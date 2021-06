Csak óvatosan ezekkel a filléres wellness utalványokkal: ne dőlj be ennek a trükknek

Ahogy elkezdődik a nyár és az üdülési időszak, megszaporodnak az átruházható utazási utalványok a neten. Az eladók vagy valamiért nem akarják, vagy tudják azokat felhasználni, esetleg a pénzre nagyobb szükségük van - aki pedig megveszi, több tízezer forintot spórolhat vele. Mindenki nyer, nem igaz? Ez korántsem biztos. Érdemes különösen körültekintőnek tenni, ha utalványt vásárolnánk a neten, mert lehet jó üzlet, és nagy lehúzás is belőle. Mutatjuk, mire figyelj.

Tavaly nyáron a járvány miatt nagyon sokan teljesen lemondtak nyaralási terveikről, és az utazási utalványaikat potom pénzekért árulták az online piactereken. Bár idén már más a helyzet: a járvány lecsillapodott nyár elejére, kinyithattak a szállás- és vendéglátóhelyek, külföldre is lehet menni bizonyos feltételekkel, illetve nem emésztette fel a hirtelen jött lezárás annyi ember szabadnapjait, mint tavaly. Az anyagi bizonytalanság is sokat javult a koronavírus-járvány kitörése óta. Ezért a nyaralási kedv is élénkül, viszont ugyanúgy találni utazási vouchereket a neten nyomott áron.

Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége a koronavírus-járvány miatt továbbra is óvatos utazási terveit illetően: a válaszadók 63 százaléka legkorábban nyár végére tervez utazást, a nyáron utazni készülőknek ugyanakkor már 51 százaléka gondolkodik külföldi útban, ami meghaladja a tavaly nyár elején mért 44 százalékos arányt. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz beérkezett adatok szerint a nyári hónapokra dinamikusan bővül a belföldön lefoglalt vendégéjszakák száma is, amely június elején elérte a 4,5 milliót.

A Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készített felmérés szerint is tízből hét magyar belföldön utazik idén. A megkérdezettek háromnegyede nyáron utazna, legtöbben a Balatonra, a Mátra—Bükk térségbe, vagy Budapest környékére. A sokoldalú hazai kínálat és a korlátozások hatására felértékelődött a belföldi turizmus, és az utazási kedv élénküléséhez nagyban hozzájárul a SZÉP Kártya megemelt keretösszege és az átjárható zsebek is, a megkérdezettek harmada (32%) használja ezt a fizetőeszközt turisztikai utazásai során.

20-570 ezer forintos utalványokat kínálnak féláron

Nem újkeletű dolog, hogy Jófogáson, Vaterán, Marketplace-en, vagy más online felületeken a nyár elején megjelennek az utazási utalványok nyomott áron. Ez tavaly különösen jellemző volt, hiszen rengeteg magyar nyaralási terveit húzta keresztül a járvány, és sokan kerültek olyan helyzetbe, hogy nagyobb szükségük volt a pénzre, mint az utalványra. A Péncentrum idén is megnézte, mi a helyzet utalványfronton a nagyobb online piactereken.

Azt láthattuk, hogy bár idén is találunk jócskán utalványokat, nem olyan vészes a helyzet, mint tavaly. Ebben akár az is közrejátszhat, hogy mint ajándék, veszített a népszerűségéből az utazási, vagy wellnes voucher - a bizonytalanság miatt feltehetően kevesebben kaptak 2020 karácsonyára például ilyen meglepetést. 2019-ben viszont még nem lehetett tudni, mi lesz itt 2020-ban, így nem csoda, ha nagyon sokan akarták pénzre váltani az utalványukat. Az idei "termés" talán még egy átlagos évben tapasztalható utazási utalvány kínálattól is elmarad.

A Vaterán, Marketplace-en is találtunk ajánlatokat, amikkel sokat spórolhatnak az élelmesek: a Facebook-hirdetésekben kifejezetten gyakoriak a vidéki wellnes utak. Viszont a legtöbb ilyen hirdetést a Jófogáson találtuk, ahol 20 ezertől akár 570 ezer forintos utazási utalványra is bukkanhatunk fél- vagy negyedáron. Még árukapcsolással is talákoztunk: papagájok mellett üdülési jegyet kínáló hirdetéssel, bicikli mellé járó utazási kuponnal. A kedvencünk mégis az a hirdetés, amiben wellness utalványt fűkaszára cserélnének:

A képen is látható, hogy az utalványok megvásárlásával, ha az megfelel az üdülési céljainak, több tízezer forintot spórolhat az ember. Csakhogy érdemes vigyázni az ilyen hirdetésekkel, mert lehet hogy csak akkor derül ki egy-egy turpisság, amikor beváltanánk a vouchert. Érdemes utánajárni még a vásárlás előtt a dolgoknak, mert könnyen komoly galibába keveredhetnek az óvatlanok az ilyen utalványokkal, voucherekkel.

Csak óvatosan!

A Magyar Utazási Irodák Szövetésge szerint vásárlás előtt az első és legfontosabb dolog meggyőződni arról, ki az utalványt kibocsátó szolgáltató, utazási iroda, majd részletes információt szerezni az utalvány beváltásának feltételeiről. Lapunknak a MUISZ tavaly kifejtette, az utazási irodák legtöbbször utazási csomagban (közlekedés, szállás, ellátás stb.) kínálják szolgáltatásaikat utalványok formájában.

Az utalványok átruházhatóak, azonban annak a személynek, aki eladja a birtokában lévő utalványt, tájékoztatnia kell az utazási irodát az eladás tényéről.

"Ritkán előfordulhat, hogy csak szállás szolgáltatást tartalmaz az utalvány, ilyen esetben az utazási iroda állapodik meg a szállást nyújtóval az utalvány elfogadásáról, melyet a szállásadónak el kell fogadnia az utastól. Azonban ahogy fent írtuk, fontos a vásárlás előtt meggyőződni arról, hogy az utazási iroda és a szállást nyújtó milyen feltételekkel biztosítják a szolgáltatást" - hívták fel a figyelmet. Hozzátették: csak repülőjegyet tartalmazó utalvány elvétve kerül kibocsátásra, ebben az esetben is feltétlenül fontos a megvásárlás előtt minden részletet egyeztetni az utazási irodával.