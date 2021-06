Új rekord Budapesten: egyre többen választják ezt a közlekedési módot

A héten, kedden (június 8.) minden eddiginél többen, 7368-szor tekertek el a budai rakparton vezető kerékpárúton, a Bem térnél elhelyezett kerékpárszámláló fölött.

- tette közzé a Magyar Kerékpárosklub. Ez a szám mintegy 1700-al több az előző napihoz képest. A Kerékpárosklub szerint egyre többen azért választják a biciklit, hogy elkerüljék a torlódásokat.

Erre most különösen nagy igény van, mert felújítás miatt lezárták a 3-as metrót, és a pesti alsó rakpart egy szakaszát, június közepétől a Lánchíd sem lesz járható, a Blaha Lujza téren is útszűkület várható, valamint a Nyugati pályaudvart is több hétre becsukják - írják.