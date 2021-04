Alakul a parázs vita a munkahelyi nyitásról: te melyik tábort támogatod?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A világjárvány miatt tavaly sok vállalat hirtelen kényszerült otthoni munkavégzésre átállni. Azonban most, hogy lassan felpörög az oltás - Magyarországon a héten lehet meg a 4 millió beoltott -, a munkahelyek szépen lassan elkezdhetnek visszatérni a rendes kerékvágásba, és visszahívni a már védett dolgozókat az irodába. Azonban sokaknak nem füllik ehhez a foga: egy felmérés szerint a most otthonról dolgozó válaszadók harmada mondta azt, hogy még a felmondást is fontolóra vennél, ha teljes mértékbn felszámolnák a cégnél a homeoffice-t.

Egyesek számára az irodai életbe való visszatérés csak nyűg lenne: a koronavírus-járvány miatt jelenleg otthonról dolgozó munkavállalók körülbelül egyharmada mondta azt egy felmérésen, hogy fontolóra venné akár a felmondást is, ha teljes munkaidőben visszahívnák az irodába - ismerteti egy amerikai felmérés eredményét a HuffPost. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A lap ennek kapácsan több szakértőt és munkavállalót is megszólaltatott az ügyben. Rachel Cresci, a nevadai Renóban élő középiskolai tanár azt mondta, hogy retteg a visszatéréstől. Bár hiányoznak neki a diákokkal való személyes interakciók és a kedvenc munkatársai, de mivel két kisgyermeke van - 4 és 6 évesek -, az otthoni időbeosztásával sokkal jobban be tud kapcsolódni a családi életbe, mivel így rugalmasabb a munka, és nem kell még ingázni sem. HR Revolution 2021 Erről a témáról is szó lesz június 1-én a Portfolio HR Revolution 2021 konferencián . Ne maradj le, regisztrálj már most az exkluzív rendezvényre. További részletek ITT! De jelentős azoknak a dolgozóknak a száma is, akik nagyon szeretnének visszatérni az irodákba és a munkahelyi személyes interakciókhoz. A Gallup 4000 amerikai felnőtt megkérdezésével készült felmérése szerint a munkavállalók 39 százaléka mondta januárban, hogy ha választhatna, visszatérne az irodájába, ugyanez az arány a tavaly júliusban még csak 28 százalék volt. Ez a csoport, amelynek fontos, hogy az otthonától elkülönített irodában dolgozzon. A portál ilyen dolgozókkal is beszélgetett. Otthon lenni már túlságosan zavaró Elemzési táblázatokat készítek, ezekhez elég bonyolult képleteket kell írnom. A COVID előtt, az irodában a munkatársaim tudták, hogy ilyenkor nem szabad hozzám szólni, mert egy szempillantás alatt el tudok veszíteni 30 percnyi munkát. A kollégáim megértették, és vigyáztak, hogy ne szakítsanak félbe. Ahhoz viszont nem szoktam hozzá, hogy otthon vagyok öt elkényeztetett háziállattal. Nem nagyon érdekli őket munkafolyamat: örülnek, hogy akkor mehetnek ki, vagy ehetnek, amikor csak akarják - magyarázta Brion Georges, egy fejlesztő cég alelnöke, akinek a felesége is nehezen szokott hozzá az ötthoni munkához. Mindig férjét kérdezte, ha elekadt valamivel, ezzel pedig az ő koncetrációját is megtörte. Én az első adandó alkalommal visszamentem az irodába. Már majdnem egy teljes éve dolgozom bentől. Úgy gondolom, hogy az otthoni munkavégzés segített abban, hogy a ház körüli dolgokat is el tudjam végezni, rugalmasan tudtam alkalmazkodni a gyerekek időbeosztásához. De munka szempontjából sok folyamat bonyolódott meg a távolság miatt - összegezte Saskia de Groot, aki egy szállodaipari cégnél dolgozik. Ugyanis szerinte sokkal gyorsabban haladnak a dolgok, ha azokat személyesen tudja megbeszélni a munkatársakkal, nem kell például Zoom-meetinget szervezni. Hozzátette, az is jó, hogy ismét meg van húzva a határ a munkahely és az otthon között. Wendy Lai, egy San Franciscóban élő marketing szakember pedig azért várja a visszatérést az irodába, hogy újra csinosan felöltözhessen. Mert bár jó otthoni ruhában végigdolgozni a napot, de azért hiányzik neki a csinos megjelenés is. Már alig várom, hogy újra az irodában lehessek: kevesebb virtuális hívás, nincs többé gyengélkedő WiFi, és rendes kávéhoz is hozzájuthatok. Mi mást kívánhatnék még? - vázolta Shannon Parke, a Belfastban élő HR-es Angie Wilbur csak részlegesen tért vissza a munkahelyére: arról beszélt, hogy bár jobban szeret az irodából dolgozni, de jó, hogy van heti egy napja, amikor otthonról, nyugalomban végezheti el a mukáját. Még mindig egy kicsit furcsa újra bentről dolgozni, mert csökkentett létszámmal vagyunk az irodában. De az, hogy van néhány ember, akikkel érintkezhetünk - maszkban és távolságtartással -, nagy megkönnyebbülést jekent a bezártság után - tette hozzá az ingatlanszakértő. Egy pénzügyi elemző, Elizabeth Goecke pedig azt mesélte, hogy ő 2020. október végén tért vissza az irodába, mert neki egyértelműen jobb bentről dolgozni. Az irodában minden megvan, amire szükségem van a munkámhoz, míg otthon improvizálnom kellett például az állóasztalt. Ráadásul a vezetőség azt feltételezte, hogy kevésbé vagyok produktív, mivel nem tudták személyesen ellenőrizni a munkámat. Miután visszatértem az irodába, a főnököm valóban bejött, és két napig figyelte, hogyan dolgozom, és megállapította, hogy az általam korábban jelzett tájékoztatási és kommunikációs problémák valóban megalapozottak voltak. - összegezte Elizabeth Goecke, akinek a munkahelyén ennek hatására egy sor folyamatot átalakítottak, és egyszerűsítettek.

Címlapkép: Getty Images

