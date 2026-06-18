2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
29 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szelektív élességű felvétel egy üzletember kezéről, aki tollat ad át üzlettársának a szerződés aláírásához
Világ

Béke: Donald Trump aláírta az Iránnal kötött egyezményt

MTI
2026. június 18. 07:05

Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról, így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad – közölték amerikai tisztségviselők washingtoni idő szerint az esti órákban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A bejelentés szerint az elnök Versaillesban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahova a francia elnök meghívására utazott a G7-csúcs helyszínéről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Fehér Ház bejelentése alapján a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként részt vevő államoknak.

Az eredeti tervek szerint JD Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint ennek ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót, ugyanis a már aláírt egyetértési nyilatkozat alapján az Egyesült Államok és Irán között 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik.

Szerdán a Fehér Ház illetékesei bemutatták a 14 pontból álló egyetértési nyilatkozatot. Ennek alapján Irán a 60 napos időszak során szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját, és kőolajtermékekeit, amely időszakra az amerikai pénzügyminisztérium hozzájárul a szankcionált iráni kőolajtermékek kereskedelméhez.

A Hormuzi-szoros feltétel nélküli megnyitása szintén a végső békeegyezményről szóló tárgyalások 60 napos időszakára szól – derült ki a nyilatkozó fehér házi illetékesek szavaiból, akik azt is elmondták, hogy a Hormuzi-szoroson való áthaladás hosszú távú rendszeréről Iránnak, Ománnak és az öbölmenti államoknak kell megegyezniük.

Hozzátették ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok arab partnerei nem támogatnak olyan megoldást, ami lehetőséget ad Iránnak arra, hogy a hajózási útvonal használatáért pénzt kérjenek. A Genfben aláírni tervezett egyezmény kilátásba helyezi egy 300 milliárd dolláros, Irán újjáépítésére és gazdasági fejlesztésére szolgáló alap megteremtését arab államok és az Egyesült Államok hozzájárulásaiból – közölték a megszólaló tisztségviselők megjegyezve, hogy ez nem ró kötelezettséget az Egyesült Államokra, hogy részt vegyen abban.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Egyesült Államok arra vállalt kötelezettséget, hogy a 60 napos tárgyalási időszak alatt nem vezet be új szankciót Iránnal szemben és nem vezényel új csapatokat a térségbe, majd amennyiben sikerül egy végső megállapodást kötni, akkor a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők visszatérnek a katonai offenzíva kezdete, azaz február 28-a előtti elhelyezkedéshez – közölték az adminisztráció tisztségviselői.

A tájékoztatás szerint Irán atomprogramjának lezárásáról, és az ország birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészlet eltávolításáról szintén a végső megállapodás rendelkezik majd, amiben az is szerepel, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részt vehet a dúsított urán "hígításában", azaz átalakításába polgári célú felhasználásra.

Amennyiben Irán tartja magát vállalásaihoz az atomprogramját illetően, és azt ellenőrizhetővé tesz hosszú távon az ENSZ-szankciók feloldása is elképzelhető – mondták el a Trump-adminisztráció szerdán nyilatkozó tisztségviselői ugyanakkor azt hangoztatták, hogy a hosszú távú megállapodásról szóló tárgyalási szakaszban az Egyesült Államok bármely pillanatban felállhat az asztaltól, ha arra a következtetésre jut, hogy Irán "a halogatásra játszik, és szavai mögött nincs tartalom".
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #szankciók #kőolaj #Közel-Kelet #béketárgyalás #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:15
07:05
06:03
05:32
04:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 17.
Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki
2026. június 17.
Kiderült, hogyan trükköznek a telefongyártók a legújabb csúcsmodellekkel - fájdalmas csapdába sétál bele, aki most cseréli le régebbi készülékét
2026. június 17.
Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 18. csütörtök
Arnold, Levente
25. hét
Június 18.
A tapas világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete
2
2 napja
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
3
2 hete
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
4
2 hete
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
5
1 hete
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 06:03
A bőrt lehúzta a szakértő az olasz fociról: nincs jövő idő, csak rövid távú gondolkodás
Pénzcentrum  |  2026. június 18. 05:32
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
Agrárszektor  |  2026. június 18. 06:03
Aranyat ér ez az eszköz a magyar földeken: egyre több gazda használja