Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár

4 napos díjmentes, korlátlan belföldi mobilnetet ad a Magyar Telekom közel 4 millió előfizetője számára az augusztus 20-i hosszú hétvégére. A Telekom ezzel kívánja még emlékezetesebbé tenni az ünnepi hétvégét, hogy mindenki arra koncentrálhasson, ami igazán fontos a számára.

4 napos díjmentes, korlátlan belföldi internetet ad lakossági és üzleti havi díjas előfizetőinek, valamint feltöltőkártyás ügyfeleinek a Magyar Telekom az augusztus 20-i ünnepi hosszú hétvégén. A kedvezményt mindenki automatikusan megkapja, az ügyfeleknek semmi teendőjük nincs. A korlátlan 4 napos belföldi mobilnet augusztus 20. 00:00 órától augusztus 23. 24:00 óráig érhető el közel 4 millió Telekomos számára.

A Telekom szerint a technológia akkor ad igazi szabadságot, ha észrevétlenül teszi a dolgát, és teret enged annak, ami igazán fontos: a kapcsolódásnak, a közös élményeknek és a fontos pillanatok megélésének.

Az augusztus 20-i ünnepi akció célja, hogy senkinek ne kelljen az adatforgalmat vagy az elküldött üzenetek számát figyelnie. Mindenki szabadon használhassa a mobilját úgy és arra, amire szeretné: élmények megosztására, tájékozódásra vagy akár szórakozásra; és arra figyelhessen, ami számára igazán fontos.