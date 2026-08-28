Te is Windows 11-et használsz? Kevesen tudnak erről a trükkről, pedig rengeteg időt lehet spórolni vele

A Windows 11 számos olyan apró, de hasznos funkciót rejt, amelyekről a legtöbb felhasználó nem is tud, pedig nem igényelnek sem a rendszerleíró adatbázis módosítását, sem különleges beállításokat. A makeusof.com összeszedett hat olyan lehetőséget, amelyekkel kényelmesebbé tehető a rendszer használata.

A Winget a Windows 11 beépített csomagkezelője, amellyel egyetlen paranccsal frissíthető az összes telepített alkalmazás, nem csak a Microsoft Store-ból származó szoftverek. Ehhez mindössze a Parancssort kell megnyitni, majd begépelni a winget upgrade --all parancsot. A rendszer ezt követően végigpásztázza a telepített programokat, és automatikusan telepíti az elérhető frissítéseket. A winget upgrade paranccsal ráadásul előzetesen is ellenőrizhető, hogy melyik alkalmazásból érhető el újabb verzió.

A lefagyott alkalmazások bezárásához általában a Feladatkezelőt hívják segítségül a felhasználók, pedig létezik ennél egyszerűbb megoldás is. A Gépház > Rendszer > Speciális menüpontban bekapcsolható a "Feladat befejezése" opció, amelynek köszönhetően a tálcán bármelyik alkalmazásra jobb gombbal kattintva közvetlenül leállítható a folyamat. Ez nemcsak a lefagyott programoknál hasznos, hanem akkor is, ha egy alkalmazás feleslegesen fut a háttérben, és erőforrásokat vagy az akkumulátort pazarolja.

A Windows Sandbox a Pro verziót használók számára elérhető funkció, amely egy teljesen elkülönített, eldobható virtuális környezetet biztosít. Ebben a környezetben biztonságosan tesztelhetők az ismeretlen programok, megnyithatók a gyanús fájlok, vagy futtathatók különféle szkripteket anélkül, hogy a fő rendszert veszélyeztetnénk. A Sandbox bezárásakor minden adat törlődik, az újbóli elindításkor pedig egy teljesen tiszta Windows-példány áll rendelkezésre.

A Telefonos kapcsolat (Phone Link) alkalmazás egyik legpraktikusabb funkciója a telefon képernyőjének tükrözése a számítógépre. Így az androidos alkalmazások közvetlenül a PC-n is használhatók egérrel és billentyűzettel, miközben a telefon akár a zsebben is tölthető. Az újabb, kibővített nézet opcióval az alkalmazások a képernyő akár 90 százalékát is elfoglalhatják, így a felhasználók nincsenek többé a keskeny, álló formátumhoz kötve.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Windows 11 érintőpad-gesztusai jóval többre képesek az egyszerű kattintásnál és görgetésnél, hiszen alkalmasak az alkalmazások közötti váltásra, az ablakok rendezésére, a médialejátszás vezérlésére és a Snap Layouts funkció használatára is. A Gépház > Bluetooth és eszközök > Érintőpad menüben ráadásul egyénileg testre szabható, hogy a három- és négyujjas koppintások, valamint húzások milyen funkciót váltsanak ki.

Végül érdemes elsajátítani néhány kevésbé ismert billentyűparancsot is. A Win + . gombkombináció megnyitja az emojipanelt bármely alkalmazásban, a Win + V a vágólap-előzményeket jeleníti meg, a Win + Z pedig a Snap Layouts elrendezést hívja elő. A Win + K kombinációval vezeték nélküli képernyőtükrözés indítható tévére vagy külső kijelzőre, míg a Win + Ctrl + Shift segítségével az ablakok mozgathatók a különféle monitorok között.