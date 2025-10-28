2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Munich, Bavaria Germany - December 11 2022: Amazon Deutschland Services GmbH e-commerce german headquarters office building with glass green trademark logo. Ultra HD
HRCENTRUM

Dolgozók ezreit helyettesíthetik géppel: a robotok miatt jelentett be a gigaleépítést a világ egyik legnagyobb cége?

Pénzcentrum
2025. október 28. 19:01

Az Amazon megerősítette, hogy 14 000 vállalati munkahely megszüntetését tervezi, miközben jelentősen növeli mesterséges intelligenciára fordított beruházásait. Ez az első hulláma annak a tömeges leépítésnek, amely várhatóan összesen 30 000 pozíciót érint majd - jelentette a Daily Mail.

Az Amazon kedden jelentette be a nagyszabású leépítési tervét, amely a vállalati személyzet mintegy 10 százalékát érinti. Beth Galetti, a cég HR-vezetője nyilvános közleményben magyarázta a döntést: "A világ gyorsan változik. Ez a generációs MI a legátalakítóbb technológia az internet óta, és minden korábbinál gyorsabb innovációt tesz lehetővé a vállalatok számára."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A leépítések ellenére az Amazon pénzügyi teljesítménye erős - a legutóbbi, júniusi jelentés szerint a vállalat értékesítése 13 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A cég részvényei kedden a kora reggeli kereskedésben 0,2 százalékkal emelkedtek. A leépítésről korábban a Pénzcentrumon is írtunk ma, itt olvashatod el: 

Tízezrével rúgja ki a dolgozókat a világ egyik legnagyobb cége: érik a brutális válság?
EZ IS ÉRDEKELHET
Tízezrével rúgja ki a dolgozókat a világ egyik legnagyobb cége: érik a brutális válság?
Az Amazon a hírek szerint 30 ezer vállalati munkahely megszüntetését tervezi, ami a cég legnagyobb leépítése lenne a 2022-es 27 ezres elbocsátás óta.

A leépítések jól mutatják, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a vállalati környezetet, még az olyan cégeknél is, amelyeket korábban a stabil technológiai foglalkoztatás biztos bástyáinak tekintettek. Az Egyesült Államokban a fehérgalléros munkavállalók egyre nehezebben tartják meg állásaikat, ahogy az automatizálási eszközök és gépi tanulási rendszerek egyre fejlettebbé és elterjedtebbé válnak.

Andy Jassy vezérigazgató, aki 2021-es kinevezése óta agresszívan törekszik a költségcsökkentésre, júniusban jelezte, hogy a generatív MI várhatóan csökkenteni fogja az Amazon vállalati munkaerő-állományát az elkövetkező években. Akkor elmondta, hogy a vállalatnak már több mint 1000 generatív MI-szolgáltatása és alkalmazása van folyamatban vagy elkészült, de ez csak "kis töredéke" annak, amit terveznek.

A vállalat ezt követően bejelentette, hogy 10 milliárd dollárt fektet be Észak-Karolinában felhőalapú számítástechnikai és mesterséges intelligencia infrastruktúrájának bővítésére. 2024 óta további 10-10 milliárd dollárt költött adatközpont-projektekre Mississippiben, Indianában, Ohióban és Észak-Karolinában.

Az Amazon MI-infrastruktúrájának gyors kiépítése mögött két fő ok áll: a verseny és a munkaerő-csökkentés. A Covid-19 járvány csúcsán történt túlzott létszámbővítés után az Amazon teljes alkalmazotti létszáma 1,55 millióra duzzadt, ebből 350 000 vállalati dolgozó.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egy júniusi, a Wall Street Journal által látott feljegyzésben Jassy azt írta, hogy a mesterséges intelligencia egyszer-egy-életben előforduló technológiai előrelépés, amely már átalakította az Amazon működését. "Ahogy egyre több generatív MI-t és ágenst vezetünk be, ez meg fogja változtatni a munkavégzés módját. Nehéz pontosan tudni, hová vezet ez hosszú távon, de az elkövetkező években várhatóan csökkenteni fogja teljes vállalati munkaerő-állományunkat."

Az amerikai munkavállalók számára a bejelentés tovább rontja a már amúgy is borús kilátásokat. A leépítések 140 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest. Olyan vállalatok, mint a Target, a Procter & Gamble és a Walmart idén együttesen több ezer középszintű vállalati munkahelyet szüntettek meg.

A technológiai szektorban még hangsúlyosabbak voltak az elbocsátások, mivel a cégek egyre inkább szuperintelligens gépekkel helyettesítik az emberi alkalmazottakat. Az Intel - amely a Dell, HP és Lenovo számítógépek millióit működtető processzorokat gyárt - idén 25 000 munkahelyet szüntet meg, miközben megpróbálja helyreállítani hanyatló szerencséjét. Az Amazon egyik legnagyobb MI-versenytársa, a Microsoft szintén több leépítést jelentett be.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #munkahely #elbocsátás #amazon #leépítés #munkanélküliség #dolgozók #vállalat #technológia #mesterséges intelligencia #ai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:45
18:27
18:02
17:44
HR BLOGGER
legacykft  |  2025.10.28 08:27
Munka, mint az önismeret egyik kapuja?
Sokszor mondjuk, hogy munkahelyünk a második otthonunk. Legalább napi 8 órát töltünk ott, és még ki...
hrdoktor  |  2025.10.27 08:09
Hogyan támogathatjuk a mellrákkal küzdőket a munkahelyen?
A mellrák diagnózisa mindig megrázó hír – nemcsak az érintettet, hanem a közvetlen környezetét – így...
kovacstunde  |  2025.10.23 09:00
Halál felé vezető úton 2. rész - Ne kezeljük gyerekként a beteget!
Úgy véltem nagyon keveset tudok a betegségemről, nem vagyok az a típus, aki önmagát diagnosztizálja,...
coachco  |  2025.10.18 21:00
Hol vannak még istenek? Önreflexiós könyvajánló lengyelekkel
Péntek Orsolya új könyvének címe: Itt is istenek vannak Csavargókönyv [...] Bővebben!
vezetoi-coaching  |  2025.10.17 11:50
A szervezeti kultúra "minimális teljesítmény-szint követelmény" dimenziójának szerepe...
(Dick Fosbury, a "Fosbury-flop" 2 éve elhúnyt kitalálója) Biztos ismered (elemi HR "tudomány", ha n...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óraátállítás 2025: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás ősz folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
2
2 hónapja
Ledöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
3
2 hónapja
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
4
1 hónapja
Két és három gyermekes anyák szja-mentessége 2025: itt van minden eddig ismert részlet
5
2 hónapja
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankkártyatulajdonos
általában az ügyfélre használt fogalom, de a bankkártya tulajdonosa mindig a bank, az ügyfél csak a birtokosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 18:02
Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 16:11
Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?
Agrárszektor  |  2025. október 28. 18:29
Akkora esőzés volt itt, hogy a gazdák megélhetése is veszélybe került