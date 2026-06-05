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Nyugdíj

Luxusnyugdíjat kaphat Gyurcsány Ferenc: kiderült, busás járandóságra jogosult a volt miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. június 5. 10:13

Gyurcsány Ferenc betöltötte a 65. életévét, így jogosulttá vált az állami nyugdíjra. Szakértői becslések szerint a volt miniszterelnök havi ellátása akár a kétmillió forintot is elérheti, amivel az ország legszűkebb, mindössze 60–70 főt számláló nyugdíjas elitjéhez csatlakozhat.

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Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke szerint ez a kiemelkedő összeg az egykori kormányfő életútja alapján teljesen megalapozott - írja a Blikk. Bár a bruttó 3,5 millió forintos képviselői tiszteletdíja önmagában is elegendő lenne egy 1-1,5 millió forintos nyugdíjhoz, a számítás során a korábbi jövedelmeit is figyelembe veszik. Gyurcsány Ferenc a rendszerváltás előtt a KISZ Központi Bizottságának titkáraként az akkori átlagbér többszörösét kereste, ami a mai gazdasági viszonyok között havi 4–5 millió forintos fizetésnek felelne meg.

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A hazai nyugdíjrendszerben az ellátás megállapításakor az aktív évek alatt szerzett, valorizált – azaz a korábbi bérszinteket a mai keresetekhez igazító – jövedelmeket veszik alapul. Ezek átlagolásával határozzák meg a nettó életpálya-átlagkeresetet, amelynek negyven év szolgálati idő után a 80 százaléka lesz a tényleges állami nyugdíj. A volt miniszterelnök évtizedeken átívelő, folyamatosan magas bejelentett jövedelme garantálja számára ezt a kiemelkedő kategóriát.

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A politikusnak állami ellátás nélkül sem kellene anyagi nehézségektől tartania, hiszen üzleti múltja jelentős családi vagyont alapozott meg, emellett könyvei után is rendszeres szerzői jogdíjakban részesül. Kormányfői megbízatása idején a teljes fizetését rászorulóknak és civil szervezeteknek adományozta, így egyelőre kérdéses, mihez kezd majd a most megállapított összeggel. Hivatalos nyugdíjazásával kapcsolatban a politikus nem kívánt reagálni a sajtó megkereséseire.

A hazai viszonyok között a kétmillió forintos havi ellátás rendkívül kivételesnek számít. Jelenleg nagyjából 103 ezer magyar kap félmillió forint feletti nyugdíjat, az egymillió feletti összeg pedig mindössze 8–10 ezer ember számára adatik meg. A kétmilliós határt elérő "szupernyugdíjat" az egész országban csupán néhány tucatnyian kapják, és ebbe az exkluzív körbe most a volt miniszterelnök is belépett.
Címlapkép: Getty Images
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