy mennyire tőkevédett jelenleg, és hogy mit kell még tudnod, ha te is vásárolni akarnál, megtudhatod a Pénzcentrum CashTag első tematikus adásából:

A sorozat folytatódik! A CashTag 3 részes sorozata érthetően igyekszik majd bemutatni a cryptopiacot a Pénzcentrum YouTube csatornáján. A sorozat első, a blokkláncról, a bányászatról és a Bitcoinról szóló része november 18-án, azaz most csütörtökön jelent meg, a következő epizódok megjelenési sorrendje és témája pedig a következő: