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Tech

Te is Windows 11-et használsz? Kevesen tudnak erről a trükkről, pedig rengeteg időt lehet spórolni vele

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 17:45

A Windows 11 számos olyan apró, de hasznos funkciót rejt, amelyekről a legtöbb felhasználó nem is tud, pedig nem igényelnek sem a rendszerleíró adatbázis módosítását, sem különleges beállításokat. A makeusof.com összeszedett hat olyan lehetőséget, amelyekkel kényelmesebbé tehető a rendszer használata.

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A Winget a Windows 11 beépített csomagkezelője, amellyel egyetlen paranccsal frissíthető az összes telepített alkalmazás, nem csak a Microsoft Store-ból származó szoftverek. Ehhez mindössze a Parancssort kell megnyitni, majd begépelni a winget upgrade --all parancsot. A rendszer ezt követően végigpásztázza a telepített programokat, és automatikusan telepíti az elérhető frissítéseket. A winget upgrade paranccsal ráadásul előzetesen is ellenőrizhető, hogy melyik alkalmazásból érhető el újabb verzió.

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A lefagyott alkalmazások bezárásához általában a Feladatkezelőt hívják segítségül a felhasználók, pedig létezik ennél egyszerűbb megoldás is. A Gépház > Rendszer > Speciális menüpontban bekapcsolható a "Feladat befejezése" opció, amelynek köszönhetően a tálcán bármelyik alkalmazásra jobb gombbal kattintva közvetlenül leállítható a folyamat. Ez nemcsak a lefagyott programoknál hasznos, hanem akkor is, ha egy alkalmazás feleslegesen fut a háttérben, és erőforrásokat vagy az akkumulátort pazarolja.

A Windows Sandbox a Pro verziót használók számára elérhető funkció, amely egy teljesen elkülönített, eldobható virtuális környezetet biztosít. Ebben a környezetben biztonságosan tesztelhetők az ismeretlen programok, megnyithatók a gyanús fájlok, vagy futtathatók különféle szkripteket anélkül, hogy a fő rendszert veszélyeztetnénk. A Sandbox bezárásakor minden adat törlődik, az újbóli elindításkor pedig egy teljesen tiszta Windows-példány áll rendelkezésre.

A Telefonos kapcsolat (Phone Link) alkalmazás egyik legpraktikusabb funkciója a telefon képernyőjének tükrözése a számítógépre. Így az androidos alkalmazások közvetlenül a PC-n is használhatók egérrel és billentyűzettel, miközben a telefon akár a zsebben is tölthető. Az újabb, kibővített nézet opcióval az alkalmazások a képernyő akár 90 százalékát is elfoglalhatják, így a felhasználók nincsenek többé a keskeny, álló formátumhoz kötve.

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A Windows 11 érintőpad-gesztusai jóval többre képesek az egyszerű kattintásnál és görgetésnél, hiszen alkalmasak az alkalmazások közötti váltásra, az ablakok rendezésére, a médialejátszás vezérlésére és a Snap Layouts funkció használatára is. A Gépház > Bluetooth és eszközök > Érintőpad menüben ráadásul egyénileg testre szabható, hogy a három- és négyujjas koppintások, valamint húzások milyen funkciót váltsanak ki.

Végül érdemes elsajátítani néhány kevésbé ismert billentyűparancsot is. A Win + . gombkombináció megnyitja az emojipanelt bármely alkalmazásban, a Win + V a vágólap-előzményeket jeleníti meg, a Win + Z pedig a Snap Layouts elrendezést hívja elő. A Win + K kombinációval vezeték nélküli képernyőtükrözés indítható tévére vagy külső kijelzőre, míg a Win + Ctrl + Shift segítségével az ablakok mozgathatók a különféle monitorok között.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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