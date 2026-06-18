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Tech

Rendkívüli bejelentést tett az amerikai techóriás: mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a telefonvásárlóknak

Pénzcentrum
2026. június 18. 07:15

Termékei árainak megemelésére készül az Apple, miután a memóriachipek költségei az egekbe szöktek – jelentette be a technológiai óriáscég távozó vezérigazgatója.

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Tim Cook a Wall Street Journalnak nyilatkozva közölte, hogy az áremelés "elkerülhetetlen", mivel a memóriachipek piacán kialakult helyzet "fenntarthatatlanná" vált. A vezérigazgató nem árulta el, hogy a drágulás mikor és mely termékeket érinti majd, így egyelőre az sem világos, hogy a szeptemberre várt iPhone 18 árára is hatással lesz-e. - jelentette a BBC.

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A mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű kereslet az elmúlt hónapokban jelentősen megemelte a memóriachipek árát. A hagyományosan az egyik legolcsóbb számítógép-alkatrésznek számító RAM ára 2025 októbere óta több mint a duplájára nőtt. Cook szerint a kínálat éppen akkor szűkült be, amikor a fogyasztói kereslet továbbra is erős maradt, a memóriagyártók pedig közvetlenül hárítják át rájuk a hatalmas áremelkedést. "Mindent megteszünk a ránk háruló költségnövekedés mérsékléséért, és igyekeztünk megóvni vásárlóinkat a drágulástól, de a helyzet fenntarthatatlanná vált" – fogalmazott.

Az árazási nyomás nemcsak az Apple-re nehezedik. Az Apple, az Nvidia és az AMD legfejlettebb chipjeit gyártó TSMC a hónap elején a BBC-nek nyilatkozva nem zárta ki a saját árainak emelését. A Samsung korábban szintén arra figyelmeztetett, hogy a memóriachipek hiánya az elektronikai eszközök széles körű drágulását vonhatja maga után.

A költségeket az iráni háború is növeli, amely megzavarta a félvezetőgyártáshoz nélkülözhetetlen hélium globális ellátási láncait.

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Az Apple ennek ellenére erős üzleti eredményeket produkál, hiszen az iPhone 17-es széria a tavaly szeptemberi bemutatása óta rendkívül népszerű. A készülékek értékesítése 2026 első negyedévében 17 százalékkal nőtt éves összehasonlításban, ami részben a kínai piac erős keresletének köszönhető. A vállalat idén már mintegy 200 dollárral megemelte a Mac mini kompakt számítógépek árát. Cook tizenöt év után, idén szeptemberben adja át a vezérigazgatói posztot John Ternusnak.
Címlapkép: Getty Images
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