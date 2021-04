Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. április 28.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2021. április 28., szerda.

Valéria

EUR: 362.38 Ft

CHF: 327.91 Ft

GBP: 416.79 Ft

USD: 300.19 Ft



Országos középtávú előrejelzés

Április 28. szerda: Az Alföld déli és keleti részein, továbbá a Dunántúl nagyobb részén általában erősen felhős idő várható, és csak rövidebb napos időszakok lehetnek. Az ország többi részén ezzel szemben délelőtt még hosszabb időre is kisüt a nap, ám később ott is megnövekszik a felhőzet. A nap első felében főként a déli és a nyugati megyékben fordulhat elő időszakos, szemerkélő eső, késő délutántól, estétől viszont már az északi tájakon is lehet kisebb eső, záporeső. Nagyobb területen lesz élénk a keleti, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Április 29. csütörtök: Az ország északi, északkeleti felén erősebben felhős, másutt a több-kevesebb napsütés mellett gomoly- és fátyolfelhők is lesznek az égen. Több helyen várható záporeső, elszórtan zivatar is. Utóbbiak nagyobb számban az ország déli felén, kétharmadán valószínűek. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon és a Duna mentén megerősödik. Hajnalban 4, 11, délután 16, 24 fokot mérhetünk.

Április 30. péntek: A fátyol- és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés is várható. Szórványosan előfordul záporeső, főként a déli és keleti megyékben helyenként zivatar. A délnyugati, nyugati szél több helyen megerősödik, majd a szél északnyugatra fordul, és gyorsan mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, délután pedig 17, 24 fokra számíthatunk, az Alpokalján az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Kedvező körülmények között közlekedhetünk, legfeljebb a déli, délnyugati megyékben lehetnek átmenetileg vizes, csúszós útszakaszok. (2021.04.27)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Markáns légköri front nincs a tréségben, így fronthatással nem kell számolni. (2021.04.28.)

