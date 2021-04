Nem tartja vissza a magyarokat a járvány: ide utaznak a legtöbben idén nyáron

A miniszterelnök ígérete szerint idén szabad nyarunk lesz, ám ez minden, amit egyelőre tudunk az idei szezonról. Egy biztos: a magyarok már alig várják, hogy végre utazhassanak. A Pénzcentrum szavazásán az is kiderült, hol fognak idén nyaralni olvasóink a terveik szerint: belföldön vagy külföldön?

Kedden elérte a 2,5 milliót a beoltottak száma Magyarországon: ők azok, akik legalább az első oltást már megkapták a koronavírus ellen. A miniszterelnök ígéretéhez híven tegnap érvénybe léptek a nyitás első intézkedései: a kijárási korlátozás 22 órakor kezdődik, az üzletek 19 óra helyett 21:30-ig lehetnek nyitva, és újraindulhattak az olyan szolgáltatások is, mint a fodrász, a kozmetikus, vagy éppen a masszázsszalon.

A miniszterelnök ígérete szerint a nyitás következő fokozatára, akkor kerülhet sor, ha elérjük a 3,5 millió beoltottat. Erre ha minden igaz már nem kell sokat várni, hiszen Orbán Viktor legutóbb úgy fogalmazott, hogy az oltást az eddigiekhez hasonló tempóban folytatják: négynapos húsvéti hétvégén 276 ezer embert oltottak be.

Frissítés: Gulyás Gergely az április 8-i kormányinfón bejelentette: "az újraindítás következő lépéseiről a kormány akkor fog dönteni, amikor elérjük a 3 millió beoltottat, ez 5-6 nap múlva lehetséges."

De hogy a nyitás következőfokozata mi lesz, azt egyelőre még nem lehet tudni, ahogy azt sem, melyek lesznek azok a szolgáltatások a jövőben, amelyeket csak vakcinaigazolvánnyal lehet igénybe venni majd – ám hogy lesznek ilyenek, az szinte egészen biztos.

Szabad nyarunk lesz?

A miniszterelnök március 26-án beszélt hosszú idő óta először az idei nyári szezonról.

Bennem nincsen kérdés afelől, hogy Magyarországon szabad nyár lesz. Lesznek, még nyáron is lehetnek olyan szolgáltatások, rendezvények, melyekre csak oltási kártyával lehet majd bemenni, de ez elkerülhetetlen

- fogalmazott egy szokásos pénteki rádióinterjúban, és ez már adhat némi reményt arra, hogy ezen a nyáron is utazhatunk, nyaralhatunk. Nálunk jobban már csak az utazásszervezők várják a szezon kezdetét, el is árulták, pontosan milyen ajánlatokkal készülnek a startpisztoly eldördülésére.

Megéri kockáztatni? Őrült ajánlatokkal csábítanak a magyar utazási irodák Szabad nyarunk lesz - legalábbis így nyilatkozott a miniszterelnök nemrég. Hogy ez egészen pontosan mit jelent, arról egyelőre még csak elképzeléseink vannak.

Persze nagy kérdés, hogy mikortól indulhat el ténylegesen a turizmus, hiszen november 11. óta csak üzleti céllal lehet igénybe venni a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásait. Ám az bizonyos, hogy a belföld lesz idén is a magyar utazók figyelmének a középpontjában, bár külföldi utazás gondolata is szerepet fog játszani, arra is nagy igény lesz a magyarok részéről a több hónapos bezártságot követően – mondta el korábban a Pénzcentrumnak Bártfai Endre, a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának mesteroktatója.

A tavalyi évbe a korlátozások után a nyitáskor elképesztő módon lőttek ki a szobaárak, idén is hasonló tendenciával számolhatunk, még ha nem is olyan nagy mértékben, mint tavaly.

Mész vagy maradsz?

Pár hete például hazánkban is meredek emelkedésnek indultak a leadott szállásfoglalások számai. Ebből az látszik, hogy az embereknek tényleg elegük van, utazni szeretnének, kiszakadni a sűrű és egyhangú mindennapokból. Ám hogy ez az álom mikor válhat tényleg valósággá, nehéz megmondani. Kíváncsiak voltunk, olvasóink miképp tervezik idén a nyarat, ezért útnak indítottunk egy szavazást. Meglepő eredmények születtek:

Sokan osztották meg velünk a terveiket, összesen 6880 szavazat érkezett, és nem is annyira meglepő módon legtöbben, a válaszadók több mint egyharmada, 37 százaléka most úgy gondolja, hogy 2021-ben belföldön fog nyaralni. 19,6 százalék, aki belföldön és külföldön is tervezi a vakációját, csak külföldre a válaszadók 15 százaléka megy. Mindössze 9,5 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem utazik, mivel fél a vírustól.

A szállodáknak leáldozott?

Ahogy azt a számok tavaly is mutatták, a hangsúly a zsúfolt szállodák és vízpartok irányából eltolódott a zöldturizmus, azaz a természet, a tér, és az egyedüllét irányába. A kempingek idén is a legnépszerűbb menekülőhelyei lehetnek a már végletekig utazni vágyó magyarok számára.