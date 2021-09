Újabb mélyütést kaphat a turizmus: nem várt helyről jön a következő csapás

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

A globális vállalatok a járványügyi korlátozások idején megtanulhatták: az online megbeszélések nemcsak költséghatékonyabbak, de időtakarékosabbak is a személyes látogatásoknál, ráadásul a cégek környezetvédelmi célkitűzéseit is könnyebb úgy teljesíteni, ha visszafogják utazásaikat, csökkentve ezzel a karbon-lábnyomukat. Aggódhatnak a légitársaságok és a szállodaláncok is.

Az üzleti utazások piaca örökre megváltozott – állítja annak a 45 európai, amerikai, illetve ázsiai nagyvállalatnak a vezetője, akik a Bloomberg körkérésére válaszolva jelezték: a világjárvány elmúltával sem térnek vissza a 2020 előtti gyakorlatukhoz, és jelentősen csökkentik az utazásaik költségkeretét - számol be a Világgazdaság. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Aggódhatnak a légitársaságok és a szállodaláncok is amiatt, hogy a járvány elvonultával honnan pótolják a kieső bevételeiket. Forgalmuk ugyanis minden várakozás szerint az utazási korlátozások feloldása után sem áll majd helyre.

Címlapkép: Getty Images

