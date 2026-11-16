Olyan recesszió közeleg, amilyet már rég láttunk: bemondta Zsiday Viktor, ekkor csaphat le az újabb globális recesszió

A 2020-as évek gazdaságát a mesterséges intelligencia körüli beruházási láz és a folyamatosan emelkedő hozamok határozzák meg. Zsiday Viktor befektetési szakember szerint a globális tőkehiány és a hatalmas fejlesztési költségek miatti egyensúlytalanság 2027–2028 környékén érhet a csúcsra, ami jó eséllyel recesszióba vagy az államadósságok miatti piaci pánikba torkollik majd. Erről Zsiday a saját blogjában közzétett bejegyzésben írt.

Ahogy az elmúlt fél évszázadban mindig, a jelenlegi évtizednek is megvan a maga domináns gazdasági mintázata. Míg a korábbi korszakokat az infláció, a dereguláció, a dotkomlufi vagy éppen a zérókamat-politika jellemezte, a 2020-as évek fő mozgatórugója a reálkamatok emelkedése és az AI-forradalom. A hozamemelkedést kezdetben a pandémia utáni inflációs sokk indította el, napjainkra azonban egyértelműen a mesterséges intelligencia fejlesztésének gigantikus tőkeigénye hajtja a folyamatokat.

A magas költségvetési hiányok és a technológiai szektor elképesztő forráséhsége együttesen emészti fel a világ tőkéjét. Kínát leszámítva globálisan hiányzik a megfelelő mennyiségű megtakarítás, ami folyamatosan felfelé srófolja a reálkamatokat.

Bár 2026 végére a kamatszint már elég magas ahhoz, hogy elfojtsa a mesterséges intelligencián kívüli ágazatok növekedését, a fejlett gazdaságokban egyelőre inkább a konjunktúra újbóli felpörgése tapasztalható. A technológiai óriáscégek aktuális, hatalmas tőzsdei kibocsátásai azonban történelmi távlatból is azt jelzik, hogy a ciklus már az előrehaladott szakaszában jár.

A mesterséges intelligencia fejlesztői jelenleg mindent vagy semmit alapon versenyeznek, így számukra a finanszírozási költségek másodlagosak, mindenáron mennek előre. A forrásköltségek folyamatos emelkedése azonban előbb-utóbb kikényszerít egy töréspontot. A hozamemelkedést eddig nem az államadósságok fenntarthatósága miatti aggodalom, hanem pusztán a megtakarítások és a beruházások közötti egyensúlytalanság fűtötte.

A lakosság jellemzően csak egy komolyabb tőzsdei korrekció vagy gazdasági visszaesés hatására kezd el érdemben megtakarítani, ezért a legvalószínűbb forgatókönyv egy finanszírozási pánik vagy egy recesszió bekövetkezése. Ez akkor következhet be, amikor a gazdaság kamatérzékeny szektorai végleg összeroppannak, magukkal rántva a piac egészét.

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– írja Zsiday.

Mivel a gazdaság jelenleg minden szabad likviditást felszív, a hozamok a mostani szintekről még feljebb kúszhatnak. A kötvénypiaci pánik és a trend végső tetőzése a kilátások alapján 2027-ben vagy 2028-ban várható.

Ha a magas kamatok végül elhozzák a recessziót, azt egy lassú, tartós gazdasági stagnálás követheti alacsonyabb inflációval és reálkamatokkal, valamint beszűkült fiskális mozgástérrel. Ebben a makrogazdasági környezetben a következő évek legbiztonságosabb menedékét az inflációkövető állampapírok jelenthetik a befektetők számára.