Dolgozók ezreit helyettesíthetik géppel: a robotok miatt jelentett be a gigaleépítést a világ egyik legnagyobb cége?

Az Amazon megerősítette, hogy 14 000 vállalati munkahely megszüntetését tervezi, miközben jelentősen növeli mesterséges intelligenciára fordított beruházásait. Ez az első hulláma annak a tömeges leépítésnek, amely várhatóan összesen 30 000 pozíciót érint majd - jelentette a Daily Mail.

Az Amazon kedden jelentette be a nagyszabású leépítési tervét, amely a vállalati személyzet mintegy 10 százalékát érinti. Beth Galetti, a cég HR-vezetője nyilvános közleményben magyarázta a döntést: "A világ gyorsan változik. Ez a generációs MI a legátalakítóbb technológia az internet óta, és minden korábbinál gyorsabb innovációt tesz lehetővé a vállalatok számára."

A leépítések ellenére az Amazon pénzügyi teljesítménye erős - a legutóbbi, júniusi jelentés szerint a vállalat értékesítése 13 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A cég részvényei kedden a kora reggeli kereskedésben 0,2 százalékkal emelkedtek. A leépítésről korábban a Pénzcentrumon is írtunk ma, itt olvashatod el:

A leépítések jól mutatják, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a vállalati környezetet, még az olyan cégeknél is, amelyeket korábban a stabil technológiai foglalkoztatás biztos bástyáinak tekintettek. Az Egyesült Államokban a fehérgalléros munkavállalók egyre nehezebben tartják meg állásaikat, ahogy az automatizálási eszközök és gépi tanulási rendszerek egyre fejlettebbé és elterjedtebbé válnak.

Andy Jassy vezérigazgató, aki 2021-es kinevezése óta agresszívan törekszik a költségcsökkentésre, júniusban jelezte, hogy a generatív MI várhatóan csökkenteni fogja az Amazon vállalati munkaerő-állományát az elkövetkező években. Akkor elmondta, hogy a vállalatnak már több mint 1000 generatív MI-szolgáltatása és alkalmazása van folyamatban vagy elkészült, de ez csak "kis töredéke" annak, amit terveznek.

A vállalat ezt követően bejelentette, hogy 10 milliárd dollárt fektet be Észak-Karolinában felhőalapú számítástechnikai és mesterséges intelligencia infrastruktúrájának bővítésére. 2024 óta további 10-10 milliárd dollárt költött adatközpont-projektekre Mississippiben, Indianában, Ohióban és Észak-Karolinában.

Az Amazon MI-infrastruktúrájának gyors kiépítése mögött két fő ok áll: a verseny és a munkaerő-csökkentés. A Covid-19 járvány csúcsán történt túlzott létszámbővítés után az Amazon teljes alkalmazotti létszáma 1,55 millióra duzzadt, ebből 350 000 vállalati dolgozó.

Egy júniusi, a Wall Street Journal által látott feljegyzésben Jassy azt írta, hogy a mesterséges intelligencia egyszer-egy-életben előforduló technológiai előrelépés, amely már átalakította az Amazon működését. "Ahogy egyre több generatív MI-t és ágenst vezetünk be, ez meg fogja változtatni a munkavégzés módját. Nehéz pontosan tudni, hová vezet ez hosszú távon, de az elkövetkező években várhatóan csökkenteni fogja teljes vállalati munkaerő-állományunkat."

Az amerikai munkavállalók számára a bejelentés tovább rontja a már amúgy is borús kilátásokat. A leépítések 140 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest. Olyan vállalatok, mint a Target, a Procter & Gamble és a Walmart idén együttesen több ezer középszintű vállalati munkahelyet szüntettek meg.

A technológiai szektorban még hangsúlyosabbak voltak az elbocsátások, mivel a cégek egyre inkább szuperintelligens gépekkel helyettesítik az emberi alkalmazottakat. Az Intel - amely a Dell, HP és Lenovo számítógépek millióit működtető processzorokat gyárt - idén 25 000 munkahelyet szüntet meg, miközben megpróbálja helyreállítani hanyatló szerencséjét. Az Amazon egyik legnagyobb MI-versenytársa, a Microsoft szintén több leépítést jelentett be.