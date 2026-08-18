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tinédzser fiú otthon a hálószobájában használja a mobiltelefont
Tech

Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 11:03

4 napos díjmentes, korlátlan belföldi mobilnetet ad a Magyar Telekom közel 4 millió előfizetője számára az augusztus 20-i hosszú hétvégére. A Telekom ezzel kívánja még emlékezetesebbé tenni az ünnepi hétvégét, hogy mindenki arra koncentrálhasson, ami igazán fontos a számára.

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4 napos díjmentes, korlátlan belföldi internetet ad lakossági és üzleti havi díjas előfizetőinek, valamint feltöltőkártyás ügyfeleinek a Magyar Telekom az augusztus 20-i ünnepi hosszú hétvégén. A kedvezményt mindenki automatikusan megkapja, az ügyfeleknek semmi teendőjük nincs. A korlátlan 4 napos belföldi mobilnet augusztus 20. 00:00 órától augusztus 23. 24:00 óráig érhető el közel 4 millió Telekomos számára.

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A Telekom szerint a technológia akkor ad igazi szabadságot, ha észrevétlenül teszi a dolgát, és teret enged annak, ami igazán fontos: a kapcsolódásnak, a közös élményeknek és a fontos pillanatok megélésének.

Az augusztus 20-i ünnepi akció célja, hogy senkinek ne kelljen az adatforgalmat vagy az elküldött üzenetek számát figyelnie. Mindenki szabadon használhassa a mobilját úgy és arra, amire szeretné: élmények megosztására, tájékozódásra vagy akár szórakozásra; és arra figyelhessen, ami számára igazán fontos.
Címlapkép: Getty Images
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