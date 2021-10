Ősszel sem akadozik a belföldi turizmus: ezek a rendezvények pörgetik most a szektort

Fellendült a hazai vendéglátó- és szálláshelyek forgalma: 2020-as évhez képest jóval többen indultak útnak az idei nyári szezonban. Klemm Balázs, a magyarországi és székelyföldi szállodákat üzemeltető cégcsoport, a Hotel & More Group vezérigazgatója beszélt a 2020-as és a 2021-es turisztikai nyári idényről és a szektor jövőbeli kilátásairól.

Magasabb foglaltsággal működtek az általunk üzemeltetett szállodák a 2020-as évhez képest, főként a balatoni régióban. Büszkén mondhatjuk, hogy a budapesti és a vidéki szállodáink is jól teljesítettek. Budapest iránti érdeklődés leginkább júliusban lódult meg, míg augusztusban a 2019-es csúcsév nettó árbevételét sikerült megközelíteni. Minden jel arra mutat, hogy sokan külföld helyett hazánkban töltötték el nyári szabadságukat - számolt be Klemm Balázs, a Hotel & More Group vezérigazgatója.

Nem csak külföldi, hanem belföldi turistákkal is lehet sikeres nyári szezont zárni. A statisztika szerint az idei nyári szezonban, a balatoni régióban, 95 százalékban belföldi vendégek vettek igénybe szállásszolgáltatást. Fontos megemlíteni, hogy a cégcsoportba tartozó szállodák forgalmi adatait tekintve, az árbevétel 30 százaléka SZÉP Kártya felhasználása révén realizálódott.

Az őszi szezon is fellendülőben

A nyári hónapok után nem esett vissza az érdeklődés a szálláshelyeink iránt, ehhez a belföldi turisták foglalásai mellett az őszi rendezvényszezon beindulása is hozzájárult, hiszen a vállalatok most pótolják be azokat a csapatépítőket, képzéseket és partnertalálkozókat, amelyeket a tavaszi hónapokban kénytelen voltak elhalasztani. Továbbá most kerülnek megrendezésre a szokásos éves tudományos konferenciák és a kisebb szakkiállítások is. Ami pedig a privát eseményeket illeti, megnőtt a házasulási kedv, és az esküvőtartás láthatóan nem szűkült le idén a szokásos május – szeptember közötti időszakra, hanem népszerűek még az októberi és novemberi lakodalmak is.

Az egyéni utazók körében továbbra is közkedveltek a wellness szolgáltatások és a szállodák környékén fellelhető kirándulási lehetőségek. Szállodák változatos csomagajánlatokkal nem csupán magukat, hanem az adott régiót és várost is igyekeznek vonzóbbá tenni. Jól látszik tehát, hogy nyár eleje óta a turizmus vártnál erősebb fellendülésben van.