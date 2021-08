Döbbenetes zivatar mossa el a hétvégi nyaralást: a hőség is megmarad a felhőszakadás mellé

Zivatar, felhőszakadás és hőség miatt is kiadtak figyelmeztetéseket vasárnapra, sok megyében a másodfokút is.

Vasárnap délelőttől zivatarok kialakulására lehet számítani, legnagyobb számban az ország északi felében, de kisebb számban a déli országrészben is képződhetnek. Délután a Dunától keletre (hozzávetőlegesen az Északi-középhegység térségében) a zivatarok rendszert is alkothatnak. Vonulásukat hevesebb, akár 90 km/h-t elérő szélroham, felhőszakadás, és jégeső is kísérheti.

A zivatartevékenység a késő esti órákra sem cseng le, hétfőre virradó éjszaka a Dunától keletre (nagyobb eséllyel északkeleten) újabb hullámban lehet számítani kialakulásukra. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.

Hétfőn a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában napos idő lesz a jellemző. Főleg az északi, északnyugati megyékben számíthatunk az esti óráktól erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre, ott akkor már több helyen, egyébként elszórtan valószínű zápor, zivatar.

A déli, majd késő délutántól, estétől északnyugaton az északnyugatira forduló szelet kísérik élénk, helyenként erős széllökések, illetve zivatarban a szél viharossá fokozódhat. A minimum-hőmérséklet 16 és 23, a maximum 30 és 38 fok között várható, délen, délkeleten lesz a legmelegebb.

Az Országos Meteorológiai szolgálat jelentését videós formában is megnézhetjük: