Új menetrend élesedik a MÁV-nál: erre jobb, ha mindenki felkészül

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

December 12-én, vasárnap lép életbe a MÁV-START 2021/2022-es menetrendje, amelyet idén első alkalommal, online társadalmi egyeztetés során lehetett véleményezni. A közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) döntése alapján, a nyáron beérkezett érdemi észrevételekből több fejlesztés is megvalósul már a decemberi menetrendváltástól. Ezáltal az új menetrend nem csak a pályafelújítások, járműbeszerzések révén lehetővé vált módosításokat tartalmazza, hanem a lakosság javaslatait is figyelembe veszi, hogy még inkább az utasok igényeihez igazított gyakorisággal és indulási időkkel közlekedjenek a vonatok. Emellett a vasúttársaság a megváltozott utazási szokásokat is számításba vette, és több vonalon tovább javítja a szolgáltatási színvonalat, növelve a környezetbarát vasút versenyképességét az egyéni közlekedéssel szemben.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

A fontosabb változások között szerepel, hogy a pusztaszabolcsi és a hatvani vonalon végzett pályafelújítások hatására sűrűbb menetrendet vezet be a vasúttársaság, csökkennek a menetidők. Ezáltal jelentősen javul Érd, Százhalombatta, Pusztaszabolcs és Dunaújváros vasúti kapcsolata a fővárossal. Csúcsidőben közlekedő gyorsított személyvonatokkal 20 perccel rövidebb lesz a menetidő (62-63 perc) Budapest és Dunaújváros között. Hatvanból és Gödöllőről Budapestre 15 perccel csökken az eljutási idő reggelenként az új zónázó vonatoknak köszönhetően. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Esztergom és Süttő között jelentősen sűrűbb vonatközlekedés fogadja az utasokat (8 pár vonat munkanapokon).

Hétvégenként Budapest és Tatabánya között félóránként, Tatabánya és Oroszlány között óránként járnak a vonatok. Szombaton és vasárnap hosszabb útvonalon, Rákos és Piliscsaba között közlekednek az S76-os járatok. G72-es gyorsított vonatok hétvégén is járnak az esztergomi vonalon. A tatabányai, veresegyházi, pusztaszabolcsi, illetve dunaújvárosi vonalon új hajnali, illetve késő esti, éjszakai vonatok közlekednek. Debrecen, Nyíregyháza, Békéscsaba, Kecskemét, Szolnok térségében javul az elővárosi, illetve az InterCity közlekedés. Több regionális vonalon is menetrendi fejlesztést hajt végre a MÁV-START, növeli a járatsűrűséget. Minden budapesti elővárosi vasútvonalon jelentősen csökkentik, többségükön feloldják a karácsony és újév között korábban alkalmazott közlekedési korlátozások jelentős részét, így az eddig kimaradó személy- és gyorsított személyvonatok az ünnepi időszakra eső munkahéten is sűrű kiszolgálást biztosítanak. A járási szintű menetrendi egyeztetések a területi közlekedésszervező irodák közreműködésével, az önkormányzatok, térségi nagyfoglalkoztatók, közintézmények képviselőinek bevonásával zajlanak. Idén júliusban a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a honlapján kialakított felületen – első alkalommal – online véleményeztetésre bocsátotta a menetrendtervezetet. Több mint háromezer észrevétel, előremutató ötlet és javaslat érkezett be. Ezért az ITM úgy döntött, nem várja be a jövő nyárra tervezett éles egyeztetést, számos kínálatbővítés – a közlekedők elvárásaihoz igazodva – teszi kedvezőbbé, gyorsabbá az utazást már a december 12-én hatályba lépő menetrendváltástól. INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba. A közösségi közlekedést gyakran használók legközelebb jövő nyáron tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat a vasúti menetrendek tervezéséhez. A hosszabb távú tervek szerint az elektronikus egyeztetést az összetettebb helyközi autóbuszos menetrendekre is kiterjesztik majd. A buszjáratok menetrendjét november végén teszi közzé a Volánbusz.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK