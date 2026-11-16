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állampapír, Forrás: Magyar Állampapír Facebook
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Olyan recesszió közeleg, amilyet már rég láttunk: bemondta Zsiday Viktor, ekkor csaphat le az újabb globális recesszió

Pénzcentrum
2026. november 16. 14:28 3 perc

A 2020-as évek gazdaságát a mesterséges intelligencia körüli beruházási láz és a folyamatosan emelkedő hozamok határozzák meg. Zsiday Viktor befektetési szakember szerint a globális tőkehiány és a hatalmas fejlesztési költségek miatti egyensúlytalanság 2027–2028 környékén érhet a csúcsra, ami jó eséllyel recesszióba vagy az államadósságok miatti piaci pánikba torkollik majd. Erről Zsiday a saját blogjában közzétett bejegyzésben írt.

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Ahogy az elmúlt fél évszázadban mindig, a jelenlegi évtizednek is megvan a maga domináns gazdasági mintázata. Míg a korábbi korszakokat az infláció, a dereguláció, a dotkomlufi vagy éppen a zérókamat-politika jellemezte, a 2020-as évek fő mozgatórugója a reálkamatok emelkedése és az AI-forradalom. A hozamemelkedést kezdetben a pandémia utáni inflációs sokk indította el, napjainkra azonban egyértelműen a mesterséges intelligencia fejlesztésének gigantikus tőkeigénye hajtja a folyamatokat.

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A magas költségvetési hiányok és a technológiai szektor elképesztő forráséhsége együttesen emészti fel a világ tőkéjét. Kínát leszámítva globálisan hiányzik a megfelelő mennyiségű megtakarítás, ami folyamatosan felfelé srófolja a reálkamatokat.

Bár 2026 végére a kamatszint már elég magas ahhoz, hogy elfojtsa a mesterséges intelligencián kívüli ágazatok növekedését, a fejlett gazdaságokban egyelőre inkább a konjunktúra újbóli felpörgése tapasztalható. A technológiai óriáscégek aktuális, hatalmas tőzsdei kibocsátásai azonban történelmi távlatból is azt jelzik, hogy a ciklus már az előrehaladott szakaszában jár.

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A mesterséges intelligencia fejlesztői jelenleg mindent vagy semmit alapon versenyeznek, így számukra a finanszírozási költségek másodlagosak, mindenáron mennek előre. A forrásköltségek folyamatos emelkedése azonban előbb-utóbb kikényszerít egy töréspontot. A hozamemelkedést eddig nem az államadósságok fenntarthatósága miatti aggodalom, hanem pusztán a megtakarítások és a beruházások közötti egyensúlytalanság fűtötte.

A lakosság jellemzően csak egy komolyabb tőzsdei korrekció vagy gazdasági visszaesés hatására kezd el érdemben megtakarítani, ezért a legvalószínűbb forgatókönyv egy finanszírozási pánik vagy egy recesszió bekövetkezése. Ez akkor következhet be, amikor a gazdaság kamatérzékeny szektorai végleg összeroppannak, magukkal rántva a piac egészét.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– írja Zsiday.

Mivel a gazdaság jelenleg minden szabad likviditást felszív, a hozamok a mostani szintekről még feljebb kúszhatnak. A kötvénypiaci pánik és a trend végső tetőzése a kilátások alapján 2027-ben vagy 2028-ban várható.

Ha a magas kamatok végül elhozzák a recessziót, azt egy lassú, tartós gazdasági stagnálás követheti alacsonyabb inflációval és reálkamatokkal, valamint beszűkült fiskális mozgástérrel. Ebben a makrogazdasági környezetben a következő évek legbiztonságosabb menedékét az inflációkövető állampapírok jelenthetik a befektetők számára.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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